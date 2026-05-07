Má Vingegaard umetenou cestu k výhře na Giru? Zde jsou jeho hlavní soupeři
Konečně se dočkal. Jonase Vingegaarda poslal jeho tým Visma-Lease a Bike na vytoužené Giro d´Italia. To v Bulharsku startuje v pátek a Dán v něm vykročí za titulem, který by ho dostal do vybrané společnosti. Pouze sedmi cyklistům v historii se dosud povedlo vyhrát všechny tři Grand Tours. Vingegaard má k tomu cestu poměrně umetenou. Svou účast totiž odvolali ze zdravotních důvodů jeho hlavní soupeři. Kdo se mu tedy postaví?
Už dvakrát vyhrál Tour de France, loni se mu povedlo triumfovat na španělské Vueltě. Jonas Vingegaard měl ale stále jeden nesplněný sen – startovat na Giro d´Italia. Ačkoliv už se dřív vyjadřoval, že by do Itálie rád vyrazil, jeho tým preferoval účast na Staré dámě a pokus o zisk dalšího vítězství ve Francii.
Letos ale jedné ze dvou svých hlavních hvězd nizozemský celek ustoupil. Giro ovládli loni díky spektakulárnímu výkonu Simona Yatese přes Colle delle Finestre. A letos mají na startu nejžhavějšího kandidáta na zisk „Nekonečné trofeje“.
Podle některých je dokonce hlavní favorit jediný, ten z Dánska, a ostatní se mu cestu za růžovým dresem v Římě 31. května budou snažit jen znepříjemnit. Ovšem konkurenční týmy to takto rozhodně neberou a jejich sportovní ředitelé vymýšlí taktiky, jak Vingegaardovi v zisku maglia rosa zabránit.
Jak vlastně došlo k tomu, že chybí další velký favorit? Na Giru měli původně startovat Joao Almeida (UAE Emirates-XRG) či Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), a to by byli pro Vingegaarda velcí soupeři. Jenže Almeida po vleklých zdravotních problémech nestihl dohnat trénink a dostat se do patřičné formy, a tak účast raději s předstihem zabalil. To Carapaz, třetí muž loňské celkové klasifikace, musel podstoupit operaci a start proto nestíhá.
Dalším z adeptů, kteří by mohli s Vingegaardem v těžkých kopcích držet krok, by byl například Isaac del Toro. Ten si při loňské premiéře dojel pro druhé místo, když byl k překvapení mnohých dlouhých jedenáct dnů v růžovém dresu lídra závodu. Jenže tým z Emirátů ho letos posílá na Tour de France, aby po boku Tadeje Pogačara získal zkušenosti i tam.
Duo z Bory či dvojče loňského vítěze
A tak pole vyzyvatelů Jonase Vingegaarda značně prořídlo. Přesto se najdou tací, kteří si i na tuto cyklistickou kapacitu věří. Například v týmu Red Bull-Bora-hansgrohe na to chtějí jít dvojí silou. Jejich spolulídry budou domácí mladík Giulio Pellizzari a vítěz Gira z roku 2022 Jai Hindley.
„Giulio teď jezdí na opravdu, ale opravdu vysoké úrovni, což ukázal na Kolem Alp a bylo super to vidět. Je ve skvělé formě,“ prohlásil Hindley na adresu svého parťáka. Reagoval tak na to, že na Dána společně útočili i na loňské Vueltě, ale nakonec za ním výrazně zaostali. Teď věří ve větší sílu.
Tým, který má být konkurenceschopný, přiváží také UAE Emirates. Hlavním lídrem je Adam Yates, dvojče loňského vítěze. Pomáhat mu budou mladý talent Jan Christen, který byl letos hodně vidět na Strade Bianche, Marc Soler a hlavně Jay Vine. Všichni tito muži musí mít formu na vysoké úrovni, aby stačili svému týmovému kápovi Tadeji Pogačarovi. Bude to však na Vingegaarda, u nějž se zdá, že Giro je pro něj letos důležitější než Tour, stačit?
Velkou silou do hor oplývá také tým s novým názvem a hlavně sponzorem Netcompany Ineos. Britská letka do Bulharska potažmo Itálie přiváží duo Thymen Arensman a Egan Bernal. Kolumbijec ovládl Giro v roce 2021, od té doby ho však provázela velká smůla, co se týká zranění, naposledy to byly potíže s kolenem. Teď se však zdá, že se vítěz Tour de France ze všeho vylízal a dostával se do velmi dobré formy. V posledním závodu kolem Alp skončil celkově druhý. A Arensman hned za ním.
Svou premiéru na italské Grand Tour si odbude lídr Movistaru Enric Mas. Muž, který byl hlavní kartou na celkové pořadí svých týmů především na Tour a doma na Vueltě, si tentokrát vyzkouší útok na pódium na Giru.
Jak na tom všichni zmiňovaní jsou, ukáže už sedmá etapa, kdy se bude dojíždět na slavný Blockhaus. Rozhodovat se ale bude tradičně až v Alpách v druhé polovině třítýdenního klání.
Vítězové všech tří Grand Tour
- Jacques Anquetil*
- Eddy Merckx*
- Felice Gimondi
- Bernard Hinault
- Alberto Contador
- Vincenzo Nibali
- Chris Froome*
*Tito tři jako jediní dokázali vyhrát všechny tři GT v řadě, i když ne ve stejném roce. To se ještě nikomu nepodařilo.