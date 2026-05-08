Loni si Hirt na Giru zlomil nohu. Letos hlásí: Chci dojet do cíle a zkusit TOP 10 nebo etapu
Na tuto Grand Tour je specialista. Na Giro d'Italia o sobě dal Jan Hirt (35) pořádně vědět, když tady v roce 2017 při své premiéře a v barvách druhodivizního týmu CCC Polkowice dojel celkově dvanáctý. Zde odstartovala jeho velká kariéra, během které v Itálii i jednu etapu vyhrál a nejlépe skončil na šestém místě. Také letos by se rád prosadil do nejlepší desítky. Pomoci by mu k tomu měl tradičně poslední týden, kdy mívá nejlepší formu. Program Giro d'Italia 2026 >>>
Na minulé Giro nevzpomíná v nejlepším. Skončilo pro něj už v šesté etapě v těžkém hromadném pádu, při kterém si zlomil stehenní kost. Do letošního ročníku, který startuje v pátek v Bulharsku, vstupuje s elánem a také v novém dresu. Po nepříjemnostech pod izraelskou vlajkou z minulého roku tým změnil licenci i titulárního sponzora. Tím je barcelonská firma NSN, jejímž zakladatelem je někdejší hvězda fotbalové Barcelony Andrés Iniesta. „Na první pohled sympaťák, vždycky se s námi objímá,“ říká Hirt s úsměvem o jednom z nových chlebodárců v rozhovoru pro iSport.
Pojedete své deváté Giro a celkově sedmnáctou Grand Tour. Je to pro vás uspokojivé číslo?
„Rád bych to vytáhl na 20. Dvacet a konec.“
Smlouvu v týmu NSN Cycling máte momentálně do konce tohoto roku, takže to bude chtít tím pádem ještě prodloužit, nebo najít jiné angažmá.
„Bylo by to pěkné. Ale když se to nestane, tak se nic neděje. Nicméně bylo by to fajn.“
Devět ročníků jedné Grand Tour už je taky něco. Už dřív jste zmiňoval, že je to závod, který vás tak nějak objevil pro World Tour. Je i váš oblíbený?
„Určitě ano. Vyhovuje mi jeho termín, takže Giro je určitě mé nejoblíbenější. Na tento jarní termín se umím dobře připravit. A myslím, že dost závodníků to má tak, že na jaře jezdí špatně a pak jim to jde líp na podzim, nebo naopak. Já mám podzim vždycky slabší. I léto je dobré, ale spíš první část. Když se připravím, tak dokážu mít dobrou první půlku sezony, tu druhou mám většinou slabší.“
Tělo už je pak unavenější?
„To nevím, ale obecně dost lidí, i když se snaží, má vždycky období, kdy jim to jde líp, a můžou se snažit v obou obdobích stejně.“
Letos Giro startuje v Bulharsku, loni to bylo v Albánii. Postřehne závodník rozdíl oproti tomu, když by se začínalo v Itálii?
„Samozřejmě. Je to logisticky náročnější, hlavně