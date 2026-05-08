Magnier v Burgasu ovládl spurt a vyhrál úvodní etapu. Hirt začal Giro d’Italia 63. místem
Úvodní etapu cyklistického Gira d'Italia vyhrál Francouz Paul Magnier. V Burgasu ovládl závěrečný spurt, při kterém rozdělil peloton zhruba 600 metrů před cílem hromadný pád. O vítězství tak po 147 kilometrech bojovala pouze desítka jezdců.
Magnier ve finiši předčil Dána Tobiase Lunda Andresena a Brita Ethana Vernona. Dvaadvacetiletý jezdec stáje Soudal Quick-Step si připsal 27. vítězství v kariéře, ale první na jedné z Grand Tours.
„Konečně jsem porazil všechna ta velká jména. V závěru to bylo v úzké rovince hodně hektické. Etapa jinak byla snadná, takže do závěru šli všichni čerství. Dries Van Gestel a Jasper Stuyven pro mě odvedli skvělou práci,“ pochvaloval si Magnier.
„Věděl jsem, že mám dobrou formu, a v posledním kilometru jsem cítil, že ještě můžu zrychlit. Když jsem viděl, jak mě Tobias předjíždí po pravé straně, okamžitě jsem se za něj zavěsil a věděl jsem, že vyhraji. Byl to výjimečný okamžik,“ uvedl francouzský cyklista.
„Kdyby se za mnou držel někdo jiný, myslím, že bych vyhrál,“ řekl uznale Lund Andresen.
České debuty i pád Vingegaarda
V sobotu oblékne Magnier růžový trikot lídra závodu jako první Francouz od roku 2023, kdy ho měl Bruno Armirail. „V přípravě jsem o tom dresu snil každý den. Jsem na něj neuvěřitelně hrdý,“ uvedl rodák z Texasu.
Vrchař Jan Hirt zahájil své deváté Giro 63. místem. Čeští debutanti Matyáš a Tomáš Kopečtí obsadili 149. respektive 162. pozici. Jejich nizozemský kolega z týmu Unibet Rose Rockets Dylan Groenewegen se zapletl do pádu, nemohl tak spurtovat a navíc dojel do cíle s bolavým zápěstím.
Pádu se vyhnul hlavní favorit Dán Jonas Vingegaard, jenž na Giru usiluje při absenci velkého rivala Slovince Tadeje Pogačara o zkompletování triumfů na Grand Tours. Dvojnásobný vítěz Tour de France a šampion loňské Vuelty dokončil etapu v hlavním poli na 76. pozici.
V Bulharsku se pojedou ještě dvě etapy. V sobotu je na programu trasa z Burgasu do Veliko Tarnova dlouhá 221 km.
Cyklistický závod Giro d'Italia - 1. etapa (Nesebar - Burgas, 147 km):
1. Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 3:21:08, 2. Lund Andresen (Dán./Decathlon CMA CGM), 3. Vernon (Brit./NSN), 4. Milan (It./Lidl-Trek), 5. Mihkels (Est./EF Education-EasyPost), 6. Lonardi (It./Polti VisitMalta), ...63. Hirt (ČR/NSN), 149. M. Kopecký, 162. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) všichni stejný čas.