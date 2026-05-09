Předplatné

Silva jako první Uruguayec vyhrál na Giru. I druhou etapu poznamenal hromadný pád

Uruguayský cyklista Thomas Silva ovládl druhou etapu Gira
Uruguayský cyklista Thomas Silva ovládl druhou etapu GiraZdroj: ČTK / AP / Gian Mattia d'Alberto
Uruguayský cyklista Thomas Silva ovládl druhou etapu Gira
Uruguayský cyklista Thomas Silva ovládl druhou etapu Gira
Uruguayský cyklista Thomas Silva ovládl druhou etapu Gira
Uruguayský cyklista Thomas Silva ovládl druhou etapu Gira
5
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Giro d Italia
Začít diskusi (0)

Uruguayský cyklista Thomas Silva ze stáje Astana vyhrál v těsném dojezdu 2. etapu Gira d'Italia, kterou znovu poznamenal hromadný pád. Silva po 221 kilometrech z Burgasu do Veliko Tarnova porazil ve finiši druhého Němce Floriana Storka a třetího Itala Giulia Cicconeho a dostal se do čela průběžného pořadí. Jan Hirt dojel šestnáctý ve stejném časem jako vítěz. Program Giro d'Italia 2026 >>>

Čtyřiadvacetiletý Silva v závěru využil zpomalení vedoucí čtveřice jezdců v čele s největším favoritem Jonasem Vingegaardem. Peloton Dána i s ostatními těsně před páskou dostihl a po prozkoumání cílové fotografie mohl Silva slavit životní úspěch. Stal se rovněž prvním uruguayským vítězem etapy na Giru.

Stejně jako v pátek se ani dnešní etapa se třemi vrchařskými prémiemi neobešla bez pádu. Zhruba 20 kilometrů před koncem se do něj v zatáčce na kluzké silnici zapletla asi dvacítka jezdců, mezi nimiž byli i Adam Yates, Wilco Kelderman či Jay Vine. Posledně jmenovaného musela sanitka odvézt do nemocnice, závod byl na chvíli neutralizován.

V Bulharsku se pojede ještě nedělní rovinatá etapa z Plovdivu do Sofie, poté se peloton přesune do Itálie.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 2. etapa (Burgas - Veliko Tarnovo, 221 km):

1. Silva (Urug./XDS Astana) 5:39:25, 2. Stork (Něm./Tudor), 3. Ciccone (It./Lidl -Trek), 4. Scaroni (It./XDS Astana), 5. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe), 6. Sobrero (It./Lidl-Trek), ...16. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas, 110. M. Kopecký, 111. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -7:04.

Průběžné pořadí:
1. Silva 9:00:23, 2. Stork, 3. Bernal (Kol./Netcompany Ineos) oba -4, 4. Arensman (Niz./Netcompany Ineos), 5. Ciccone oba -6, 6. Christen (Švýc./UAE Team Emirates), ...11. Hirt oba -10, 129. M. Kopecký, 132. T. Kopecký oba -7:14.

Začít diskuzi

Cyklistika 2026

Kolem Flander

Kolem Flander 2026

Paříž–Roubaix

Paříž–Roubaix 2026

Tour de France
Soupisky týmů na Tour de France 2025: favoriti a outsideřiTour de France 2025

Giro d'Italia
Giro 2025 - program a etapy

Vuelta
Vuelta: Program a trasa

Jízdní kola * Elektrokola * Elektroběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů