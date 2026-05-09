Silva jako první Uruguayec vyhrál na Giru. I druhou etapu poznamenal hromadný pád
Uruguayský cyklista Thomas Silva ze stáje Astana vyhrál v těsném dojezdu 2. etapu Gira d'Italia, kterou znovu poznamenal hromadný pád. Silva po 221 kilometrech z Burgasu do Veliko Tarnova porazil ve finiši druhého Němce Floriana Storka a třetího Itala Giulia Cicconeho a dostal se do čela průběžného pořadí. Jan Hirt dojel šestnáctý ve stejném časem jako vítěz. Program Giro d'Italia 2026 >>>
Čtyřiadvacetiletý Silva v závěru využil zpomalení vedoucí čtveřice jezdců v čele s největším favoritem Jonasem Vingegaardem. Peloton Dána i s ostatními těsně před páskou dostihl a po prozkoumání cílové fotografie mohl Silva slavit životní úspěch. Stal se rovněž prvním uruguayským vítězem etapy na Giru.
Stejně jako v pátek se ani dnešní etapa se třemi vrchařskými prémiemi neobešla bez pádu. Zhruba 20 kilometrů před koncem se do něj v zatáčce na kluzké silnici zapletla asi dvacítka jezdců, mezi nimiž byli i Adam Yates, Wilco Kelderman či Jay Vine. Posledně jmenovaného musela sanitka odvézt do nemocnice, závod byl na chvíli neutralizován.
V Bulharsku se pojede ještě nedělní rovinatá etapa z Plovdivu do Sofie, poté se peloton přesune do Itálie.
Cyklistický závod Giro d'Italia - 2. etapa (Burgas - Veliko Tarnovo, 221 km):
1. Silva (Urug./XDS Astana) 5:39:25, 2. Stork (Něm./Tudor), 3. Ciccone (It./Lidl -Trek), 4. Scaroni (It./XDS Astana), 5. Pellizzari (It./Red Bull-Bora-hansgrohe), 6. Sobrero (It./Lidl-Trek), ...16. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas, 110. M. Kopecký, 111. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -7:04.
Průběžné pořadí:
1. Silva 9:00:23, 2. Stork, 3. Bernal (Kol./Netcompany Ineos) oba -4, 4. Arensman (Niz./Netcompany Ineos), 5. Ciccone oba -6, 6. Christen (Švýc./UAE Team Emirates), ...11. Hirt oba -10, 129. M. Kopecký, 132. T. Kopecký oba -7:14.