Start Gira v Bulharsku: tři etapy, dva velké pády. Hvězdný tým už přišel o tři jezdce
Start italského třítýdenního podniku v Bulharsku znamenal pro některé týmy katastrofu. Na další exotičtější Grande Partenza nebude vzpomínat v dobrém celek UAE Emirates-XRG. Při hromadném pádu ve druhé etapě totiž přišel hned o tři z osmi závodníků. A to se Giro d´Italia ještě ani pořádně nerozjelo. Dobrou pozici stále drží český vrchař Jan Hirt. Program a etapy Gira 2026 >>>
Loni Albánie, letos Bulharsko. Giro d´Italia se snaží s cyklistikou expandovat na východ, mnohé týmy s tím ale nejsou kvůli náročné logistice příliš spokojené. A názor nezmění ani po úvodních třech etapách 109. ročníku Corsa Rosa. Ve dvou z nich totiž došlo k hromadným pádům, které odnesla i velká jména.
První etapa byla tentokrát určená sprinterům, což bývá i na jiných Grand Tours velmi ošemetné. Celý peloton je totiž velmi nervózní, než se po pár dnech nastolí určité pořádky. V prvním bulharském dojezdu v historii třítýdenních etapáků navíc příliš nepomohlo ani to, že místní pořadatelé postavili ochranné plůtky bez nožiček trčících do trati až na posledních 200 metrů.
V zúženém koridoru už se to ale „mlelo“ mezi sprinterskými týmy, až to jeden ze závodníků 600 metrů před páskou neustál, zavadil o kolo jezdce před ním a šel k zemi. A s ním i řada dalších cyklistů. První sprint letošního Gira tak proběhl ve velmi malé skupince.
Tuto situaci nejvíc odnesl Matteo Meschetti (Pinarello Q36.5), jenž v pádu utrpěl otřes mozku a do další etapy už nenastoupil. Odření byli také sprinterští favorité Dylan Groenewegen a Kaden Groves.
To horší však ještě přišlo. Ve druhé etapě se mělo trochu rozklíčovat, kdo by mohl Jonasi Vingegaardovi postavit překážky do jeho cesty za celkovou výhrou v růžovém závodu. Kus dne absolvovali cyklisté kvůli hustšímu dešti v pláštěnkách. A právě déšť, respektive mokrá silnice pak stála za katastrofou dne. Do cíle zbývalo 23 kilometrů a vše se začínalo chystat na útok dvojnásobného vítěze Tour de France. Jenže jednomu ze závodníků v čele pelotonu na levé straně silnice to podklouzlo, spadl a přes něj, a také přes svodidla, další závodníci.
Nejhůř postiženým celkem je stáj nejlepšího cyklisty planety Tadeje Pogačara UAE Emirates-XRG. Mistr světa v Itálii nestartuje, zato ale skončil ošklivě na zemi lídr pro Giro Adam Yates. Tomu museli zdravotníci čistit tržnou ránu za uchem, do cíle se ale na kole ještě dostal. Na rozdíl od Jaye Vinea a Marca Solera, kteří v sanitkách zamířili rovnou do nemocnice.
V neděli ráno pak tým oznámil, že do třetí etapy nenastoupí ani Yates. „Jay utrpěl otřes mozku a zlomeninu lokte. Marc má zlomenou pánev. Adam byl hodně odřený a později se u něj projevily známky otřesu mozku,“ shrnul zranění týmový lékař Adrian Rotunno.
Čeští fanoušci mohou být zatím spokojení. Jan Hirt dojel v druhé etapě ve stejném čase jako její vítěz a i pár míst před Vingegaardem a patří mu průběžná třináctá příčka, zatímco Dánovi 19. (se stejnou ztrátou). Giro pokračuje zítra etapou, jejíž závěr by mohl sedět rychlejším klasikářům.
Průběžné pořadí Gira po 3. etapě:
1. Silva (Urug./XDS Astana) 13:10:05, 2. Stork (Něm./Tudor), 3. Bernal (Kol./Netcompany INEOS) oba -4, 4. Arensman (Niz./Netcompany INEOS), 5. Ciccone (It./Lidl-Trek) oba -6, 6. Christen (Švýc./UAE Team Emirates-XRG), ...13. Hirt oba -10, 121. M. Kopecký, 130. T. Kopecký oba -7:14.