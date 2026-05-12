Štybar o startu Gira: Drsný pád? Bolí mě to za ně. Neutralizace etapy by ale nebyla správná
Giro d´Italia v Bulharsku zahájilo 109. ročník hned dvěma nepříjemnými pády. Ty do značné míry předurčily i další vývoj první Grand Tour sezony, v níž už před startem byl hlavním favoritem Jonas Vingegaard. Zdeněk Štybar (40) v rozhovoru pro deník Sport a server iSport zhodnotil příčiny pádů, ale třeba i šance českých cyklistů.
Přesunuli se do Itálie a dnes se pustí do čtvrté etapy. Peloton letošního Giro d´Italia už je ale chudší o sedm závodníků. Šest z nich přitom odstoupilo kvůli jedinému pádu ve druhé etapě, mezi nimi je trojice z celku UAE Emirates-XRG, který chtěl konkurovat Jonasi Vingegaardovi při cestě za Nekonečnou trofejí. „Někteří kluci šli do svodidel a vypadalo to hodně blbě. I mně se na to zle kouká a bolí mě to za ně,“ prozradil bývalý profesionál Štybar, který jel Giro jen jednou v roce 2018.
Úvodní dvě etapy tohoto ročníku poznamenaly pády, první nastal hned první den ve sprinterském dojezdu přibližně 600 metrů před cílem. K podobným karambolům dochází často třeba i na Tour de France a na vině bývá zejména nervozita. Nicméně tady byly v zúženém místě plůtky lemující dojezd s vystrčenými nožičkami do trati. Byl podle vás i to důvod karambolu?
„Tam je třeba brát v potaz víc věcí. Tou první je určitě nervozita, a to jak všech týmů, sportovních ředitelů, závodníků, ať už na celkové pořadí, nebo sprinterů, vláčků, které to rozjíždí. Nikdo ještě pořádně neví, v jaké formě je, jestli se mu to povede, jak se sjede tým. Navíc je tam druhý faktor, a to ten, že ne pokaždé může sprinter jet druhý den na Grand Tour v dresu lídra závodu. Tato šance teď byla. Takže pro sprintery obrovská nervozita. Stejně tak ale i pro týmy na celkové pořadí, i když je tam neutrální zóna, kde když by se něco stalo v posledních kilometrech, počítá se jim stejný čas, jaký má vítěz, takže by neztratili.“
Čili hlavní vinu přikládáte nervozitě?
„Je tam obrovský tlak, nikdo ještě není unavený, takže do toho jdou všichni na sto procent. Občas tam padnou i nějaké lokty, ramena, nadávky. To vždycky patří k prvním etapám a já jsem to nikdy neměl rád. Ať už to byla Grand Tour, nebo týdenní etapák. Potom každá malá chyba, ať už třeba i od organizátora v podobě vystrčených nožiček plůtků, už je jen další zvětšující se riziko.“
Pád ve druhé etapě, kde už to mělo být o souboji favoritů na celkové vítězství, byl z jiného důvodu. Na mokré silnici v zatáčce spadli závodníci z čela pelotonu. Cyklisté tam létali přes svodidla, následky pádu byly pro některé drsné. Jak se na takové záběry dívá vám, jakožto bývalému profíkovi, který si také zažil řadu pádů?
„Tenhle pád je také částečně způsobený nervozitou a z druhé části tím, že začalo pršet. Tyhle silnice jsou vždycky hrozně kluzké. Vzpomněl jsem si hned na Mallorcu, když jsem tam trénoval nebo i závodil a trošku začalo pršet. To je jako led. Další problém byl navíc ten, že to bylo lehce ze sjezdu, a jak je silnice uklouzaná a stalo se to na začátku pelotonu, tak na to začnou reagovat i ostatní kluci vzadu. A i díky kotoučovým brzdám, jak zareagují rychle, jde hned kolo do smyku. Často je to taková automatická panika v pelotonu. Tam jedete padesátkou, šedesátkou, bylo to necelých 25 kilometrů do cíle, tak už tam byla zase velká nervozita.“
Jde ale asi o přirozený reflex, sáhnout po brzdě, ne?
„Když před sebou vidíte takovýhle pád, nebo vy ho v první chvíli spíš slyšíte, první reakce je, že jdete po brzdách. A na takovém kluzkém povrchu to spousta jezdců neustojí. Hlavně když už je tam takováhle hromada, kluci už ani neměli jak z toho vybruslit, doslova. I když se snažili to vytočit doprava, doleva, další kluci už tam leželi a oni šli přes ně. Pravá strana byla jediná část pelotonu, která nespadla. Ale celá levá část spadla, šli do svodidel a vypadalo to hodně blbě. I mně se na to zle kouká a bolí mě to za ně.“
Jonas je absolutním favoritem, ale...
Diskutabilní bylo pak i znovuodstartování etapy, kdy ředitel závodu ani nepočkal, až do balíku dojedou všichni, které pád zdržel. Uškodí to závodu?
„Jak jsem na etapu koukal, musím říct, že jsem neviděl důvod, proč by se měla etapa neutralizovat až do konce, jak údajně někteří závodníci navrhovali. Nepřišlo mi, že by závěr etapy byl tak technicky náročný a uklouzaný, aby to profesionálové nezvládli. To by se pak musel neutralizovat každý deštivý den. Ale co měli v tu chvíli neutralizovat, byla Red Bull prémie. Protože to odstartovali dva a půl kilometru před ní, což podle mě nebylo vhodné. Hned tam byla další nervozita, ne všichni se stihli vrátit do pelotonu. Byla tam zbytečná frustrace mezi týmy, závodníky a organizátory. V duchu jsem si říkal, že je to trochu takový italský přístup. I když je samozřejmě těžké rozhodnout v daný moment.“
Kvůli pádu skončili Adam Yates či Santiago Buitrago, což měli být konkurenti Jonase Vingegaarda v těžkých kopcích. Už před startem mluvili mnozí o tom, že Dán bude mít poměrně snadnou cestu za výhrou při svém debutu na Giru. Jak jste tyto názory vnímal před Girem a jak to vidíte teď?
„Papírově tam asi nebyl nikdo, kdo by Jonase mohl ohrozit, a teď už vůbec ne. Ale pořád je do cíle strašně dlouhá cesta a může se stát spousta věcí. Je to cyklistika. Viděli jsme teď, že stačí jeden pád a všechno je jinak. Měli hned špatné počasí, přesuny, což úplně nenahrává pohodě. Takže se toho opravdu může stát hodně, proto je cyklistika tak hezká. Ale samozřejmě Jonas je absolutním favoritem a za ním jsou to spíš mladí závodníci.“
Letos vidíme na Giru tři Čechy. Už tradičně Jan Hirt s týmem NSN Cycling a k němu přibyli Tomáš a Matyáš Kopečtí s druhodivizním týmem Unibet-Rose Rockets. Co čekáte od těchto tří závodníků, z nichž Hirt by znovu rád jel na celkové pořadí?
„U Honzy myslím, že si budeme muset tradičně počkat na poslední týden, tam ukáže svoji formu. Má obrovskou výhodu, že se lepší den ode dne. A čím těžší závod je, tím on je lepší. Takže mu přejme, ať se mu zase povede Top 10.“
A bratři Kopečtí?
„V druhé etapě o nich mluvili, že by se tam mohli pokusit o dobrý výsledek, a já věřím, že přijeli ve skvělé formě a budou to kluci, kteří můžou překvapit.“
Když se vrátím ještě k bojům o celkové pódium, ve druhé etapě se držel Giulio Pellizzari z Red Bull-Bora-hansgrohe, v dobrém světle se ukázal i Jan Christen z UAE Emirates, ani Egan Bernal z Ineosu si nevedl špatně. Dá se z toho něco usuzovat, nebo se ukáže až ve velkých kopcích, poprvé v pátek na Blockhausu?
„Myslím, že hodně ukážou až tyhle první dojezdy na dlouhé kopce. Ale u těchhle mladých závodníků, kteří vycítili šanci stát na konci Gira na pódiu, to bude obrovská motivace. Pellizzari ukázal, že je ve skvělé formě, předtím vyhrál kolem Alp. U Bernala doufejme, že se přiblíží. Myslím, že by mu to všichni i přáli, pořád je vítěz Tour de France. Ale po těžkém pádu, který měl v roce 2022, se nevrátil na úroveň, na jaké byl. Každopádně budeme muset počkat na těžké dojezdy v horských etapách, jak na tom kdo je.“