Narváez ovládl čtvrtou etapu Gira: Tahle výhra je pro mě fakt velká. Teď vládne Ital
Etapy po volném dnu, zvlášť po náročném cestování, mohou být zrádné. Vyprávět by mohl Guillermo Silva, jenž přišel o růžový dres. Naopak náladu si spravili v celku UAE Emirates-XRG. Po ztrátě lídra a dalších dvou jezdců dojel pro výhru ve 4. etapě Jhonatan Narváez. Program a etapy Gira 2026 ZDE>>>
První etapa Giro d´Italia na italské půdě přinesla dosud nejnáročnější stoupání. Cozzo Tunno sice nemělo až tak nepříjemné sklony, nicméně bylo dlouhé víc než 14 kilometrů. V kombinaci s ostrým tempem, které od počátku kopce nastolil tým Movistar, to přineslo hned několik překvapivých momentů.
Velmi brzy začali odpadat sprinteři. Svou vlastní skupinu si tak vytvořili rychlíci jako Jonathan Milan, Dylan Groenewegen či v maglia ciclamino jedoucí Paul Magnier.
Nemilá zpráva pro stáj XDS Astana přišla brzy poté. Guillermo Silva, jenž se díky výhře ve druhé etapě dostal překvapivě do růžového dresu, také neudržel tempo s hlavními favority a záhy bylo jasné, že Uruguayec pojede ve středu opět v týmových barvách.
Velmi dobře zvládal, k radosti českých fanoušků, výjezd do stoupání druhé kategorie Jan Hirt, jemuž po třech etapách patřila průběžná 13. příčka.
Narváez: Tahle výhra je pro mě opravdu velká
Během dne přišly zprávy o dvou významných odstoupeních. V obou případech šlo o velká sprinterská jména. Nejprve to byl Kaden Groves. Ten se ošklivě podřel při pádu v závěru první etapy. Dalším odstoupivším je Arnaud de Lie. Belgický rychlík přijel na Giro s žaludečními obtížemi a nezvládl se uzdravit.
Nepříjemný obrázek se naskytl 2,2 km před vrcholem stoupání pro tým Netcompany-Ineos. Egan Bernal totiž začal na skupinu mírně ztrácet. Ve sjezdu a následném rovnějším terénu před cílem ale zvládl skupinu dojet a neztratil. Do bojů o výhru v etapě ale nezasáhl.
Tam se totiž angažovaly rychlejší typy a také se ukázala zkušenost. Tou se může chlubit Ekvádorec Jhonatan Narváez, stejně jako výhrou v této etapě, která alespoň částečně zacelí velkou ránu týmu UAE Emirates. Ten v pádu ve druhé etapě přišel o lídra Adama Yatese a také o Jaye Vinea a Marce Solera. Jim také Narváez výhru věnoval.
„Tahle je pro mě opravdu velká. Po lednovém zranění z Austrálie jsem strávil tři měsíce doma v Ekvádoru. Rád bych poděkoval své rodině a týmu, že mě v těžkém období podporovali. Samozřejmě je tento triumf také pro mé kolegy, kteří už na Giru nejsou,“ pronesl Narváez.
Třetí v etapě dojel domácí Giulio Ciccone, který se díky bonusu čtyř sekund posunul do průběžného vedení a tím pádem do růžového dresu. Ačkoliv jde o jeho už devátý start na italské Grand Tour, tento počin se mu ještě nikdy nepovedl.
„Na Giru jsem zažil spoustu složitých chvil. Třeba jako loni, kdy jsem musel závod po pádu opustit z dobré pozice v průběžné klasifikaci. Přitom dobrý výsledek v celkovém pořadí jsme jako tým hodně potřebovali. Ale zažil jsem na Giru i mnoho hezkého a dnešek mi všechnu tu dřívější smůlu vynahradil,“ řekl po etapě Ciccone, který v roce 2019 vyhrál soutěž vrchařů.
I Hirt si polepšil, teď mu patří desátá příčka.
Cyklistický závod Giro d'Italia - 4. etapa (Catanzaro - Cosenza, 138 km):
1. Narváez (Ekv./UAE Team Emirates-XRG) 3:08:41, 2. Aular (Ven./Movistar), 3. Ciccone (It./Lidl-Trek), 4. Turner (Brit./Netcompany INEOS), 5. Pinarello (It./NSN), 6. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious), ...31. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas, 151. T. Kopecký, 161. M. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -14:07.
Průběžné pořadí: 1. Ciccone 16:18:51, 2. Christen (Švýc./UAE Team Emirates-XRG), 3. Stork (Něm./Tudor), 4. Bernal (Kol./Netcompany INEOS) všichní -4, 5. Arensman (Niz./Netcompany INEOS), 6. Pellizzari (It./Red Bull-BORA) oba -6, ...10. Hirt -10, 135. M. Kopecký, 137. T. Kopecký oba -21:21.