První etapu Gira po přesunu do Itálie ovládl Narváez, růžový trikot má Ciccone
Ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez byl nejrychlejší ve finiši 4. etapy Gira d'Italia z Catanzara do Cosenzy. Novým lídrem je Ital Giulio Ciccone, který po 138 kilometrech dospurtoval třetí. Jan Hirt dojel ve skupince největších favoritů na celkové prvenství na 31. místě ve stejném čase jako vítěz a posunul se na průběžné desáté místo.
Po úvodních třech etapách v Bulharsku a dni volna se peloton přesunul do Itálie a v jediném větším stoupání jej roztrhali jezdci z Movistaru, jejichž tempo nevydrželi většina spurtérů ani lídr závodu Thomas Silva z Uruguaye. V cíli se mezi Narváeze a Cicconeho vklínil Venezuelan Orluis Aular.
Devětadvacetiletý Narváez oslavil třetí etapové vítězství na Giru, naposledy se zde radoval předloni. Celkem má jezdec stáje UAE Emitares mezi profesionály na kontě 16 dílčích triumfů.
O dva roky starší Ciccone má v čele průběžného pořadí náskok čtyř sekund před trojicí pronásledovatelů. Hirt na vedoucího Itala ztrácí deset sekund.
Cyklistický závod Giro d'Italia - 4. etapa (Catanzaro - Cosenza, 138 km):
1. Narváez (Ekv./UAE Team Emirates-XRG) 3:08:41, 2. Aular (Ven./Movistar), 3. Ciccone (It./Lidl-Trek), 4. Turner (Brit./Netcompany INEOS), 5. Pinarello (It./NSN), 6. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious), ...31. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas, 151. T. Kopecký, 161. M. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -14:07.
Průběžné pořadí: 1. Ciccone 16:18:51, 2. Christen (Švýc./UAE Team Emirates-XRG), 3. Stork (Něm./Tudor), 4. Bernal (Kol./Netcompany INEOS) všichní -4, 5. Arensman (Niz./Netcompany INEOS), 6. Pellizzari (It./Red Bull-BORA) oba -6, ...10. Hirt -10, 135. M. Kopecký, 137. T. Kopecký oba -21:21.