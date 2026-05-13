Deštivá etapa na Giru: Španěl vyhrál navzdory pádu a špatnému odbočení. Mění se celkový lídr
Španělský cyklista Igor Arrieta vyhrál navzdory pádu a špatnému odbočení v závěru deštivou pátou etapu Gira d'Italia. V dramatickém vyvrcholení porazil v posledních metrech Alfonsa Eulália, jenž na kluzké silnici rovněž skončil na zemi. Portugalec díky druhému místu získal růžový dres lídra. Ve vedení vystřídal Giulia Cicconeho, který dojel stejně jako například Jan Hirt v hlavním pelotonu se ztrátou přes sedm minut za vítězem.
Oba hrdinové dne byli součástí dlouhého úniku. Arrieta vyrazil k sólu ze skupinky uprchlíků zhruba 60 km před cílem a dotáhnout se poté k němu dokázal v nejprudším stoupání dne jen Eulálio. Společně si vypracovali pohodlný náskok, ve sjezdu 14 km před cílem ale Španěl skončil v levotočivé zatáčce na zemi.
Na soupeře okamžitě nabral půlminutovou ztrátu a zdálo se, že jeho naděje na etapový vavřín se rozplynuly. Eulálio ale v závěru dlouhého sjezdu 6,5 km před cílem rovněž spadl a v následném stoupání se oba jezdci opět spojili. Další dramatický zvrat nastal dva kilometry před cílem, kdy Arrieta nevybral nájezd do zatáčky a odbočil na špatnou silnici. I tentokrát ale ještě dokázal desetisekundové manko zlikvidovat a v mírném stoupání do cíle umdlévajícího soka na posledních 200 metrech porazil.
„V posledních kilometrech jsem byl úplně vyčerpaný, ale věděl jsem, že Eulálio je na tom stejně. Oba bychom si dnes zasloužili vyhrát,“ řekl Arrieta, jenž navázal na úterní triumf týmového kolegy z UAE Team Emirates Jhonatana Narvaeze.
„Výhra pro mě znamená hrozně moc. Kvůli tomu pádu i kvůli všem týmovým kolegům, kteří už museli odjet domů,“ dodal s odkazem na katastrofální start Gira pro stáj, která po úvodních třech etapách přišla kvůli pádům o své tři klíčové jezdce Adama Yatese, Jaye Vineho a Marca Solera.
První kariérní výhrou v závodě Grand Tour navázal na svého otce. José Luis Arrieta má etapový vavřín z Vuelty.
Před páteční první náročnou horskou prověrkou dostanou ve čtvrtek ještě jednu šanci sprinteři. Peloton čeká 141 km dlouhá rovinatá trať, která by mohla v Neapoli vyvrcholit hromadným dojezdem.
Cyklistický závod Giro d'Italia - 5. etapa (Praia a Mare - Potenza, 203 km):
1. Arrieta (Šp./UAE Team Emirates-XRG) 5:07:51, 2. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -2, 3. Silva (Urug./XDS Astana) -51, 4. Milesi (It./Movistar) -1:29, 5. Scaroni (It./XDS Astana), 6. Garofoli (It./Soudal Quick-Step) oba -1:30, ...44. Hirt (ČR/NSN) -7:13, 140. M. Kopecký, 148. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -26:36.
Průběžné pořadí: 1. Eulálio 21:27:43, 2. Arrieta -2:51, 3. Scaroni -3:34, 4. Raccagni (It./Soudal Quick-Step) -3:39, 5. Kulset (Nor./Uno-X Mobility) -5:17, 6. Ciccone (It./Lidl-Trek) -6:12, ...16. Hirt -6:22, 146. M. Kopecký, 147. T. Kopecký oba -46:56.