Šestou etapu Gira vyhrál domácí Ballerini. Dojezd v Neapoli ovlivnil další pád v pelotonu
Italský cyklista Davide Ballerini vyhrál sprinterský závěr rovinaté šesté etapy Gira d'Italia, který opět ovlivnil pád. Po karambolu několika jezdců na špici pelotonu zůstal domácí závodník v čele sám s Jasperem Stuyvenem a belgického soupeře ve spurterské koncovce porazil. S mírným odstupem třetí dojel lídr bodovací soutěže Francouz Paul Manier. Růžový dres lídra uhájil Portugalec Alfonso Eulálio. Program Giro d'Italia 2026>>>
Závěrečný finiš s několika zatáčkami na kluzkých kostkách v Neapoli budil už předem respekt a obavy se naplnily, přestože nakonec peloton stihl dojet těsně před tím, než se déšť spustil naplno. V poslední zatáčce kolo podklouzlo dvojici vedoucích jezdců stáje Unibet Rose Rochets, za nimi skončilo na zemi i několik dalších cyklistů a jiné sprinterské favority včetně Magniera pád zdržel.
Ballerini, jenž se udržel na druhém kraji silnice, využil příležitost a připsal si jedenácté vítězství v kariéře. Na závodě Grand Tours triumfoval poprvé.
„Myslel jsem si na jedno etapové vítězství na Giru, stejně jako každý rok, kdy jsem tu startoval, ale dnešek rozhodně nebyl v plánu,“ přiznal jednatřicetiletý Ballerini. „Ale když jsme přijeli do poslední zatáčky, viděl jsem, jak první dva jezdci spadli, a jakmile jsem ji vybral, slyšel jsem v rádiu: 'Jeď, jeď, jeď, až do finiše, je tam mezera',“ popsal. „Tak jsem zabral a doufal jsem, že cílová páska přijde brzy. A dokázal jsem to. Někdy se výsledky dostaví, když je nejméně čekáte,“ konstatoval.
Frustrovaný byl naopak hvězdný italský sprinter Jonathan Milan, který měl v závěru dobrou pozici na spurt, ale v chaosu skončil na zemi. „Vážně nechápu, proč pořád musí (pořadatelé) hledat takhle komplikované dojezdy, vůbec tomu nerozumím. Jsem zklamaný, protože jsem měl dobrou pozici, jsem ve formě a cítil jsem se dobře,“ dodal po marném útoku na pátý etapový vavřín na Giru v kariéře.
Nejlepší z českých jezdců Jan Hirt byl klasifikován na 72. místě a v celkovém pořadí klesl na 19. pozici. Matyáš Kopecký dojel o deset příček za ním, Tomáš Kopecký byl v cíli na 140. místě.
V pátek peloton čeká první náročná horská prověrka. Na programu je 244 km dlouhá trasa, která vyvrcholí stoupáním první kategorie na Blockhaus.
Giro d'Italia - 6. etapa (Paestum - Neapol, 141 km):
1. Ballerini (IT./XDS Astana) 3:19:30, 2. Stuyven (Belg./Soudal-Quick Step), 3. Magnier (Fr./Soudal-Quick Step), 4. Plowright (Austr./Alpecin-Premier Tech), 5. Turner (Brit./Netcompany INEOS), 6. Segaert (Belg./Bahrain Victorious), ...72. Hirt (ČR/NSN), 82. M. Kopecký, 140. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) všichni stejný čas.