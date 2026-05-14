Předplatné

Šestou etapu Gira vyhrál domácí Ballerini. Dojezd v Neapoli ovlivnil další pád v pelotonu

V cíli 6. etapy Giro d&#39;Italia se radoval Davide Ballerini
V cíli 6. etapy Giro d'Italia se radoval Davide BalleriniZdroj: Profimedia.cz
V cíli 6. etapy Giro d&#39;Italia se radoval Davide Ballerini
V dresu lídra zůstal po 6. etapě Gira Alfonso Eulálio
Peloton na trati 6. etapy Giro d&#39;Italia
Peloton na trati 6. etapy Giro d&#39;Italia
Peloton na trati 6. etapy Giro d&#39;Italia
Igor Arrieta vyhrál pátou etapu Gira
Igor Arrieta vyhrál pátou etapu Gira
12
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Giro d Italia
Vstoupit do diskuse (1)

Italský cyklista Davide Ballerini vyhrál sprinterský závěr rovinaté šesté etapy Gira d'Italia, který opět ovlivnil pád. Po karambolu několika jezdců na špici pelotonu zůstal domácí závodník v čele sám s Jasperem Stuyvenem a belgického soupeře ve spurterské koncovce porazil. S mírným odstupem třetí dojel lídr bodovací soutěže Francouz Paul Manier. Růžový dres lídra uhájil Portugalec Alfonso Eulálio. Program Giro d'Italia 2026>>>

Závěrečný finiš s několika zatáčkami na kluzkých kostkách v Neapoli budil už předem respekt a obavy se naplnily, přestože nakonec peloton stihl dojet těsně před tím, než se déšť spustil naplno. V poslední zatáčce kolo podklouzlo dvojici vedoucích jezdců stáje Unibet Rose Rochets, za nimi skončilo na zemi i několik dalších cyklistů a jiné sprinterské favority včetně Magniera pád zdržel.

Ballerini, jenž se udržel na druhém kraji silnice, využil příležitost a připsal si jedenácté vítězství v kariéře. Na závodě Grand Tours triumfoval poprvé.

„Myslel jsem si na jedno etapové vítězství na Giru, stejně jako každý rok, kdy jsem tu startoval, ale dnešek rozhodně nebyl v plánu,“ přiznal jednatřicetiletý Ballerini. „Ale když jsme přijeli do poslední zatáčky, viděl jsem, jak první dva jezdci spadli, a jakmile jsem ji vybral, slyšel jsem v rádiu: 'Jeď, jeď, jeď, až do finiše, je tam mezera',“ popsal. „Tak jsem zabral a doufal jsem, že cílová páska přijde brzy. A dokázal jsem to. Někdy se výsledky dostaví, když je nejméně čekáte,“ konstatoval.

Frustrovaný byl naopak hvězdný italský sprinter Jonathan Milan, který měl v závěru dobrou pozici na spurt, ale v chaosu skončil na zemi. „Vážně nechápu, proč pořád musí (pořadatelé) hledat takhle komplikované dojezdy, vůbec tomu nerozumím. Jsem zklamaný, protože jsem měl dobrou pozici, jsem ve formě a cítil jsem se dobře,“ dodal po marném útoku na pátý etapový vavřín na Giru v kariéře.

Nejlepší z českých jezdců Jan Hirt byl klasifikován na 72. místě a v celkovém pořadí klesl na 19. pozici. Matyáš Kopecký dojel o deset příček za ním, Tomáš Kopecký byl v cíli na 140. místě.

V pátek peloton čeká první náročná horská prověrka. Na programu je 244 km dlouhá trasa, která vyvrcholí stoupáním první kategorie na Blockhaus.

Giro d'Italia - 6. etapa (Paestum - Neapol, 141 km):

1. Ballerini (IT./XDS Astana) 3:19:30, 2. Stuyven (Belg./Soudal-Quick Step), 3. Magnier (Fr./Soudal-Quick Step), 4. Plowright (Austr./Alpecin-Premier Tech), 5. Turner (Brit./Netcompany INEOS), 6. Segaert (Belg./Bahrain Victorious), ...72. Hirt (ČR/NSN), 82. M. Kopecký, 140. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) všichni stejný čas.

Vstoupit do diskuze (1)

Cyklistika 2026

Kolem Flander

Kolem Flander 2026

Paříž–Roubaix

Paříž–Roubaix 2026

Tour de France
Soupisky týmů na Tour de France 2025: favoriti a outsideřiTour de France 2025

Giro d'Italia
Giro 2025 - program a etapy

Vuelta
Vuelta: Program a trasa

Jízdní kola * Elektrokola * Elektroběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů