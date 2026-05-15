Vingegaard na Blockhausu poprvé demonstroval sílu. V čele závodu ale ještě není
Ještě před startem letošního Giro d´Italia se mluvilo o tom, že etapa s tvrdým Blockhausem ukáže, kdo bude moci bojovat o pódium tohoto ročníku. A předpoklady se potvrdily. Jonas Vingegaard i po dlouhých 230 kilometrech zůstal nejčerstvější a předvedl útoky hodné šampiona Tour de France a hlavního favorita tohoto Corsa Rosa. Růžový dres ale udržel Afonso Eulálio. Také Čech Jan Hirt drží naději na celkovou top 10.
Blockhaus je kopec, o kterém se vždy říká, že na něm nikdo Giro d´Italia nevyhraje, ale může ho rozhodně ztratit. Hlavním důvodem je, že vždy bývá už v prvním závodním bloku italské Grand Tour. A potvrdilo se to i letos, kdy organizátoři postavili toto stoupání na konec nejdelší etapy 109. ročníku. Ta měřila 244 kilometrů a vítěz ji jel šest hodin a devět minut!
Vidina hodně dlouhého dne, v jehož závěru si to rozdají hlavně závodníci jedoucí na celkové pořadí, nelákala do denního úniku moc jezdců. Jako první vystartoval před peloton k překvapení mnohých Jonathan Milan, jehož cíl byl jasný – dojet si pro maximum bodů na sprinterské prémii. Stejné ambice, ale ve vrchařské soutěži, měl také Diego Pablo Sevilla, který se k Italovi po chvilce přidal, stejně jako další dva závodníci. Po několika dalších kilometrech ještě z pelotonu vyrazil Nickolas Zukowsky, jenž čelní skupinu rozšířil na pět závodníků.
Peloton jel v poklidu, a tak únik získával další minuty k dobru, až jich bylo víc než pět.
Jakmile už ale přijela čelní skupina do kopců, odpadl z ní ryzí sprinter Milan.
Prvním stoupáním, v němž mohli cyklisté rozehřát nohy, bylo Roccaraso, kopec druhé kategorie dlouhý necelých sedm kilometrů.
Když měli cyklisté za sebou 200 kilometrů a také peloton už zdolával mnohá stoupání, byla výhoda prvních čtyř závodníků už jen necelé tři a půl minuty a dál klesala. Ve sjezdu do údolí pod závěrečným Blockhausem sice zase nějaký čas získali, ale všem bylo jasné, že jakmile přijede peloton do rozhodujícího kopce úvodního italského bloku, budou brzy hlavními favority a jejich týmy dostiženi.
Při nájezdu na Blockhaus měla dvojice Jardi van der Lee a Zukowsky náskok dvě a půl minuty. Na čelo pelotonu už si ale najel Viktor Campenaerts, což značilo, že tempo skupiny hlavních favoritů půjde nahoru.
Po prvních kilometrech Blockhausu začala hlavní skupina řídnout, ale stále se v ní držel český vrchař Jan Hirt, i když v její zadnější části. Mezi těmi, kteří zůstali už za hlavní skupinou, byli třeba Jan Christen, Enric Mas, ale také Egan Bernal.
Když k cíli zbývalo 6,5 kilometru, dojeli hlavní favorité denní únik. V té samé chvíli ale také v hlavní skupině jeden ze závodníků odpojil její zadní část, v níž byl český cyklista.
Kdo však zůstával poměrně dlouho poblíž Jonase Vingegaarda, to byl v růžovém jedoucí Afonso Eulálio. Všichni se však museli potýkat se silným větrem.
Vingegaard: Bylo těžké navýšit odstup
Jonas Vingegaard do toho šel sám 5,5 kilometrů před cílem a snažil se zbavit Giulia Pellizzariho a Felixe Gala. V případě Rakušana se mu to záhy podařilo, ale mladý Ital stále odolával.
O další kilometr dál se rozhodl Dán znovu prověřit svého největšího soupeře a tentokrát už si vytvořil rozhodující náskok směrem k výhře v etapě. Ovšem aby se dostal už po sedmé etapě do vedení závodu, to by musel projet cílem alespoň o 6:13 minuty před Euláliem.
Pellizzari v dalších stovkách metrů zaplatil za to, že se snažil držet tempo s Vingegaardem a v posledních kilometrech začal strádat.
„Pro mě byla chyba, že jsem zkusil jet s ním. Na to jsem doplatil. Když jsem mu jel v háku, necítil jsem se špatně, ale nechal jsem tam všechno a bylo to příliš těžké. Ale není to ještě konec, pořád je tady šance na stupně vítězů,“ snažil se být i po této lekci pozitivní dvaadvacetiletý Ital.
Naopak Gall, který si jel celou dobu své tempo, viděl celou dobu před sebou žlutý dres jezdce Visma-Lease a Bike a celou dobu ztrácel okolo patnácti sekund.
„Tempo od startu kopce bylo tvrdé, ale celý můj tým jel skvěle. Byl jsem trochu naštvaný, že nemůžu jet s Jonasem, ale nakonec se ukázalo správné jet si své tempo,“ pochvaloval si Rakušen z celku Decathlon CMA CGM po etapě.
Ztráta Pellizzariho, ke kterému se připojil týmový kolega Jai Hindley, dosud poslední vítěz na Blockhausu, narostla na minutu.
Vingegaard si na legendárním stoupání Gira v Apeninách připsal svou první výhru na italské Grand Tour a zkompletoval tak etapové triumfy na všech třech třítýdenních podnicích.
„Dnes jsme chtěli vyhrát a jsem šťastný, že to dopadlo. Tým zase předvedl úžasnou práci a jsem rád, že jsem to dotáhl k výhře. V Blockhausu jsme čekali na správný moment, opravdu hodně foukalo, chvílemi dost proti, takže bylo těžké pak navýšit odstup. Jsem tak šťastný, že jsem získal nějaké minuty zpátky, mám i náskok na mé soupeře, což je pro nás také výhra,“ líčil vítězný Vingegaard.
Gall projel cílem 13 sekund za ním. „Felix je velký soupeř, věděli jsme už před startem, že má dobrou formu a musí se s ním počítat,“ uvědomuje si sílu konkurenta celkový vítěz Tour de France i španělské Vuelty.
Dvojice z Red Bull-Bora-hansgrohe se do cíle dostala přibližně o tři čtvrtě minuty za Gallem. Ztráta Hirta byla 2:13 minuty, cílovou čáru protnul ještě před mužem v růžovém a v průběžné klasifikaci se posunul na 12. místo se ztrátou 2:23 minuty na Vingegaarda.
Eulálio cíloval necelé tři minuty za Dánem, a tak stále drží Maglia Rosa. „Samozřejmě naším hlavním cílem bylo udržet růžový dres. Snažil jsem se co nejvíc bojovat sám se sebou, ale pak jsem vybouchnul. Naštěstí mě Damiano Caruso (týmový kolega) zachránil a neztratil jsem tolik. Už před etapou jsem říkal, že se smířím se ztrátou dvou až tří minut, a to se také stalo,“ byl i přes potíže v důležitém stoupání spokojený majitel růžového dresu. Portugalec má před Vingegaardem k dobru ještě 3:17 minuty a je pravděpodobné, že dres udrží až do volného dne. Na víkend jsou totiž připravené spíš klasikářské etapy.
Cyklistický závod Giro d'Italia - 7. etapa (Formia - Blockhaus, 244 km):
1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 6:09:15, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -13, 3. Hindley (Austr./Red Bull-BORA hansgrohe) -1:02, 4. Pellizzari (It./Red Bull-BORA hansgrohe), 5. O'Connor (Austr./Jayco AlUla) oba -1:05, 6. Rondel (Fr./Tudor) -1:29, ...11. Hirt (ČR/NSN) -2:13, 149. T. Kopecký, 150. M. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -35:06.
Průběžné pořadí: 1. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) 30:59:23, 2. Vingegaard -3:17, 3. Gall -3:34, 4. Hindley -4:25, 5. Pellizzari -4:28, 6. O'Connor -4:32, ...12. Hirt -5:40, 153. M. Kopecký, 154. T. Kopecký oba -1:19:07.