Narváez po úniku ovládl 8. etapu Gira, letos slavil už podruhé. Dál vede Eulálio

Ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez vyhrál po úniku 8. etapu Gira a připsal si v letošním ročníku druhý vavřínZdroj: Gianmattia D'Alberto / LaPresse / Profimedia
Jonas Vingegaard ovládl na Giru horský dojezd na Blockhaus
V cíli 6. etapy Giro d&#39;Italia se radoval Davide Ballerini
ČTK, iSport.cz
Giro d Italia
Ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez vyhrál po úniku 8. etapu Gira d'Italia a připsal si na letošním ročníku druhý vavřín. Růžový dres lídra s přehledem uhájil Portugalec Alfonso Eulálio před hlavním favoritem celkového pořadí Jonasem Vingegaardem. Program Giro d'Italia 2026 >>>

Narváez byl členem úniku, který se po řadě neúspěšných pokusů v úvodní rovinaté části trasy utrhl zhruba 70 km před cílem. V závěrečné klasikářské pasáži s řadou kratších, ale prudkých stoupání zaútočil a po nástupu do posledních 11 km setřásl i posledního soupeře Andrease Leknessunda. Do cíle nakonec dojel s náskokem 32 sekund a připsal si celkově čtvrté vítězství na Giru, kterým vyrovnal ekvádorský rekord Richarda Carapaze. Třetí byl s odstupem deseti sekund další norský jezdec stáje Uno-X Mobility Martin Tjötta.

Vingegaard po útoku v poli hlavních favoritů těsně před cílem najel na Eulália dvě vteřiny. Klasifikován byl na 24. místě s odstupem 1:51 za vítězem, portugalský lídr dojel dvě příčky za ním spolu s mimo jiné průběžně třetím Rakušanem Felixem Gallem.

Ve skupině nechyběl ani nejlepší z Čechů Jan Hirt. Vrchařský specialista obsadil 41. místo a celkově drží dvanáctou pozici.

Vrchaře čeká další výzva v neděli, kdy je na programu devátá 184 km dlouhá etapa s horským dojezdem na Corno alle Scale. Očekává se proto Vingegaardův útok na celkové pořadí.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 8. etapa (Chieti - Fermo, 156 km):

1. Narváez (Ekv./UAE Team Emirates-XRG) 3:27:26, 2. Leknessund (Nor./Uno-X Mobility) -32, 3. Tjötta (Nor./Uno-X Mobility) -42, 4. Silva (Urug./XDS Astana), 5. Milesi (It./Movistar) oba -44, 6. Scaroni (It./XDS Astana) -48, ...41. Hirt (ČR/NSN) -1:53, 141. M. Kopecký -14:52, 146. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) -15:32.

Průběžné pořadí: 1. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) 34:28:42, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -3:15, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -3:34, 4. Scaroni -4:18, 5. Hindley (Austr./Red Bull-BORA hansgrohe) -4:23, 6. Pellizzari (It./Red Bull-BORA hansgrohe) -4:28, ...12. Hirt -5:40, 149. M. Kopecký -1:32:06, 150. T. Kopecký -1:32:46.

