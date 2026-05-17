Vingegaard slaví druhou etapu na Giru, to hlavní však přijde v časovce. Drží se i Hirt
Nebyla to úplně klasická etapa pro adepty na celkové pódium. Přesto docela dlouhý kopec v závěru devátého dne na Giro d´Italia nabízel možnost výhry pro Vingegaarda a spol. A když už se něco takového naskytne, Dán nepohrdne. I když tentokrát mu tuto možnost otevřel hlavní soupeř Felix Gall a jeho tým. V růžovém dresu si přesto užije volný den Afonso Eulálio. Další dobrý výkon předvedl Jan Hirt, kterému obvykle nejlépe svědčí až závěrečný týden Gira. Volné pondělí stráví všichni přípravou na velmi důležitou časovku.
Závěrečný den prvního italského bloku přinesl na Giro d´Italia etapu dlouhou 184 kilometrů. Do denního úniku se nejprve vydala dvojice Davide Ballerini, vítěz Neapolské sprinterské etapy, a Lorenzo Milesi. K nim se po chvíli dostala skupina, v níž největším jménem byl Einer Rubio a čelní skupina se rozrostla na osm členů.
Jakmile přišel první kopec (i když ještě ne kategorizovaný), vydali se dopředu Giulio Ciccone, Diego Ulisi a cyklokrosař Toon Aerts, kteří zhruba 60 kilometrů před cílem první skupinu dojeli.
Do závěrečného dvojstoupání najížděl únik s hlavními favority na výhru Cicconem a Rubiem s náskokem přibližně dvou minut, a ačkoliv v pelotonu byly hlavně z týmu Decathlon CMA CGM snahy dohonit uprchlíky, jejich výhoda se pořád držela na stejných číslech.
Čelní skupina už v kopci ale hodně prořídla a vepředu zůstala jen pětice, ze které se 21 kilometrů před páskou mohla stát už pouze dvojice Ciccone a Einar Rubio, ale Milesi, Ulissi a Aerts je brzy zase dojeli.
Prémií třetí kategorie projel jako první Rubio, který zapsal devět bodů do vrchařské soutěže, v jejímž čele byl Jonas Vingegaard. Ten už byl také vidět hodně vepředu v pelotonu, ovšem na čelo startovního pole ztrácel 1:50 minuty a do cíle mu zbývalo 13 kilometrů.
Právě Rubio v případě, že by vyhrál etapu, mohl z modrého dresu Vingegaarda vysvléknout, což by pro hlavního favorita Gira byla svým způsobem výhoda. Do úterní velmi důležité časovky by si totiž mohl obléct týmovou kombinézu namísto té od organizátorů.
Když do cíle zbývalo 11,4 kilometrů, utvořili si po útoku Cicconeho menší odstup od zbytku soupeřů Ital a Kolumbijec Rubio. Jejich výhoda oproti pelotonu ale byla znovu menší, 1:40 minuty, a stále šel pozvolna dolů.
V pelotonu už tou dobou trochu strádal Giulio Pellizzari, jenž se držel na konci hlavní skupiny. Poblíž jednoho z lídrů celku Red Bull-Bora-hansgrohe se držel i v růžovém dresu jedoucí Afonso Eulálio a také Jan Hirt.
Rakušan si stěžoval na Vingegaarda: Jsem trochu zklamaný, že...
Když do cíle zbývalo 7,6 kilometru, zaútočil Ciccone, který si vytvořil několikametrový náskok. Touto dobou zaostával peloton zhruba 1:10 minuty a šance Cicconeho, že by si mohl připsat etapový triumf poté, kdy na tomto Giru jel jeden den i v dresu lídra závodu, rostla.
Stále měli všichni před sebou ale nejtěžší závěrečné tři kilometry stoupání na Corno Alle Scale a Pellizzari už měl mezi sebou a Vingegaardem a spol. mezeru.
Zhruba 2,8 kilometru před cílem vyrazil kupředu Felix Gall, za nějž se zavěsil lídr Visma-Lease a Bike. Tyto útoky však znamenaly špatnou zprávu pro Cicconeho, jenž měl dvojici hlavních aktérů už jen kousek za zády. A to měl před sebou ještě stále dva kilometry.
„Je pravda, že jsme původně po etapě jít nechtěli, ale nakonec to tak dopadlo. Tým odvedl opět skvělou práci. V posledním stoupání jsme se rozhodli, že je to den, kdy bychom mohli připsat etapu,“ prozradil hlavní favorit závodu.
Gall s Vingegaardem předjeli Cicconeho 1800 metrů před páskou a sami uháněli do cíle. Dán však odmítal rakouskému soupeři střídat, a tak byla veškerá práce hlavně na Gallovi, jehož výraz v obličeji už byl hodně útrpný.
„Jsem trochu zklamaný, že Jonas nechtěl na posledních třech kilometrech vystřídat, doufal jsem, že bude víc spolupracovat. Ale i tak jsem šťastný. Zítra máme volno, takže jsme chtěli využít té šance, která se naskytla,“ postěžoval si na soupeře Gall, jenž také chválil skvělou práci svého týmu Decathlon CMA CGM.
Kousek za flamme rouge, tedy kilometr před cílem, zaútočil Vingegaard a okamžitě si vytvořil náskok a ujížděl vstříc druhé etapové výhře na tomto Giru. Celkem už jich má na svém kontě 50. Ani tentokrát ale ještě růžový dres nezískal. Ztráta Eulália byla totiž 40 sekund, před etapou měl však k dobru tři minuty a 15 sekund.
„Zatím pro nás všechno vypadá dobře, vyvíjí se to podle našich očekávání a bude ještě dost příležitostí,“ řekl Vingegaard.
Hirt projel cílem 1:12 minuty za Dánem a v průběžné klasifikaci mu patří 12. příčka, na hlavní hvězdu týmu Visma-Lease a Bike ztrácí 4:47 minuty, na stále vedoucího Eulália je to 6:11. Stěžejní bude úterní časovka dlouhá 42 kilometrů, která ale vede v podstatě po rovině, což není pro Hirta vůbec dobré. Po 10. etapě se tak ukáže, zda ztráta Čecha naroste tak, aby se mohl v druhé polovině Gira pokoušet o účast v denních únicích a o etapovou výhru, nebo bude dál bojovat o celkovou top 10.
Cyklistický závod Giro d'Italia - 9. etapa (Cervia - Corno alle Scale, 184 km):
1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 4:20:21, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -12, 3. Piganzoli (It./Visma-Lease a Bike), 4. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) oba -34, 5. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -41, 6. Gee-West (Kan./Lidl-Trek) -46, ...19. Hirt (ČR/NSN) -1:12, 124. T. Kopecký -24:14, 152. M. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) -25:27.
Průběžné pořadí: 1. Eulálio 38:49:44, 2. Vingegaard -2:24, 3. Gall -2:59, 4. Hindley (Austr./Red Bull-BORA hansgrohe) -4:32, 5. Scaroni (It./XDS Astana) -4:43, 6. Arensman -5:00, ...12. Hirt -6:11, 149. T. Kopecký -1:56:19, 151. M. Kopecký -1:56:52.