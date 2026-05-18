Sekundy? Tady půjde o minuty. Vingegaard vyhrál další etapu na Giru, klíčová bude časovka
První pořádný test letošního Giro d´Italia v podobě krutého Blockhausu už si cyklisté odbyli. V Apeninách se jasně potvrdilo, že Jonas Vingegaard je nejžhavějším kandidátem na Maglia Rosa v Římě. Ale také přišly první výbuchy. A nejen v pátek na Blockhausu, ale také včera v etapě s dojezdem na kopci. Jak těžké to na cestě za vytouženým triplem bude dánská hvězda mít, ale ukáže až úterní časovka. Do té bude nastupovat s obavami i Jan Hirt, jenž drží 12. místo.
S úsměvem na tváři odpovídal na tiskové konferenci po nedělní etapě Jonas Vingegaard. Ten sice obléká modrý dres nejlepšího vrchaře místo vytouženého růžového pro lídra celého Corsa Rosa. Ale může být naprosto v klidu.
„Zatím pro nás všechno vypadá dobře, vyvíjí se to podle našich očekávání,“ prohlásila hvězda celku Visma-Lease a Bike po nedělní výhře, už druhé na 109. ročníku Gira.
Přitom jak sám přiznal, nebyla tak úplně v plánu. Nějakou dobu mohl doufat Giulio Ciccone, že si dojede pro triumf z úniku. „Chtěli jsme být spíš defenzivní, protože jsme nechali hodně energie na Blockhausu. V úvodu posledního kopce jsme nastolili tvrdší tempo, jen proto, že to je pro mě lepší. Ale pak jsme se rozhodli, že půjdeme i po výhře,“ popsal vývoj událostí v nizozemském týmu.
Výrazně k tomu přispěl i Felix Gall, který jako první zahájil útok. Právě Gall totiž momentálně představuje pro Vingegaarda největší hrozbu. Je to jedno z překvapení, které vzniklo v pátek na Blockhausu. Vedle Giulia Pellizzariho, který naopak na obávané hoře vybouchl. A stejně tak i v neděli. V tuto chvíli už Ital, jenž měl být Vingeggardovým největším konkurentem, ztrácí 2:51 minuty, zatímco Gall jen 25 sekund.
Jak velká ztráta na Vingegaarda by byla dobrá?
Dnešní volný den si v růžovém ještě naposledy užije Afonso Eulálio. On sám je však smířený s tím, že po časovce už ho odevzdá hlavnímu favoritovi závodu. Když se Portugalce v sobotu na tiskové konferenci po etapě zeptali, kolika sekundová ztráta na Vingegaarda v ní by pro něj byla úspěchem, zasmál se a odpověděl? „Sekundy? Tady půjde o minuty.“
Úterního chronometru se obávají mnozí kromě Vingegaarda. Ten mnohokrát na Tour de France ukázal, že tohle je disciplína, která mu sedí. A to i přes to, že jediná časovka letošního Gira je v podstatě po rovině a měří 42 kilometrů, což je na současné poměry velká porce.
Ovšem na Tour v roce 2022 skončil Dán na podobně dlouhé vzdálenosti druhý za týmovým parťákem Woutem van Aertem. „Tady je to trochu jiné než časovka na Tour 2022. Je to rovnější, není tam moc zatáček. Ale udělám všechno, co budu moct, abych měl co nejlepší čas,“ pronesl Vingegaard.
Právě rovinatý profil a vzdálenost bude ale velkým problémem třeba pro Galla, Pellizzariho, Eulália, ale také pro Jana Hirta, který nyní ztrácí na Vingegaarda 3:47 minuty. „Já bych byl raději za dvě časovky, kratší, jedna klidně po rovině a druhá zvlněná. Ale jedna dlouhá 42 kilometrů po rovině mi určitě nevyhovuje,“ přiznal ještě před startem Gira český vrchař.