Časovku na Giru jasně ovládl Ganna. Vingegaardovi tolik nevyšla, v růžovém stále není
Předlouhá časovka prakticky po rovině byla strašákem mnoha cyklistů na Giro d´Italia. A u řady z nich se to i potvrdilo. Jedním z nich byl ke smutku českých fanoušků Jan Hirt, který i vinou mírné nemoci ztratil hodně minut. Také Felix Gall, dosud největší soupeř Jonase Vingegaarda, zaostal o dvě minuty v průběžné klasifikaci. Ani hlavnímu favoritovi tohoto ročníku však chronometr nevyšel úplně podle představ. V růžovém se totiž stále drží Afonso Eulálio, a to o 27 sekund. Vítězem etapy je jednoznačně Filippo Ganna. Program Giro d'Italia 2026 >>>
Následovala sice po volném dnu, někteří cyklisté měli ale i tak s úterní jedinou časovkou tohoto ročníku Giro d´Italia trochu potíže. U některých bylo na vině i nachlazení či následky různých viróz. Třeba Giulio Pellizzari, jenž měl být největším vyzyvatelem Jonase Vingegaarda na tomto Giru, už v minulých etapách strádal vinou žaludeční virózy.
Od chronometru dlouhého 42 kilometrů se už dlouho čekalo, že výrazně přeskládá průběžnou top 10. A také místní fanoušci doufali, že se dočkají výhry s jejich časovkářskou superstar Filippem Gannou.
Ten vyrazil na trať ve 14:20. Vedl si podle předpokladů, předjížděl jednoho závodníka za druhým. Už na prvním mezičase (16,7 km od startu) měl k dobru 41 sekund na v tu dobu druhého Sjoerda Baxe. Před toho se později dostal Rémi Cavagna, výborný časovkář, ale i ten ztrácel 32 sekund. Na druhém mezičase (28,8 km) už měl Ganna na Baxe 1:19 minuty, na třetím (38,4 km) pak 1:54. Cílem projel italský šampion v této disciplíně s výhodou 2:04 minuty na do té doby vedoucího Baxe. Jeho průměrná rychlost na trati byla skoro 55 kilometrů v hodině.
„Mně se tyhle časovky líbí. Určitě je v nich hodně závodníků na limitu, ale já jsem rád, že na Grand Tour byla konečně časovka podle mého gusta a nebyl tam žádný kopec,“ pochvaloval si Ganna.
Pak už se čekalo hlavně na favority celkového pořadí a čeští fanoušci také na vystoupení Jana Hirta, jemuž patřila průběžně 12. příčka, ale v dlouhé rovinaté časovce sám očekával, že nabere další ztrátu.
Výkony závodníků kolem Hirta
Český vrchař projel prvním mezičasem se ztrátou 2:19 minuty na Gannu, který ho ale až tolik nezajímal. Pro Hirta byly důležité výkony závodníků, kteří byli v průběžné klasifikaci poblíž něj, a to jeho bývalý týmový kolega Derek Gee-West, Markel Beloki, Davide Piganzoli nebo třeba i Egan Bernal. Zejména Gee a Bernal jsou na tom v měření s chronometrem výrazně lépe než Čech.
Na druhém mezičase opět ztráta českého cyklisty hodně narostla, a to na 4:22 a na třetím to bylo už přes šest minut. Cílem projel jezdec celku NSN Cycling, který do časovky nastupoval s respiračním onemocněním, s mankem 6:33 na Gannu.
Jonas Vingegaard si vedl na trati dobře, ale už na prvním mezičase bylo jasné, že na vítězství v této etapě a na Gannu to stačit nebude. Za ním totiž Dán zaostával o 56 sekund. V růžovém jedoucí Afonso Eulálio na tom byl ještě hůř, jeho manko na Itala bylo větší než v případě třetího muže v pořadí Felixe Galla. Rakušan ztrácel 1:27 minuty, Portugalec 1:46.
Druhý mezičas přinesl Vingegaardovi ztrátu 1:43, Gall zde zaostával o 2:43 minuty, Eulálio pak už o 3:12.
Ačkoliv tady už měli závodníci za sebou víc než polovinu trati, okolo třetího mezičasu mnohdy ztráta závodníků narostla ještě o dost víc. V případě Galla to byly rovné čtyři minuty, v cíli to pak byla ztráta na Gannu 4:22.
Večer si to trochu užijeme
Vingegaard na třetím mezičase zaostával o 2:38, v cíli to byly tři minuty. A čekalo se už jen na dojezd Eulália, který stále držel naději, že i do středeční etapy vyjede v růžovém trikotu lídra závodu. Na třetím mezičase ztrácel na lídra etapy 4:34, což mu zaručovalo růžovou i do dalšího dne. Před časovkou byla totiž jeho výhoda na hlavního favorita závodu 2:24 minuty. Když projel cílem, mohli se v týmu Bahrain-Victorious radovat. Ztráta jejich borce totiž byla 4:57 minuty. Jeho náskok na Vingegaarda se tak hodně ztenčil, ale stále zůstává 27 sekund.
Výhru tak jasně udržel Ganna. „Je to pro nás velmi důležité vítězství a doufám, že si to večer trochu užijeme a pak se zkoncentrujeme na další dny,“ plánoval.
Ve Vingegaardově týmu se snažili být tajemní, zda jejich lídr nejen pro Giro, ale také pro červencovou Tour de France předvedl to, co od něj čekali.
„Myslím, že předvedl dobrou práci. Sice to pro něj není nejvhodnější trasa, ale popral se s tím. V tuto chvíli jsme spokojení, protože jsme získali čas na většinu soupeřů kromě Arensmana. Čekali jsme, že bude Jonas silnější než Eulálio, ale to, že zůstává v růžovém, je pro nás výhodná situace,“ prohlásil Marc Reef, sportovní ředitel týmu Visma-Lease a Bike.
S touto situací byl zcela logicky spokojený i muž v růžovém. „Bolelo to, ale udržel jsem růžový dres, a to je skvělé. V rádiu mi pořád opakovali, že jsem blízko. Nejdřív jsem si nemyslel, že dres pořád mám, ale pak jsem slyšel, že mám stále náskok, tak jsem jel na limitu až do cíle. V dalších dnech musím dál bojovat a pořád si věřit,“ řekl Eulálio krátce po etapě.
V dalších dnech následují převážně klasikářské etapy, první horský den tohoto týdne přijde na řadu až v sobotu.
Cyklistický závod Giro d'Italia - 10. etapa (časovka 42 km):
1. Ganna (It./Netcompany INEOS) 45:53, 2. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -1:54, 3. Cavagna (Fr./Groupama-FDJ United) -1:59, 4. Bax (Niz./Pinarello-Q36.5) -2:04, 5. Gee-West (Kan./Lidl-Trek) -2:16, 6. Walscheid (Něm./Lidl-Trek) -2:17, ...81. Hirt (ČR/NSN) -6:33, 106. M. Kopecký -7:21, 129. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) -8:04.
Průběžné pořadí: 1. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) 39:40:34, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -27, 3. Arensman -1:57, 4. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:24, 5. O'Connor (Austr./Jayco AlUla) -2:48, 6. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -3:06, ...18. Hirt -7:47, 150. M. Kopecký -1:59:16, 151. T. Kopecký -1:59:26.