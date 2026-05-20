Vingegaard neukázal stoprocentní výkon. Časovku vyhrál Ganna, předpoklady potvrdil
Dělí je už jen 27 sekund. Přesto to vypadá, že si outsider Afonso Eulálio pobyt v růžovém dresu na Giro d'Italia prodlouží možná až do víkendu. Ačkoliv se mluvilo o tom, že po včerejší časovce převezme Maglia Rosa hlavní favorit Jonas Vingegaard, rovinatý chronometr mu nesedl ještě tolik, jak se čekalo. Pořadí v top 10 se hodně promíchalo a bude tak zajímavé sledovat další etapy. A také to, jestli se změní strategie Jana Hirta, jenž po časovce klesl na 18. místo.
Skoro to vypadalo, že časovku tohoto ročníku vymodelovali organizátoři Giro d'Italia na míru svému miláčkovi Filippu Gannovi. Dlouhá 42 kilometrů a prakticky po rovině, bez výraznějších technických záludností. Takový byl jediný chronometr 109. ročníku italské Grand Tour. Přesně to, co tak sedí dvojnásobnému mistrovi světa v této disciplíně.
Ganna tak byl hlavním favoritem desáté etapy, a tyto předpoklady také potvrdil. Na svůj speciál nasadil těžký převod a na trati předjížděl jednoho soupeře za druhým, i když závodníci vyráželi na trať s minutovými rozestupy.
Výsledkem je jednoznačná dominance šestinásobného italského šampiona, jenž na druhého v časovce, týmového kolegu z celku Netcompany-Ineos Thymena Arensmana, získal k dobru skoro dvě minuty.
S ohledem na výkony v časovkách na Grand Tour, které předváděl v dřívějších letech Jonas Vingegaard, se očekávalo, že právě hlavní favorit tohoto Gira by měl být tím, kdo by mohl Gannu ohrozit. Ovšem už na prvním mezičase si mohl Ital oddechnout. Vingegaard na něj totiž ztrácel 56 sekund a s dalšími kilometry se propast mezi nimi jen zvětšovala. V cíli zaostal lídr týmu Visma-Lease a Bike o rovné tři minuty a skončil třináctý.
Pro nizozemský tým jde o výhodnou situaci
Nezdálo se však, že by to kohokoliv v nizozemské sestavě trápilo. Naopak se potvrzují slova třeba bývalého českého profesionála Zdeňka Štybara, podle kterého bere Visma toto Giro jako součást Vingegaardovy přípravy na Tour de France a ten na ni tak rozhodně nepřijel ve stoprocentní formě.
„Myslím, že předvedl dobrou práci. Sice to pro něj není nejvhodnější trasa, ale popral se s tím. V tuto chvíli jsme spokojení, protože jsme získali čas na většinu soupeřů kromě Arensmana. Čekali jsme, že bude Jonas silnější než Eulálio, ale to, že zůstává v růžovém, je pro nás výhodná situace,“ prohlásil Vingegaardův sportovní ředitel Marc Reef.
Ano, pro nizozemský tým jde o výhodnou situaci, kdy nebudou muset kontrolovat následující klasikářské etapy. To bude na celku Bahrain Victorious, za nějž jede Afonso Eulálio. Portugalec přitom sám počítal spíš s tím, že růžový dres po časovce odevzdá. „Nečekal jsem, že tady budu ještě teď sedět,“ žertoval na tiskové konferenci po etapě.
V úterý se ale dokázal pořádně zmáčknout. „Bolelo to, ale udržel jsem růžový dres, a to je skvělé. V rádiu mi pořád opakovali, že jsem blízko. Nejdřív jsem si nemyslel, že dres pořád mám, ale pak jsem slyšel, že mám stále náskok, tak jsem jel na limitu až do cíle. V dalších dnech musím dál bojovat a pořád si věřit,“ plánuje závodník, který na svém kontě nemá ještě žádnou profesionální výhru.
Stejně spokojený jako Portugalec může být v tuto chvíli také Arensman. Ten se totiž díky skvělému výkonu v chronometru posunul z průběžné šesté příčky na třetí a na Vingegaarda stáhl celou minutu. Nyní tak na hlavního favorita ztrácí minutu a půl. Téměř o půl minuty méně než Felix Gall, do včerejška největší Vingegaardův konkurent.
Pořadím díky výkonu v časovce poskočil také Ben O´Connor, který je nyní pátý. Ze 14. na 8. místo skočil Derek Gee-West, kterému se ale předtím v horách příliš nedařilo a je možné, že i v dalších horských etapách bude znovu ztrácet.
Otazník nad přístupem k dalším etapám nyní visí nad českým cyklistou Janem Hirtem. U něj se už před 10. etapou očekávalo, že bude přičítat další ztrátu. Jenže menší respirační onemocnění způsobilo, že jeho ztráta na Vingegaarda byla 3:33 minuty. Což by nebylo až tak špatné, kdyby i Vingegaardův výkon nebyl z jeho horších.
V průběžném pořadí se totiž český vrchař sesunul na 18. příčku a na TOP 10 teď ztrácí zhruba tři a půl minuty. A to není vůbec dobrá pozice. Do vysněné desítky je to daleko, současně však jeho ztráta není dostatečná na to, aby ho týmy na rozhraní TOP 10 pustily do denního úniku. Je tak možné, že Hirt i v dalších etapách nějaké minuty ztratí, aby se mohl pokusit o etapový triumf a třeba i návrat do TOP 10, jako se mu to povedlo v roce 2022.
V dalších dnech čekají cyklisty spíš klasikářské etapy a jedna sprinterská, další horská přijde na řadu až v sobotu.
Cyklistický závod Giro d'Italia - 10. etapa (časovka 42 km):
1. Ganna (It./Netcompany INEOS) 45:53, 2. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -1:54, 3. Cavagna (Fr./Groupama-FDJ United) -1:59, 4. Bax (Niz./Pinarello-Q36.5) -2:04, 5. Gee-West (Kan./Lidl-Trek) -2:16, 6. Walscheid (Něm./Lidl-Trek) -2:17, ...81. Hirt (ČR/NSN) -6:33, 106. M. Kopecký -7:21, 129. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) -8:04.
Průběžné pořadí: 1. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) 39:40:34, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -27, 3. Arensman -1:57, 4. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:24, 5. O'Connor (Austr./Jayco AlUla) -2:48, 6. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -3:06, ...18. Hirt -7:47, 150. M. Kopecký -1:59:16, 151. T. Kopecký -1:59:26.