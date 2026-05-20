Narváez září na Giru, po úniku vyhrál už třetí etapu. Celkový lídr se nemění

Jhonatan Narváez vyhrál na letošním Giru už třetí etapuZdroj: ČTK
Ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez byl nejrychlejší ve finiší čtvrté etapy Gira d´Italia
ČTK, iSport.cz
Giro d Italia
Ekvádorský cyklista Jhonatan Narváez vyhrál 11. etapu Gira d'Italia a vybojoval třetí triumf v letošním ročníku. Celkové pořadí dál vede Portugalec Afonso Eulálio o 27 sekund před favorizovaným Dánem Jonasem Vingegaardem. Jan Hirt je osmnáctý.

Narváez v závěrečném spurtu dvou uprchlíků těsně porazil Španěla Enrica Mase a navázal na prvenství ze čtvrté a osmé etapy. Během šesti startů na Giru devětadvacetiletý člen stáje UAE Team Emirates - XRG ovládl pět etap.

Mas si připsal 21. druhé místo v kariéře. Na vítězství čeká jednatřicetiletý jezdec už téměř čtyři roky, dosud jich nasbíral šest. Na Grand Tour ještě nevyhrál.

První velká skupina s favority projela cílem v Chiavari po 195 kilometrech s více než tříminutovým mankem.

Narváez s Masem svedli souboj o vítězství poté, co se v posledním stoupání odtrhli od dalších jezdců v úniku. Španěl v cílové rovince zaútočil za zadní pozice, ale Ekvádorec ho před cílovou čárou předstihl.

„V kopci měl Mas nejvíce sil a já věděl, že musím jet podle svého. Snažil jsem se jenom držet,“ řekl Narváez. „Ve sprintu jsem se lekl, protože mě málem natlačil do bariéry. Jel jsem hranu, celý den se závodilo na plný plyn. Nezávodí se jen ve stoupání, ale i ve sjezdech,“ dodal vítěz etapy.

Pronásledovatele dovedl do cíle Ital Diego Ulissi, který obsadil třetí místo.

Cyklistický závod Giro d'Italia - 11. etapa (Porcari - Chiavari, 195 km):

1. Narváez (Ekv./UAE Team Emirates-XRG) 4:33:45, 2. Mas (Šp./Movistar) stejný čas, 3. Ulissi (It./XDS Astana), 4. Harper (Austr./Pinarello-Q36.5 Pro), 5. Vlasov (Rus./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni -11, 6. Scaroni (It./XDS Astana) -1:13, ...45. Hirt (ČR/NSN) -3:24, 138. M. Kopecký -29:00, 163. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) -31:26.

Průběžné pořadí: 1. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) 44:17:41, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -27, 3. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -1:57, 4. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:24, 5. O'Connor (Austr./Jayco AlUla) -2:48, 6. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -3:06, ...18. Hirt -7:47, 147. M. Kopecký -2:24:52, 150. T. Kopecký -2:27:28.

 

