Segaert tři a půl kilometru před cílem zaskočil spurtery. Na Giru slaví životní vítězství
Dvanáctou etapu Gira d'Italia vyhrál belgický cyklista Alec Segaert a připsal si životní úspěch. Růžový trikot lídra udržel jeho portugalský kolega ze stáje Bahrain Victorious Afonso Eulálio. Program Giro d'Italia 2026>>>
Třiadvacetiletý Segaert vyhrál po sólovém úniku, ke kterému nastoupil 3,5 km před cílem. Dokonale zaskočil všechny spurtérské týmy, jimž měla dnešní 175 km dlouhá etapa z Imperia do Novi Ligure vyhovovat.
„Vymyslel jsem si to včera večer,“ řekl Segaert. „Závod se pak vyvíjel skvěle. Ve stoupání se jelo na doraz a v závěru za to museli vzít kluci ze spurtérských týmů, ale už byli se silami na limitu. A to byla moje chvíle,“ dodal.
Pro první velké vítězství si Segaert dojel s náskokem tří sekund před krajanem Toonem Aertsem, třetí skončil Guillermo Thomas Silva z Uruguaye. Ve stejném čase byl v cíli na 28. příčce i Jan
„Tohle je moje první Giro, je to proto fantastický úspěch. Zatím jsem tady jezdil jen v mládežnických kategoriích. Navíc jako tým máme i růžový trikot, takže to je prostě paráda,“ přidal Segaert.
V průběžném pořadí je v čele stále Eulálio s náskokem 33 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Čtyřiadvacetiletý Portugalec dnes obsadil 47. místo, dvojnásobný vítěz Tour de France skončil na 32. příčce.
Hirtovi v průběžném pořadí se ztrátou sedmi minut a 53 sekund patří 18. místo. Bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí dnes obsadili 132. a 137. místo a v celkové klasifikaci jejich ztráta narostla na dvě hodiny a téměř 40 minut.
Giro d'Italia - 12. etapa (Imperia - Novi Ligure, 175 km):
1. Segaert (Belg./Bahrain Victorious) 3:53:00, 2. Aerts (Belg./Lotto Intermarché), 3. Silva (Arg./XDS Astana), 4. Vernon (Brit./NSN), 5. Stuyven (Belg./Soudal Quick-Step), 6. Aular (Ven./Movistar), ...28. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas, 132. M. Kopecký, 137. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -11:57.