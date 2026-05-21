Předplatné

Segaert tři a půl kilometru před cílem zaskočil spurtery. Na Giru slaví životní vítězství

Vítězství ve 12. etapě Giro d&#39;Italia slaví Belgičan Alec Segaert
Vítězství ve 12. etapě Giro d'Italia slaví Belgičan Alec SegaertZdroj: ČTK / AP / Massimo Paolone
Vítězství ve 12. etapě Giro d&#39;Italia slaví Belgičan Alec Segaert
Vítězství ve 12. etapě Giro d&#39;Italia slaví Belgičan Alec Segaert
3
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Giro d Italia
Začít diskusi (0)

Dvanáctou etapu Gira d'Italia vyhrál belgický cyklista Alec Segaert a připsal si životní úspěch. Růžový trikot lídra udržel jeho portugalský kolega ze stáje Bahrain Victorious Afonso Eulálio. Program Giro d'Italia 2026>>>

Třiadvacetiletý Segaert vyhrál po sólovém úniku, ke kterému nastoupil 3,5 km před cílem. Dokonale zaskočil všechny spurtérské týmy, jimž měla dnešní 175 km dlouhá etapa z Imperia do Novi Ligure vyhovovat.

„Vymyslel jsem si to včera večer,“ řekl Segaert. „Závod se pak vyvíjel skvěle. Ve stoupání se jelo na doraz a v závěru za to museli vzít kluci ze spurtérských týmů, ale už byli se silami na limitu. A to byla moje chvíle,“ dodal.

Pro první velké vítězství si Segaert dojel s náskokem tří sekund před krajanem Toonem Aertsem, třetí skončil Guillermo Thomas Silva z Uruguaye. Ve stejném čase byl v cíli na 28. příčce i Jan Hirt.

„Tohle je moje první Giro, je to proto fantastický úspěch. Zatím jsem tady jezdil jen v mládežnických kategoriích. Navíc jako tým máme i růžový trikot, takže to je prostě paráda,“ přidal Segaert.

V průběžném pořadí je v čele stále Eulálio s náskokem 33 sekund před Dánem Jonasem Vingegaardem. Čtyřiadvacetiletý Portugalec dnes obsadil 47. místo, dvojnásobný vítěz Tour de France skončil na 32. příčce.

Hirtovi v průběžném pořadí se ztrátou sedmi minut a 53 sekund patří 18. místo. Bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí dnes obsadili 132. a 137. místo a v celkové klasifikaci jejich ztráta narostla na dvě hodiny a téměř 40 minut.

Giro d'Italia - 12. etapa (Imperia - Novi Ligure, 175 km):

1. Segaert (Belg./Bahrain Victorious) 3:53:00, 2. Aerts (Belg./Lotto Intermarché), 3. Silva (Arg./XDS Astana), 4. Vernon (Brit./NSN), 5. Stuyven (Belg./Soudal Quick-Step), 6. Aular (Ven./Movistar), ...28. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas, 132. M. Kopecký, 137. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -11:57.

Začít diskuzi

Cyklistika 2026

Kolem Flander

Kolem Flander 2026

Paříž–Roubaix

Paříž–Roubaix 2026

Tour de France
Soupisky týmů na Tour de France 2025: favoriti a outsideřiTour de France 2025

Giro d'Italia
Giro 2026: program, etapy, trasa, výsledky, Češi a kde sledovat živě?

Vuelta
Vuelta: Program a trasa

Jízdní kola * Elektrokola * Elektroběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů