Po pěti letech se dočkal. Bettiol ovládl 13. etapu Gira, lídr se nemění
Italský cyklista Alberto Bettiol vyhrál po samostatném úniku 13. etapu Gira d'Italia a po pěti letech se dočkal druhého etapového vavřínu na domácím závodu Grand Tours. Růžový dres lídra uhájil portugalský jezdec Afonso Eulálio, který přijel do cíle 189 km dlouhé trasy do Verbanie v hlavním pelotonu s odstupem více než 13 minut.
Bettiol byl součástí početného úniku, který se vytvořil po zhruba 50 kilometrech, a dojel společně s desetiminutovým náskokem na hlavní pole až pod poslední kopec. Ve stoupání na vrchol Ungiasca dvaatřicetiletý Ital zaútočil a vybojoval první letošní vítězství a celkově deváté v kariéře.
Nejdéle s ním držel krok Nor Andreas Leknessund, který se v patnáctičlenné skupině uprchlíků pokusil o nástup hned na úpatí, brzy ale odpadl a nakonec se musel podruhé na letošním Giru spokojit s druhým místem. Bettiol ve sjezdu náskok zvýraznil až na 25 sekund. Na třetím místě finišoval s odstupem 44 sekund Belgičan Jasper Stuyven.
Peloton se všemi hlavními favority včetně Jana Hirta dojel do cíle v poklidu s odstupem 13:06 minuty. Nejlepší český cyklista byl klasifikován na 43. příčce a v celkovém pořadí mu patří 17. místo. Na lídra ztrácí 7:53.
Eulálio dnes dojel na 17. místě, o tři příčky před největším adeptem na titul Jonasem Vingegaardem a průběžném hodnocení před ním vede o 33 sekund. Dánský cyklista ale podle očekávání na růžový dres zaútočí už v sobotu, kdy peloton čeká náročný terén v údolí Aosta.
Na trase 14. etapy dlouhé 133 km čeká jezdce 4209 výškových metrů. Z celkem pěti klasifikovaných stoupání jsou tři první kategorie, poslední je 16,6 km dlouhý výjezd s průměrným sklonem sedm procent do lyžařského střediska Pila.