Velký den v horách pro Hirta, Vingegaard vyhrál a konečně obléká růžový dres
Od začátku dne bylo jasné, k čemu tým Visma-Lease a Bike v horské etapě na Giro d´Italia směřuje. Poté, co Jonas Vingegaard přiznal, že trpěl mírnou nemocí, už byl Dán v pořádku a připravený zabojovat o růžový dres. Ten dlouho vezl Afonso Eulálio. Jenže po sobotní první horské etapě v alpách už je to jinak. Vingegaard si dojel pro suverénní vítězství a poprvé se při své premiéře na Corsa Rosa obléká do růžového dresu. Jan Hirt jel celý den v úniku a etapu dokončil jako devátý. Zaznamenal i mírný posun v průběžné klasifikaci.
Etapa, která už od startu začala stoupat do kopce první kategorie, byla skvělou příležitostí pro zájemce o denní únik. Z chování domestiků Jonase Vingegaarda bylo ale od startu jasně vidět, že lídr týmu Visma-Lease a Bike má v úmyslu nejen vzít si konečně růžový dres, ale také pokud možno vyhrát etapu.
Přesto se vytvořil hned v úvodu početný únik 23 závodníků, z nichž Jan Christen a Jardi van der Lee se vydali ještě před velkou skupinu. V té byl také český vrchař Jan Hirt, který už před startem Gira v rozhovoru pro iSport.cz prozradil, že právě tato etapa se startem do kopce se mu hodně líbí. Hirt byl před touto etapou na 17. místě se ztrátou 7:53 minuty na Afonsa Eulália.
Když bylo odjeto přibližně 18 kilometrů a únik byl už skoro na vrcholu prvního kopce, měla skupina před pelotonem k dobru přibližně dvě minuty, dvojice na čele ještě o 20 sekund víc.
Stejně důležité jako vyjet hned pět kategorizovaných stoupání 14. etapy co nejrychleji však bylo v sobotu také rychle a hlavně bezpečně zvládnout i sjezdy.
V hlavní skupině se stále na čele držel celek Visma-Lease a Bike.
Když do cíle zbývalo 74 kilometrů a cyklisté vyjížděli druhé stoupání dne, kopec třetí kategorie, byl náskok čelní skupiny tři minuty. V ní začali tempo udávat jezdci týmu Uno X Johannes Kulset a Andreas Leknessund, kteří ze skupiny odpárali například Enrica Mase nebo Christena s Jhonatanem Narváezem. Právě ekvádorský už trojnásobný vítěz etap na letošním Giru si předtím dojel pro první místo na sprinterské prémii. Díky tomu, že tam získal 12 bodů, se posunul do čela bodovací soutěže a z Maglia Ciclamino vysvlékl sprintera Paula Magniera.
Do třetího stoupání Lin Noir přijížděla skupina uprchlíků, v níž se stále pohodlně držel i Hirt, s náskokem 3:40 minuty na peloton. V něm občas najeli dopředu i závodníci Bahrain Victorious, aby dali najevo, že právě jejich kolega Eulálio jede stále v růžovém.
Netrvalo dlouho a závodníci začali zdolávat předposlední kopec dne, druhé kategorie. Ztráta pelotonu, kde znovu začali pracovat jen závodníci Vismy, se držela okolo tří a půl minut.
V úniku se snažil přiostřit tempo Giulio Ciccone, který už měl zkušenosti s tím, že jakmile se rozjedou Vingegaard nebo i Felix Gall, je potřeba mít větší náskok. Ten totiž klesl už pod tři minuty. Dopředu se tak dostal na chvíli kvartet závodníků, mezi nimiž Hirt chyběl. Po chvíli však jeho skupinu s tou čelní spojil Wout Poels. Jejich náskok však šel stále dolů.
Při přejezdu vrcholu Verrogne byla výhoda úniku 2:30 minuty. Důležitý tak byl následný dlouhý sjezd, v němž existovala možnost navýšení náskoku.
Na Red Bull prémii, kde se udělují bonusové sekundy, se zapojil i český vrchař a získal tam k dobru 2 sekundy, které se mu odečtou od jeho celkového času. Naděje na etapového vítěze z jeho skupiny se ale dál snižovaly, jejich náskok byl už jen 2:20. A také sportovní ředitel Movistaru, s nímž během závodu mluvil reportér Eurosportu, prohlásil, že by byly potřeba tři až čtyři minuty náskoku, aby měli borci z čelní skupiny reálnou naději.
Ta brzy hodně prořídla, 12 kilometrů pod vrcholem v ní bylo už jen 11 cyklistů, a k české radosti stále včetně Jana Hirta. Jenže k dobru měli už jen minutu a půl.
K zásadní věci ale docházelo i v pelotonu, kde se růžový Eulálio propadl na konec skupiny. Také hlavní skupina už výrazně prořídla.
Vepředu se Einer Rubio pokoušel o několik útoků, ale náskok šel dál dolů. Poté přišel atak Wouta Poelse. Hirt při každém z těchto nástupů něco ztrácel, ale stále se snažil jet své tempo, aby mu soupeři příliš neujeli.
Na čele pelotonu už jel jeden z top Vingegaardových domestiků Sepp Kuss a přinášelo to oběti z řad dalších favoritů celkové desítky včetně Eulália, který zůstal ve skupince s Derekem Geem, odpadl Ben O´Connor.
Osm kilometrů před cílem byl náskok mužů vepředu už jen 50 sekund. Po dalších dvou kilometrech to byla už jen půlka. Proto zaútočil Ciccone, se kterým se svezl i Rubio.
5,3 km před cílem dojela Hirta hlavní skupina. Pro českého vrchaře ale pořád nebylo nic ztraceno, jemu totiž šlo hlavně o posun průběžnou klasifikací. A tak se snažil v hlavní skupině udržet ještě co nejdéle.
Davide Piganzoli na čele ještě přiostřil tempo, krátce nato přišel útok jeho lídra, muže ještě v modrém, ale virtuálně už v růžovém dresu. Gall se snažil dál držet, ale jelikož není výbušným jezdcem jako Vingegaard, jel raději dál své vysoké tempo. Z Dánových soupeřů byl ale jediným, kdo se držel nejblíž největšího favorita závodu. Naopak Thymen Arensman neměl nejlepší den a ztrácel i na Galla. Naopak o posun vzhůru se snažil Jai Hindley.
Cílem na prvním místě projel Vingegaard, za ním víc než tři čtvrtě minuty Gall. Hirt pak dojel 2:07 minuty za vítězem etapy na devátém místě. V konečném součtu znamenal výkon českého vrchaře posun klasifikací jen o jedno místo vzhůru na 16. příčku. Jeho ztráta 9:36 minuty na Vingegaarda ale dává naději, že by se mohl do úniku dostat i v dalších horských etapách. Ty přijdou na řadu v posledním týdnu, kde to Hirtovi vždy svědčí nejvíc.
Vingegaard je v čele s náskokem 2:26 minuty na Eulália, třetí je Gall (2:50).
„Myslím, že je to etapa, kterou si budu pamatovat. Předvedli jsme, že dokážeme skvěle kontrolovat závod, plán jsme dotáhli k dokonalosti, jsem pyšný na týmové kolegy a jsem rád, že jsem je dokázal odměnit etapovou výhrou,“ těšilo nyní už lídra Giro d´Italia Vingegaarda.
Ten také přiznal, že nakonec nemusel předvést ani tak mohutný útok, jak si původně myslel. „Věděli jsme, že chceme zaútočit v prudké části stoupání. Ale Davide Piganzoli utrhl všechny velkým tempem, takže jsem ani nemusel moc útočit,“ řekl Vingegaard.
Vítězové všech tří Grand Tour
Jacques Anquetil*
Eddy Merckx*
Felice Gimondi
Bernard Hinault
Alberto Contador
Vincenzo Nibali
Chris Froome*
*Tito tři jako jediní dokázali vyhrát všechny tři GT v řadě, i když ne ve stejném roce. To se ještě nikomu nepodařilo.
Cyklistický závod Giro d'Italia - 14. etapa (Aosta - Pila, 133 km):
1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 3:53:01, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -49, 3. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -58, 4. Piganzoli (It./Visma Lease a Bike), 5. Pellizzari (It./Red Bull-BORA-hansgrohe) oba -1:03, 6. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -1:23, ...9. Hirt (ČR/NSN) -2:08.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 56:08:41, 2. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -2:26, 3. Gall -2:50, 4. Arensman -3:03, 5. Hindley -3:43, 6. Pellizzari -4:22, ...16. Hirt -9:34.