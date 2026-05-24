Triumf pro Nora na Giru. Dversnes vyhrál poprvé etapu, závodu dál vládne Vingegaard
Překvapivým vítězem 15. etapy Gira d'Italia se stal norský cyklista Fredrik Dversnes, který byl nejrychlejší ve spurtu čtveřice uprchlíků. Peloton se je v ulicích Milána v závěru rovinaté trati snažil dostihnout marně a přijel do cíle s téměř minutovou ztrátou. Devětadvacetiletý Dversnes vyhrál etapu Grand Tour poprvé.
Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard, který získal růžový trikot po vítězství v sobotní horské etapě. Dvojnásobný vítěz Tour de France má náskok 2:26 minuty před Portugalcem Afonsem Euláliem. Český cyklista Jan Hirt je stále šestnáctý s mankem 9:34 minuty na Vingegaarda.
V pondělí je na Giru volný den. V úterý čeká cyklisty etapa ve Švýcarsku zakončená stoupáním do horského střediska Cari.
Výsledky cyklistického etapového závodu Giro d'Italia
1. Dversnes (Nor./Uno-X Mobility) 3:03:18, 2. Maestri (It./Polti VisitMalta), 3. Marcellusi (It./Bardiani CSF 7 Saber), 4. Bais (It./Polti VisitMalta) všichni stejný čas, 5. Magnier (Fr./Soudal-Quick Step), 6. Groenewegen (Niz./Unibet Rose Rockets), ...73. Hirt (ČR/NSN), 85. M. Kopecký všichni -57, 145. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) -2:29.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 59:12:56, 2. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -2:26, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:50, 4. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -3:03, 5. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -3:43, 6. Pellizzari (It./Red Bull-BORA-hansgrohe) -4:22, ...16. Hirt -9:34, 143. M. Kopecký -3:29:28, 146. T. Kopecký -3:33:36.