Triumf pro Nora na Giru. Dversnes vyhrál poprvé etapu, závodu dál vládne Vingegaard

Fredrik Dversnes ovládl patnáctou etapu Gira
Fredrik Dversnes ovládl patnáctou etapu GiraZdroj: ČTK / AP / Marco Alpozzi
Průběh patnácté etapy Gira
ČTK, iSport.cz
Giro d Italia
Překvapivým vítězem 15. etapy Gira d'Italia se stal norský cyklista Fredrik Dversnes, který byl nejrychlejší ve spurtu čtveřice uprchlíků. Peloton se je v ulicích Milána v závěru rovinaté trati snažil dostihnout marně a přijel do cíle s téměř minutovou ztrátou. Devětadvacetiletý Dversnes vyhrál etapu Grand Tour poprvé.

Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard, který získal růžový trikot po vítězství v sobotní horské etapě. Dvojnásobný vítěz Tour de France má náskok 2:26 minuty před Portugalcem Afonsem Euláliem. Český cyklista Jan Hirt je stále šestnáctý s mankem 9:34 minuty na Vingegaarda.

V pondělí je na Giru volný den. V úterý čeká cyklisty etapa ve Švýcarsku zakončená stoupáním do horského střediska Cari.

Výsledky cyklistického etapového závodu Giro d'Italia

1. Dversnes (Nor./Uno-X Mobility) 3:03:18, 2. Maestri (It./Polti VisitMalta), 3. Marcellusi (It./Bardiani CSF 7 Saber), 4. Bais (It./Polti VisitMalta) všichni stejný čas, 5. Magnier (Fr./Soudal-Quick Step), 6. Groenewegen (Niz./Unibet Rose Rockets), ...73. Hirt (ČR/NSN), 85. M. Kopecký všichni -57, 145. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) -2:29.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma Lease a Bike) 59:12:56, 2. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -2:26, 3. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -2:50, 4. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -3:03, 5. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -3:43, 6. Pellizzari (It./Red Bull-BORA-hansgrohe) -4:22, ...16. Hirt -9:34, 143. M. Kopecký -3:29:28, 146. T. Kopecký -3:33:36.

