Víkendové převlékání dresů na Giru: Vingegaard už je v růžovém, ukázal se i Hirt
Trvalo to déle, než mnozí čekali, ale je to tady. Jonas Vingegaard, hlavní favorit letošního Giro d´Italia, se po sobotní 14. etapě oblékl do růžového dresu. A pokud vše půjde podle plánu, neočekává se, že by jej z něj někdo vysvlékl. Naopak napínavá je sprinterská soutěž. V ní musel Paul Magnier na nedělní etapu Maglia Ciclamino odevzdat dres Jhonatanu Narváezovi, hned si ho ale vzal zpět. A těšit se mohou i čeští fanoušci. Jan Hirt totiž v horách ukázal, že je ve výborné formě. Program Giro d´Italia >>>
Celý v růžovém, jen stále na typicky žlutém kole nastoupil Jonas Vingegaard do nedělní 15. etapy na Giro d´Italia. Pro dánského lídra týmu Visma-Lease a Bike to byla premiéra. Teprve až po sobotní horské etapě se totiž konečně převlékl do růžového dresu, který by měl dovézt až do Říma.
Od samého začátku italské Grand Tour je Vingegaard jejím největším favoritem. Jenže možná částečně kvůli týmové taktice a také vinou nemoci, která i dvojnásobného vítěze Tour de France na Giru potkala, si vzal dres vládce závodu o dost později, než se předpokládalo.
Pro týmové kolegy z Vismy to byla svým způsobem úleva, protože nemuseli kontrolovat etapy a zbytečně utrácet své síly. Ovšem v sobotu, kdy přišla první horská zkouška v Alpách, dali svým počínáním už od začátku dne najevo, že tentokrát si jejich boss jede pro výhru i pro Maglia Rosa. Protože poté, kdy nechali odjet početný únik, v němž byl i český vrchař Jan Hirt, nastoupili na čelo pelotonu a nenechali odvážlivcům vepředu k dobru víc než čtyři minuty.
Jejich práci pak dokončil sám Vingegaard, který v etapě s pěti těžkými kopci nejen vyhrál, ale cílem projel o 2:49 minuty dřív než v tu chvíli ještě v růžovém jedoucí Afonso Eulálio. Tomu nyní patří druhá příčka v průběžné klasifikaci se ztrátou 2:26 minuty.
Určitě není pravda, že...
Sobotní výlet před peloton nakonec nepřinesl českému vrchaři výrazný posun směrem k vytoužené TOP 10. Dal však českým fanouškům jasnou zprávu, že i Hirt se už z nemoci, kterou na Giru trpěl, dostal a v posledním týdnu, který mu vždy sedí nejvíc, může předvést podobné výkony, a snad při nich bude bojovat i o etapové prvenství, které na Giru získal v roce 2022.
Ačkoliv mnozí už berou za téměř jistou věc, že Vingegaard dojede v růžovém dresu až do Říma, on sám se nad dotazem mířícím tímto směrem pousmál. „Určitě není pravda, že bych měl už Giro vyhrané. Jsou před námi v posledním týdnu tři velmi těžké horské dny. My musíme být pořád pozorní a soustředit se na svůj výkon,“ upozornil.
Stejně tak se bude mít na pozoru Paul Magnier. Ten totiž díky dvěma vyhraným sprinterským dojezdům vedl bodovací soutěž. Jenže poměrně těsně, čehož využil v sobotu Jhonatan Narváez. Z úniku si dojel pro plný počet bodů na sprinterské prémii, čímž o pouhý bod překonal Francouze z týmu Soudal-Quick Step. Magnier sice v neděli získal Maglia Ciclamino zpět, ale vede jen o 14 bodů.
V pondělí závodníci sbírají síly na závěrečný týden, který v úterý odstartuje horskou etapou do Švýcarska. Vyvrcholením pak bude v pátek královská etapa vedoucí přes Passo Giau, nejvyšší bod tohoto Gira.