Po dni volna jasná výhra. Vingegaard ovládl 16. etapu Gira a zvýšil celkové vedení
Dánský cyklista Jonas Vingegaard vyhrál s více než minutovým náskokem vrchařskou 16. etapu Gira d'Italia a upevnil si celkové vedení. Lídr týmu Visma-Lease a Bike si při svém debutu na italské Grand Tour připsal čtvrté etapové prvenství, první v růžovém trikotu lídra. Program Giro d´Italia >>>
Favorizovaný Vingegaard po volném dnu ovládl 113 km dlouhou etapu, jež se jela na švýcarském území mezi Bellinzonou a Carí. Ve stoupání se 6,5 km před cílem odpoutal od soupeřů ve vedoucí skupině a dojel si osamocen pro 52. vítězství kariéry.
Druhý skončil s odstupem 69 sekund Rakušan Felix Gall, jenž se díky tomu posunul také na druhé místo průběžného pořadí. Na Vingegaarda nicméně člen stáje Decathlon CMA CGM ztrácí už přes čtyři minuty.
Mezi nejlepšími tentokrát chyběl český cyklista Jan Hirt, jenž se neudržel ve skupině favoritů v úvodu závěrečného stoupání a do cíle dojel osmadvacátý s odstupem 11:33 za vítězem. V průběžném pořadí si jezdec týmu NSN pohoršil o dvě místa na 18. pozici.
Ve středu se peloton vrátí do Itálie, na programu bude 202 km dlouhá etapa se zvlněným profilem mezi městy Cassano d'Adda a Andalo.
Cyklistický závod Giro d'Italia - 16. etapa (Bellinzona - Cari, 113 km):
1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 2:57:40, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -1:09, 3. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:11, 4. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -1:14, 5. Gee-West (Kan./Lidl-Trek) -1:18, 6. Piganzoli (It./Visma-Lease a Bike) -1:34, ...28. Hirt (ČR/NSN) -11:33, 117. T. Kopecký, 122. M. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -30:23.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 62:10:26, 2. Gall -4:03, 3. Arensman -4:27, 4. Hindley -5:00, 5. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -5:40, 6. Gee-West -7:09, ...18. Hirt -21:17, 142. M. Kopecký -4:00:01, 145. T. Kopecký -4:04:09.