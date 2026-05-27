Hirt byl na Giru těsně za první desítkou. Sedmnáctou etapu vyhrál po úniku Valgren
Sedmnáctou etapu Gira d'Italia vyhrál po úniku dánský cyklista Michael Valgren a ve 34 letech oslavil první triumf na jedné z Grand Tours. Jan Hirt dojel dvanáctý a mírně si polepšil v celkovém hodnocení, v němž se vrátil na 16. místo. Dán Jonas Vingegaard bez problémů udržel více než čtyřminutový náskok v čele průběžného pořadí.
Valgren nastoupil z vedoucí skupiny uprchlíků k vítěznému spurtu kilometr před cílem 202 km dlouhé kopcovité etapy. Páskou v Andalu projel tři sekundy před Norem Andreasem Leknessundem a šest sekund před Italem Damianem Carusem.
Emotivního vítězství se Valgren dočkal čtyři roky po těžké nehodě, jež mu málem ukončila kariéru. V roce 2022 na závodě Route d'Occitanie spadl současný člen týmu EF Education do strže a vedle jiných zranění si zlomil pánev.
Celý den mezi uprchlíky strávil Hirt, jenž nakonec do cíle dojel dvanáctý s odstupem 1:44 minuty. V průběžném pořadí si pětatřicetiletý jezdec stáje NSN o dvě příčky polepšil a vrátil se na 16. pozici, kterou ztratil v úterý.
Favorit Vingegaard se po úterním dominantním vítězství do dalšího souboje o etapové prvenství nezapojil a dojel v poklidu ve skupině s pětiminutovou ztrátou. V celkovém pořadí stále vede o 4:03 minuty před Rakušanem Felixem Gallem.
Čtvrteční 18. etapa nabídne cyklistům kopcovitou trať o délce 171 km mezi městy Fai della Paganella a Pieve di Soligo.
Cyklistický etapový závod Giro d'Italia - 17. etapa (Cassano d'Adda - Andalo, 202 km):
1. Valgren (Dán./EF Education-EasyPost) 4:41:33, 2. Leknessund (Nor./Uno-X Mobility) -3, 3. Caruso (It./Bahrain Victorious), 4. Vlasov (Rus./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Rubio (Kol./Movistar) všichni -6, 6. Arrieta (Šp./UAE Emirates-XRG) -14, ...12. Hirt (ČR/NSN) -1:44, 107. M. Kopecký, 143. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -19:15.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 66:57:14, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -4:03, 3. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -4:27, 4. Hindley (Austr./Red Bull-Bora-hansgrohe) -5:00, 5. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -5:40, 6. Gee-West (Kan./Lidl-Trek) -7:09, ...16. Hirt -17:46, 141. M. Kopecký -4:14:01, 144. T. Kopecký -4:18:09.