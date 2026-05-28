Francouz Magnier slaví třetí etapové vítězství na Giru. V růžové jede nadále Vingegaard
Francouzský cyklista Paul Magnier vyhrál v hromadném spurtu 18. etapu Gira d'Italia a připsal si třetí triumf v letošním ročníku. Dvaadvacetiletý jezdec stáje Soudal Quick-Step porazil v závěru zvlněné trasy dlouhé 171 kilometrů trojici italských soupeřů. Druhý dojel Edoardo Zambanini a třetí Jonathan Milan. Celkově dál vede Dán Jonas Vingegaard. Program Giro d'Italia 2026>>>
Magnier si zopakoval vítězství z první a třetí etapy a probojoval se do čela bodovací soutěže. Před závěrečnými třemi etapami má náskok 37 bodů před Ekvádorcem Jhonatanem Narváezem, který má na kontě rovněž tři etapová prvenství, stejně jako lídr závodu Vingegaard.
Dvojnásobný vítěz Tour de France má před páteční královskou etapou stále čtyřminutový náskok na druhého Rakušana Felixe Galla. Český cyklista Jan Hirt je dál šestnáctý s mankem téměř 18 minut.
V pátek čeká peloton náročných 151 kilometrů z Feltre do cíle na Piani di Pezzé. Překonat budou muset i dva dolomitské průsmyky s výškou přes 2000 metrů a nastoupají celkem 5000 výškových metrů.
Giro d'Italia - 18. etapa (Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 171 km):
1. Magnier (Fr./Soudal Quick-Step) 3:46:50, 2. Zambanini (It./Bahrain Victorious), 3. Milan (It./Lidl-Trek), 4. Busatto (It./Alpecin-Premier Tech), 5. Strong (N. Zél./Israel-Premier Tech), 6. Silva (Urug./XDS Astana), ...45. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas, 84. M. Kopecký, 89. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) oba -4:00.