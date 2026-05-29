Je tu královská etapa Gira: Hirt potřebuje jít do úniku, aby vylepšil svou pozici
Giro d´Italia je v Dolomitech, a to znamená jediné – v pátek přichází vyvrcholení v podobě královské etapy. Cyklisté zdolají letošní nejvyšší bod závodu, kterým je Passo Giau ve výšce 2233 metrů. Celkem během etapy dlouhé 151 kilometrů nastoupají rovných 5000 výškových metrů. Jonas Vingegaard je pohodlně oblečený v růžovém dresu, a tak by mohl dostat šanci únik. A právě do něj se potřebuje propracovat také český vrchař Jan Hirt, jemuž nyní patří 16. příčka. Těžké dny ve vyšší nadmořské výšce mu obvykle sedí a určitě se bude chtít pokusit i o výhru v etapě.
Italská Grand Tour se letos dostává do svých posledních dní a pro fanoušky přichází její vyvrcholení. Etapa ve vysoké nadmořské výšce, při které budou závodníci přibližně od 50. kilometru pouze stoupat nebo sjíždět z těžkých kopců.
Tím nejdelším bude hned ten první Passo Duran dlouhý 12,1 kilometru. Až během čtvrtého stoupání se ale cyklisté dostanou do výšek nad dva tisíce metrů nad mořem. Na legendárním Passo Giau ve výšce 2233 metrů také čeká speciální prémie Cima Coppi, která je vždy umístěna na nejvyšším vrcholu celého ročníku Gira.
Naposledy zde mužské Giro projíždělo v roce 2023, ale mnohem víc se připomíná průjezd z roku 2021. Tehdy totiž kromě 29 náročných serpentin pozlobilo závodníky navíc i počasí. Mezi sněhovými stěnami obklopujícími silnici projel v dešti a pořádné zimě jako první Egan Bernal, který také vyhrál etapu končící v Cortině d´Ampezzo a zajistil si tak konečné vítězství v tomto ročníku Corsa Rosa.
Letos má Jonas Vingegaard už před touto etapou pohodlný náskok 4:03 minuty na druhého Felixe Galla. Po 18. etapě, v níž si pro výhru dojel sprinter Paul Magnier, ale Dán další den ještě komentovat nechtěl.
„Bereme to den po dni, lepší odpověď k dalšímu dnu vám dám zítra,“ nechal se slyšet ve čtvrtek odpoledne. Současně ale připustil, že za určitých okolností by vůbec nemusel usilovat o další etapový triumf. To by nastalo třeba v případě, když by se do denního úniku dostal jeho týmový kolega Davide Piganzoli, jemuž teď patří osmá příčka v průběžném pořadí. „Byl bych určitě rád, kdyby Davide vyhrál etapu,“ řekl Vingegaard.
Hirt se bude chtít ukázat
S tímto cílem vyrazí do boje také český vrchař Jan Hirt. Ten obvykle mívá nejlepší hned první etapu závěrečného týdne, jenže tentokrát tomu bylo naopak a závodník týmu NSN v ní ztratil jedenáct a půl minuty.
Hirt díky středeční účasti v úniku momentálně okupuje 16. místo se ztrátou 17:46 minuty na Vingegaarda. Do Top 10 mu stále chybí 8:26 minuty, což znamená, že pokud by chtěl český vrchař ještě pomýšlet na posun, musí v každém případě do denního úniku a navíc doufat, že skupina hlavních favoritů, v níž by byli i další soupeři před ním, zvolí odpočinkovější tempo. Jde však o královskou etapu, v níž se mnozí závodníci z Top 15 budou snažit vylepšit své pozice, a tak jsou šance úniku na dokončení etapy s výrazným předstihem před hlavními favority méně pravděpodobné.
Český vrchař už ale ví, jaké to je vyhrát na Giru etapu, a tak to bude určitě jeho cílem. Zatím jediný triumf v podnicích Grand Tour slavil před čtyřmi lety, kdy mu to pomohlo i k celkovému 6. místu.
Ukázat se v této etapě je pro něj důležité i proto, že na konci tohoto roku mu vyprší kontrakt v celku NSN a pětatřicetiletý vrchař by ještě rád ve své kariéře pokračoval.
Průběžné pořadí Gira: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 70:44:04, 2. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -4:03, 3. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -4:27, 4. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -5:00, 5. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -5:40, 6. Gee (Kan./Israel-Premier Tech) -7:09, ...16. Hirt -17:46, 140. M. Kopecký -4:18:01, 143. T. Kopecký -4:22:09.