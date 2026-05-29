Královskou etapu na Giru vyhrál Kuss, Hirt dojel těsně za Top 10. Došlo i na hádku
Z diváckého pohledu velmi atraktivní etapa přinesla výhru jezdce z denního úniku. Nejspokojenějším týmem je i tak znovu Visma-Lease a Bike. Jonas Vingegaard totiž neměl sebemenší potíže a jen v závěru kontroloval svou vládu. O výhru týmu se postaral jeho horský domestik Sepp Kuss, jenž v úniku strávil celý den. „Sepp vždy pomáhá a nic za to nechce, tak teď dostal příležitost jet sám na sebe,“ chválil kolegu Vingegaard. V úniku jel i Jan Hirt, jenž etapu dokončil na 11. místě. A došlo i na hádky.
Hned šest náročných stoupání a nadmořské výšky i přes dva tisíce metrů. A k tomu velký boj o etapové prvenství a také o vylepšení pozic v průběžné klasifikaci. To vše slibovala fanouškům cyklistiky 19. etapa letošního Giro d´Italia, a také jim to přinesla.
Den odstartoval podle očekávání řadou pokusů o vytvoření úniku. To se však v kopcovité části etapy nedařilo, žádná ze skupin nedostala šanci.
K jedné důležité události ale přeci jen došlo. Bylo jí odstoupení vítěze tří etap Jhonatana Narváeze. Ten měl totiž po předchozí etapě, v níž jel v dresu lídra sprinterské soutěže, nehodu, když se z cíle vracel k týmovému autobusu. A poznamenalo ho to natolik, že už v úvodu královské etapy se necítil dobře a raději Giro vzdal.
První vážnější pokusy o vytvoření denního úniku přišly teprve v úvodním kategorizovaném stoupání, v tom nejdelším. Passo Duran (12,1 km, prům. 8,1 %) pomohlo hned ve svém úvodu dostat se před peloton skupinu šestnácti závodníků. Do té se chtěl dojet také Giulio Ciccone, a do jeho skupiny se připojil i Jan Hirt. Ovšem této skupině peloton vedený jezdci Visma-Lease a Bike zpočátku velký náskok nedávala, po chvíli se ale mezi ní a pelotonem přeci jen vytvořila větší mezera.
Během dalších stovek metrů se spojily dvě skupiny před pelotonem, které postupně dostávaly k dobru další sekundy. Sto kilometrů před cílem to bylo přibližně 40 sekund.
To však nahrávalo dalším závodníkům z pelotonu, kteří se chtěli dostat dopředu. Jenže mezi nimi se objevili i cyklisté z první desítky průběžné klasifikace, jako například Ben O´Connor (10. místo), Derek Gee-West (6. místo) či Michael Storer (7. místo). A tato skupina už mužům v pelotonu vadila. A nejen jim, ani ti ve velké skupině před pelotonem u sebe tyto závodníky nechtěli. Znamenalo by to totiž, že by od pelotonu příliš prostoru nedostali. Ztráta Gee-Westa totiž byla 7:09 minuty.
I proto přišly zepředu další útoky, které k radosti českých fanoušků akceptoval i Hirt, a tak se český vrchař octnul ve dvanáctičlenné skupince. Mezi tím O´Connor své snahy vzdal a vrátil se zpět do pelotonu k hlavním favoritům závodu.
Dva kilometry pod vrcholem stoupání měla čelní skupina k dobru 1:25 minuty na peloton. A před sebou ještě další pětici těžkých kopců.
V prostřední skupině se však vedle Storera octli ještě další tři jezdci Tudoru, kteří se postupně začali dotahovat na čelo závodu. Což pro 14 cyklistů vepředu nebyla dobrá zpráva. I když v tu chvíli se hrálo o něco jiného. A to byly body do vrchařské soutěže, o které usiloval Ciccone. Právě ten totiž do této etapy nastoupil v modrém vrchařském dresu, který však stále patřil s náskokem 81 bodů Jonasi Vingegaardovi.
Po sjezdu se spojila skupina Storera a Gee-Westa s uprchlíky a 24 mužů vepředu mělo k dobru 2:19 minuty. Na čele pelotonu diktovali tempo muži ve žlutých dresech Visma-Lease a Bike.
Ve druhém stoupání dne Coi se od čelní skupiny odpoutali Ciccone a Einer Rubio. Hirtova skupinka tady zaostávala deset sekund. A jelikož pro Cicconeho byly lákavé body na vrcholech stoupání, pokračovali ve dvojici dál, i když s méně než dvacetisekundovým náskokem. Peloton byl za nimi 2:30 minuty, čili velký náskok ani v této etapě denní únik nedostal.
Postupně se závodníci propracovali až k Passo Giau. Při nájezdu na něj měla přední skupiny k dobru 2:18 a na čele se snažil ostřejší tempo nasadit Ciccone. To mělo za následek, že ze skupiny odpadl třeba Enric Mas, David de la Cruz, Wout Poels a další. Český vrhcař se držel na konci první skupiny, tak jak to mívá ve zvyku.
Při výjezdu na Passo Giau zůstalo vepředu 11 borců včetně Hirta. Jejich výhoda však opět klesla, a to přibližně na dvě minuty. Kousek před vrcholem se zvedl Giulio Pellizzari a vydal se do útoku, k němu se přidali pouze Ciccone a Rubio, Kolumbijec však tempo neudržel. Po chvíli ale přišly další útoky z menší Hirtovy skupiny, jeden z nich předvedl Sepp Kuss. Kousek za nimi jeli Gee-West a Storer. Hirt už za nimi zaostával víc a do vrcholu zbýval stále kilometr.
Také peloton už výrazně prořídl a čítal pouze 12 cyklistů, z nich čtyři byli z celku Decathlon CMA CGM, tedy Felix Gall a jeho kolegové, trojici tvořil Vingegaard se svými parťáky, další trojice byla v barvách Netcompany Ineos.
Těsně pod vrcholem Cima Coppi si čelní skupinu dojel i český cyklista a do sjezdu se tak nemusel pouštět osamocen. Denní únik dostal v jednu chvíli k dobru i tři minuty. Jenže krátce nato se ve skupině hlavních favoritů zvedli jezdci Decathlonu, protože tak velký rozdíl už začal ohrožovat Galla na stupních vítězů.
V předposledním stoupání dne došlo k menší třenici mezi Gee-Westem a Rubiem. Jezdci Movistaru se nelíbil Kanaďanův velmi rychlý a dynamický útok na prémii, kde se získávaly sekundy k dobru do celkového pořadí. To následně vyvrcholilo na další prémii, té vrchařské, kde Ciccone usiloval o maximální počet bodů, ty mu však vybral Rubio. Poté přišlo na řadu nejdelší klesání tohoto dne před cílovým kopcem.
„Vzniklo to na Red Bull prémii, kde si jeli pro sekundy do celkové klasifikace, ale on to asi nepochopil a byl naštvaný,“ vysvětloval po etapě Ciccone, jehož naštvání hnalo z kopce tak rychle, že si vytvořil pořádný náskok na zbytek cyklistů z úniku.
Při nájezdu do posledního kopce dne měl Ciccone k dobru na peloton přes dvě minuty, ale všichni za ním začali zrychlovat. Když mu zbývaly do konce 3,3 kilometry, byla jeho výhoda minutu a půl. Ze skupiny hlavních favoritů ale odpadl v bílém dresu pro nejlepšího mladíka jedoucí Afonso Eulálio. Favorité už všichni zůstali sami, vyrazil Gall, za ním růžový Vingegaard, dařilo se i Jaiy Hindleymu, naopak Thymen Arensman začal zaostávat.
Také Cicconeho náskok šel ale dolů, když se za ním vydal Kuss a také týmový parťák Gee-West. Kuss Itala dojel 2,2 km před cílem, okamžitě nastoupil a začal se mu vzdalovat. Už nebyl schopen ani pomoci svému lídrovi. Gee-West ztrácel na Američana 15 sekund, ale 1,5 kilometru pod vrcholem vypadal svěžeji Kuss.
Hirta dostihli hlavní favorité, se kterými se ale český vrchař držel.
Poslední kilometr do cíle měl Kuss náskok 16 sekund a jeden z důležitých horských domestiků Jonase Vingegaarda mířil za tím, co před etapou naplánoval jeho lídr. Tedy že Kuss vyhraje etapu. Stalo se tak v královské etapě 109. ročníku Giro d´Italia po čtyřech hodinách, 28 minutách a 33 sekundách. Druhé místo bral Gee-West, třetí dojel Ciccone.
„Včera večer mi v týmu řekli, že pro dnešek mám volné ruce a můžu do úniku,“ usmíval se americký cyklista. Tomu udělalo velkou radost hlavně to, že výhry dosáhl v etapě, na kterou se přiletěla podívat i jeho maminka.
Také Vingegaard byl s výsledkem etapy hodně spokojený. „Sepp vždy pracuje pro ostatní a nic za to nechce, tak dnes dostal příležitost sám pro sebe,“ vysvětloval muž v růžovém dresu vedoucího závodníka Giro d´Italia.
Hirt projel cílovou páskou na 11. místě 1:28 minuty za Kussem. V průběžné klasifikaci drží 16. Příšku, na Top 15 mu chybí ale jen 15 sekund. A také sobotní etapa patří k těm těžším, kde se počítá s příležitostí pro denní únik, do kterého by se český vrchař mohl opět probojovat.
Výsledky cyklistického etapového závodu Giro d'Italia
Cyklistický závod Giro d'Italia - 19. etapa (Feltre - Alleghe (Piani di Pezze, 151 km):
1. Kuss (USA/Visma-Lease a Bike) 4:28:33, 2. Gee-West (Kan./Lidl-Trek) -13, 3. Ciccone (It./Lidl-Trek) -36, 4. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM), 5. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) oba -39, 6. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -43, ...11. Hirt (ČR/NSN) -1:28.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 75:13:16, 2. Gall -4:03, 3. Hindley -5:04, 4. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -5:33, 5. Gee-West -6:31, 6. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -7:26,...16. Hirt -18:35.