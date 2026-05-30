Vingegaard zpečetil výhru na Giru a zapsal se do historie. Hirt se posunul vzhůru
Giro d´Italia má za sebou poslední horskou etapu, tedy takovou, kde se mohlo ještě něco dít v celkovém pořadí. Snahy opravdu byly. Jonas Vingegaard už před etapou avizoval, že ji chce vyhrát, a také za tím celý den jeho tým šel. A dánský lídr celku Visma-Lease a Bike pak snahu svých kolegů dotáhl do úspěšného konce, když vyrazil kupředu víc než deset kilometrů před páskou. Kromě toho, že Vingegaard ještě navýšil své vedení, se v Top 10 už ale nic zásadního nestalo. Jan Hirt dokončil etapu třináctý a v průběžné klasifikaci vystoupal až na 12. příčku.
Na poslední horskou etapu 109. ročníku Giro d´Italia spřádalo plány mnoho týmů. O vítězi už sice bylo v podstatě rozhodnuto, Jonasi Vingegaardovi stačí dojet v neděli do Říma a na pódiu si tam vyzvednout „Nekonečnou trofej“. Ale stále byly ve hře posuny v pořadí na místech za ním.
Už před etapou ale Vingegaard prohlásil, že by rád urval vítězství v předposlední etapě letošního Gira, pro něj premiérového. Tento jeho cíl se zřejmě rozšířil pelotonem, protože do denního úniku se nehnalo příliš mnoho zdatných vrchařů.
Nakonec se utvořila před hlavním polem sedmičlenná skupina, v níž však nebyl žádný vynikající vrchař, který by mohl pomýšlet na vítězství po dvojím výjezdu na Pincavallo. Navíc na čelo pelotonu si okamžitě najeli závodníci Vingegaardova týmu Visma-Lease a Bike a udržovali náskok uprchlíků na přijatelné výši. Maximum bylo okolo pěti minut.
Důvodem, proč do denního úniku nešli vrchaři, bylo zřejmě i to, že úvod dne byl spíš ve sjezdu a mírně zvlněný, což pro ně není ideální terén.
Když se na hlavní kopec dne Piancavallo přijelo poprvé, měla čelní skupina k dobru čtyři a půl minuty. Během prvních čtyř kilometrů stoupání už ale peloton stále vedený Timem Rexem z Vismy stáhnul na uprchlíky minutu.
Tempo Vingegaardových domestiků postupně odpárávalo i řadu závodníků z hlavního pole. Stejně jako v předchozí etapě se v zadní části pelotonu držel Afonso Eulálio v bílém dresu nejlepšího mladíka, na který ale útočil také Davide Piganzoli z Visma-Lease a Bike. Před etapou totiž ztrácel Ital na Portugalce 1:03 minuty.
Zkontroloval svůj bicykl, opět nasedl a jel
Technický problém v kopci řešil ale růžový muž, který musel na chvíli zastavit na kraji silnice. Poté, co zkontroloval svůj bicykl, ale opět nasedl a dojel zpět za svými kolegy vepředu.
První výjezd Pincavalla zvládla před pelotonem už jen trojice závodníků z původního denního úniku, kterými byli Jack Haig, Larry Wrabasse a Andreas Leknessund. Ti měli na vrcholu k dobru jen 1:22 minuty.
Výhru v soutěži vrchařů si při prvním výjezdu na Pinacavallo pojistil Giulio Ciccone, kterého mohl ohrozit už pouze Vingegaard, ten však o body neusiloval.
Ve sjezdu čelní skupina získala k dobru další sekundy, ale náskok 1:36 jim příliš mnoho nadějí na výhru v etapě nedával. Při druhém nájezdu do Piancavala to byly rovné dvě minuty, které však stále nic nezaručovaly.
V hlavním poli Visma v kopci výrazně přiostřila tempo, což vyústilo 10,6 km před cílem v útok Vingegaarda. Za toho se hned zavěsil Felix Gall, ale opět raději zvolil své tempo a Vingegaard uháněl sám k cíli, kde na cestě měl před sebou ještě pár členů denního úniku.
Na konci hlavní skupiny se tou dobou držel stále i Jan Hirt, i když už trochu s problémy. Nicméně Ben O´Connor, na kterého český vrchař ztrácel jen 15 sekund na posun do Top 15, odpadl ještě dříve.
Zavěsil se za jeho zadní kolo
Nejzajímavějším se tak v tuto chvíli stal souboj o bílý dres. Nejprve si slabší chvilku vybral Piganzoli, poté však začal trpět i Eulálio. Přibližně sedm kilometrů před cílem Ital Portugalce dojel. Jenže aby soupeře z bílého dresu vysvlékl, musel by jej porazit o víc než minutu. Což se ale nezdálo, že by se mohlo dít, protože Eulálio se okamžitě zavěsil za jeho zadní kolo a nenechával mezeru.
Souboj probíhal také o čtvrté místo, na které se na úkor Thymena Arensmana snažil dostat Derek Gee-West. Arensman měl k ruce ale domestika z těch nejlepších, někdejšího vítěze Tour de France i Gira Egana Bernala. Kolumbijec parťákovi výrazně při výjezdu do Piancavalla pomohl, a Nizozemec tak udržel čtvrtou příčku v celkové klasifikaci.
To už si Vingegaard užíval závěrečné desítky metrů 20. etapy. Usmál se do kamery, zamával, jako vždy políbil fotografii svých dětí nalepenou na řídítkách, políbil snubní prsten a s rozpaženýma rukama projel popáté jako vítěz etapy letošního Giro d´Italia.
„Jsem cyklista, baví mě vyhrávat, chci vyhrát co nejvíc závodů, co půjde. Byla to poslední etapa, kterou jsme mohli vyhrát, takže jsme do toho šli naplno. Tým jel skvěle, i já jsem měl dobré nohy. Vyhrál jsem pět etap a mám dobrý náskok před zítřkem, to je pro mě dobré,“ hlásil Vingegaard jen pár minut po dojezdu.
S ohledem na tradici, kdy v poslední etapě si to rozdají v Římě už jen sprinteři, ale o celkové pořadí už se bojovat nebude, si tak zajistil své první celkové vítězství na italské Grand Tour a stal se teprve osmým závodníkem cyklistické historie, který vyhrál všechny tři třítýdenní etapové podniky. Věc, kterou zatím Tadej Pogačar na svém kontě nemá!
Hirt projel cílem předposlední etapy na 13. místě, což pro něj znamenalo možná větší posun celkovou klasifikací, než v jaký mnozí čeští fanoušci doufali. Skočil totiž z 16. na 12. místo. Po 6. příčce z roku 2022 a 8. z roku 2024 tak docílil svého třetího nejlepšího umístění na Giru. Zopakoval tím výsledek ze svého premiérového Gira v roce 2017.
Cyklistický závod Giro d'Italia - 20. etapa (Gemona del Friuli - Piancavallo, 200 km):
1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 5:03:55, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA CGM) -1:15, 3. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe), 4. Gee-West (Kan./Lidl-Trek), 5. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) všichni -1:19, 6. Bernal (Kol./Netcompany INEOS) -1:25, ...13. Hirt (ČR/NSN) -3:21.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 80:17:01, 2. Gall -5:22, 3. Hindley -6:25, 4. Arensman 7:02, 5. Gee-West -7:56, 6. Eulálio (Portug./Bahrain Victorious) -9:39,...12. Hirt -22:06.