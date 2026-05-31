Vingegaardův výlet za legendami. Dán nezklamal, Giro ovládl s přehledem
Už před startem letošního Giro d´Italia se mluvilo o tom, že jestli Jonas Vingegaard nevyhraje, bude něco špatně. Žádného soupeře, který by mohl Dána reálně ohrozit, totiž neměl. Navíc ti, kteří ho mohli alespoň trochu pozlobit, museli kvůli brutálnímu pádu v druhé etapě odstoupit. A tak byla cesta za růžovým dresem pěkně umetena. Současně šlo o cestičku vedoucí k zápisu do historie. Vingegaard je díky ovládnutí tohoto Gira osmým cyklistou, který vyhrál všechny tři Grand Tours.
Tradiční oslava už jistého vítěze s přípitkem šumivým vínem během etapy nechyběla ani v závěru 109. ročníku Giro d´Italia. Závodu, jenž měl od samého začátku zcela jasného favorita. Tím byl dvojnásobný vítěz Tour de France a vládce loňské španělské Vuelty Jonas Vingegaard. Při absenci Tadeje Pogačara totiž bylo všem jasné, že v růžovém pelotonu není silnějšího závodníka.
A ačkoliv se i dánský lídr sestavy Visma-Lease a Bike během třítýdenního klání musel poprat s mírnou nemocí, dokázal předpoklady do puntíku naplnit.
I když našli by se určitě i tací, kteří s výkonem Vingegaarda v průběhu celého závodu tak úplně spokojení nebyli. Možná totiž čekali, že Dán zopakuje vystoupení svého slovinského soka z roku 2024. Tehdy se Pogačar do růžového dresu oblékl už po druhé etapě a i přesto předváděl svou typickou útočnou cyklistiku. V závodu pak dominoval a jeho konečný náskok byl bez čtyř sekund deset minut. K tomu přidal šest etapových triumfů.
Vingegaard naopak do růžového až tolik nespěchal. V Bulharsku, kde letos Giro startovalo, byla Visma i přes ztrátu Wilka Keldermana spokojená hlavně s tím, že jejich lídr vše přečkal bez škrábnutí.
První náznak, že si přijel pro dres, který ve své sbírce ještě neměl, ukázal v horské etapě s číslem sedm a cílem na obávaném Blockhausu. V ní však pořádnou odolnost předvedl i Afonso Eulálio, největší překvapení letošního Gira. Mladý Portugalec po obdivuhodném výkonu v 5. etapě, která se zapsala do pamětí cyklistických fanoušků, získal růžový dres a dokázal ho udržet devět dnů.
Částečně k tomu přispěla i Vingegaardova nemoc, kvůli které v jediné časovce závodu předvedl výkon daleko za očekáváním. „Byla to dlouhá časovka po rovině, což není moc pro Jonase, takže jsme spokojení s tím, co předvedl,“ tutlal v té době ještě jeho tým chvilkové oslabení svého lídra.
Brzy se ale dal jeden z nejlepších cyklistů současnosti do pořádku a začal předvádět to, co se od něj čekalo. Růžový dres si vzal při své třetí výhře na tomto Giru ve 14. etapě. Pak to sice trochu vypadalo, že Vingegaard a jeho kolegové opět zařadili obrannou strategii, která se fanouškům moc nelíbí. Vingegaard to ale nakonec svými činy popřel. Čtvrtou vyhranou etapu přidal hned po prvním volném dnu. „Proč dělám cyklistiku? No protože mě baví soupeřit s ostatními a baví mě vyhrávat,“ culil se Dán, který v počátečních letech své kariéry působil spíš jako chladný Seveřan, postupem let však roztál.
Být součástí takové společnosti je pro mě neuvěřitelné
I to svědčí o tom, že můžeme sledovat opravdového šampiona. Finální sportovní důkaz podal v sobotní etapě, která jako poslední ještě mohla přinést změny v celkovém pořadí. Vingegaard ale nic neponechal náhodě, od začátku dal jasně najevo, že i v tento den chce vyhrát. Svůj náskok navýšil na 5:22 minuty na druhého Felixe Galla.
Na tiskové konferenci pak čelil růžným dotazům. Nejvíc se ale rozzářil, když přišla otázka na to, jak se těší do Říma, kde na něj v neděli čekala manželka se dvěma dětmi. „Nemůžu se dočkat, jsou to už skoro čtyři týdny, kdy jsem odcestoval do Bulharska a neviděl je.“
V Římě si pak převzal růžový dres a Nekonečnou trofej pro celkového vítěze Giro d´Italia, čímž vstoupil mezi cyklistické legendy. Je totiž teprve osmým závodníkem, který dokázal vyhrát všechny tři Grand Tours. „Jsou to největší jezdci v historii, být součástí této společnosti je pro mě něco neskutečného a ještě si to asi úplně neuvědomuju,“ říkal po 20. etapě. Ještě víc ho mohlo těšit, že toho dosáhl dřív než Pogačar.
Vítězové všech tří Grand Tour:
- Jacques Anquetil*
- Felice Gimondi
- Eddy Merckx*
- Bernard Hinault
- Alberto Contador
- Vincenzo Nibali
- Chris Froome*
- Jonas Vingegaard
*Tito tři jako jediní dokázali vyhrát všechny tři GT v řadě, i když ne ve stejném roce. To se ještě nikomu nepodařilo.