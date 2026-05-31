Vingegaard ovládl Giro a zařadil se mezi legendy. V závěrečné etapě slavil čekatel Milan
Dánský cyklista Jonas Vingegaard při své premiéře vyhrál Giro d'Italia. Poslední 21. etapu v Římě ovládl v hromadném spurtu Ital Jonathan Milan, kterému dosud prvenství unikalo.
Vingegaard se stal osmým cyklistou, jenž zvítězil na všech třech Grand Tours. Na cestě za triumfem ve 109. ročníku Gira si připsal pět etapových prvenství. Růžový trikot lídra získal po vyhrané 14. etapě a už ho nepustil.
Celkové pořadí ovládl o více než pět minut před Rakušanem Felixem Gallem. Český jezdec Jan Hirt obsadil 12. místo, čímž vyrovnal svůj třetí nejlepší výsledek na Giru.
Cyklistický závod Giro d'Italia - závěrečná 21. etapa (Řím - Řím, 131 km):
1. Milan (It./Lidl-Trek) 3:05:50, 2. Lonardi (It./Polti VisitMalta), 3. Penhoët (Fr./Groupama-FDJ), 4. Groenewegen (Niz./Unibet Rose Rockets), 5. Mihkels (Est./EF Education-EasyPost), 6. Plowright (Austr./Alpecin-Premier Tech), ...36. Hirt (ČR/NSN) všichni stejný čas, 118. M. Kopecký -57, 149. T. Kopecký (oba ČR/Unibet Rose Rockets) -3:09.
Konečné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) 83:22:51, 2. Gall (Rak./Decathlon CMA-CGM) -5:22, 3. Hindley (Austr./Red Bull-BORA-hansgrohe) -6:25, 4. Arensman (Niz./Netcompany INEOS) -7:02, 5. Gee-West (Kan./Lidl-Trek) -7:56, 6. Eulálio (Portug./Bahrain-Victorious) -9:39, ...12. Hirt -22:06, 139. M. Kopecký -5:46:46, 143. T. Kopecký -5:53:23.