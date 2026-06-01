Hirt: přeborník třetích týdnů, další parádní Giro. Chce si ještě prodloužit kariéru
Už tradičně je hlavní českou nadějí na solidní umístění v celkovém pořadí závodů Grand Tours. Speciálně pak na jarním Giro d´Italia. I sám Jan Hirt se kdysi nechal slyšet, že právě Corsa Rosa ho udělal jako závodníka. Díky svému vystoupení hned při premiéře v roce 2017 v dresu druhodivizního týmu CCC totiž udělal pořádný dojem. V 18. etapě dojel na 5. místě a celkově skončil dvanáctý. Stejně jako letos, při své už deváté účasti na italské Grand Tour.
Úspěch v roce 2017 vynesl českému vrchaři první angažmá ve World Tour týmu, čili v té nejvyšší divizi. Tehdy odešel do Astany dělat domestika především Kolumbijci Miguelu Ángelu Lópezovi.
Vůbec nejlepším Girem však pro Hirta bylo to v roce 2022. Do něj už nastupoval v dresu menšího prvodivizního týmu Intermarché-Wanty-Gobert jako záložní lídr k Domeniku Pozzovivovi. Na rozdíl od Itala ale český cyklista předvedl životní výkon, když ovládl 16. etapu vedoucí přes hrůzné Mortirolo. Díky tomu to pak i v celkovém pořadí vytáhl na životní 6. příčku.
Do Top 10 se dostal ještě i v roce 2024 v dresu Soudal-Quick Step, když skončil osmý.
Všechny tyto úspěchy, včetně toho letošního, měly dvě věci společné. Ani při jednom z nich nebyl Hirt jako hlavní lídr týmu a hodně si toho musel oddřít sám. A hlavně pak to, že k posunům vzhůru dospěl ve třetím týdnu. Právě na ně poslední roky trénuje týdny před Girem ve vysoké nadmořské výšce v Kolumbii a vyplácí se to. I letos se díky trpělivosti, chytré jízdě a účasti v několika únicích posunul na konečné 12. místo. Do Top 10 mu chybělo 9:12 minuty.
To vše i proto, aby si ještě prodloužil kariéru. Na konci roku mu totiž vyprší současný kontrakt v týmu NSN. „Rád bych předvedl to nejlepší, co můžu, abych mohl závodit ještě další dva, nebo i tři roky,“ doufal před startem Gira Hirt. A i přes to, že se mu tentokrát vůbec nedařilo v etapách po volném dnu, ukázal se v tom nejlepším světle.