Tour ONLINE: v 6. etapě čeká peloton drsný závěr, osm cyklistů v úniku

Tour de France 2020 pokračuje už šestou etapou. Peloton se dnes vydává z městečka Le Teil do Mont Aigoual, cyklisty čeká 191 kilometrů. A hlavně těch posledních 12 bude stát za to, půjde totiž o stoupání první kategorie s průměrem 7,3%! Závod má od středy nového lídra, žlutý dres veze poprvé v kariéře Brit Adam Yates. Domácí miláček Julian Alaphilippe kvůli trestu za nepovolené občerstvení ve včerejší etapě dostal dvacetivteřinovou penalizaci a klesl na průběžné šestnácté místo. Průběh šesté etapy sledujte ONLINE na iSport.cz, start je ve 12.10!

Co očekávat

Šestý závodní den bude o tom odpočinout si po rovině a poté přijde hodně intenzivní závěr. Většina etapy je jak dělaná pro únik, ovšem její finiš je pro typické vrchaře. Jde o téměř 12kilometrový kopec první kategorie s průměrem 7,3 procenta. Jenže zhruba dva kilometry se budou závodníci potýkat s 11procentním sklonem. Na vrcholu stoupání do cíle zbývá ještě 12 kilometrů, na nichž čeká zhruba dvoukilometrový sjezd. Z toho vyplývá, že by mohla sedět jezdcům jako Alaphilippe či Valverde.

Kudy se jede

Půvabné městečko Le Teil na břehu řeky Rhóny hostí Tour de France vůbec poprvé a podobně je na tom vlastně i cílový Mont Aigoual. Tedy poprvé bude cílovým městem, protože špičkoví cyklisté tudy projížděli už v roce 1987. Na vrcholovou prémii se tehdy jako první vyškrábal Silviano Conti z Itálie.

Očima Petra Benčíka

„Tady to začíná. Čeká nás transport pod kopce a tam hurá na ně. Vrchaři nepřijedou pod kopec tak unavení. Sice to už bude šestá etapa, začnou trochu vadnout, ale pořád to budou kluci, kteří jsou na tom dobře. Závěr bude hodně intenzivní. Nebude sedět tempařům, ale takovým těm jankům, kteří lítají brzda, plyn, brzda, plyn. Navíc je tam sjezd, odpočinek, takže to může někdo vyspurtovat a udělat rozhodující náskok. Nevíme, kdo pojede, ale typově bych tady viděl Valverdeho, úplně nejvíc Alaphilippa.“