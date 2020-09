10. etapa Tour ONLINE: hromadný pád v rychlosti 56 km/h, čelo počkalo

VIDEO | Ošklivý pád uprostřed pelotonu

Hromadný pád už má také jednu oběť, své účinkování na premiérové Tour po něm musel zabalit Sam Bewley ze stáje Mitchelton-SCOTT.

10. etapa Tour de France

Co očekávat

Při pohledu na profil by se chtělo říct: naprostá pohoda. Je však nutné podívat se do mapy, kudy etapa vede. Západní pobřeží, start v nadmořské výšce 1 m, cíl 9 metrů nad mořem. Je tedy zřejmé, že víc než kdekoliv jinde sehraje obrovskou roli počasí, zejména vítr. Během dne zavítají cyklisté na dva ostrovy, přičemž na ten druhý pojedou po známém mostu Pont de l´ Île de Ré, kde to s pořadím v etapě také může zamávat. Etapa vyvrcholí na pevnosti na ostrově Ré.

Kudy se jede

Z ostrova na ostrov. Ostrov Oléron, po Korsice druhý největší ve Francii, se díky vystavěnému mostu spojil s kontinentem v roce 1966. Závod sem poprvé zavítal v roce 1983, vyhrál mladý Ital Riccardo Magrini. Na ostrov Ré vede most až od roku 1988. Cíl bude v areálu pevnosti Saint-Martin-de-Ré v Biskajském zálivu, která dřív sloužila jako tranzitní vězení pro odsouzené posílané do Francouzské Guyany a Nové Kaledonie.

Očima Petra Benčíka

„Krásná etapa, tam přijedou do cíle po jednom. Kdybych si měl vybrat etapu, na kterou bych se nejmíň těšil, je to tahle. Celá u moře, totální vichr. Bude rozhodovat počasí. Když bude foukat, budou se dít věci. Je tam strašných změn směru, každou chvíli to bude jinak. Jede se na ostrovy, tam fouká, i když nefouká. Budou na to muset dávat bacha. Buďto nebude vítr a bude to fakt jednoduché, sranda a budeme se koukat na hezké záběry z helikoptér, jak se kochají u moře. Nebo to bude strašně zajímavé a pojedou po jednom. Navíc je to po volném dni.“