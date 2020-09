Tour ONLINE: nejdelší etapa, v úniku na čele už je šest jezdců

Co očekávat

Jediná etapa letošní Tour, která je delší než 200 kilometrů. Závodníky tak čeká dlouhý den v sedle. Svým profilem je určená spíš pro klasikáře, ukázat svůj um by tak mohl Greg Van Avermaet. Kopec druhé kategorie zhruba 30 kilometrů před cílem ale může nahrávat silovějším typům, jakým je Alaphilippe.



Kudy se jede

Nejdelší etapa začíná na symbolické křižovatce mezi dvěma pradávnými cestami. Jedna vede z východu na západ, druhá ze severu na jih. Končí se naopak v nejmenším městečku letošního seriálu. Sarran Correze má jen 300 obyvatel, jedněmi z nich ovšem byli i Jacques Chirac, bývalý prezident Francie, s manželkou Bernadette. I proto už městečko v roce 2001 Tour hostilo, vyhrál Jens Voigt.

Očima Petra Benčíka

„Co si o tom myslet? Tady se pořadatelé vyblbli. Je to takové kopec, sjezd, kopec, sjezd. Na začátku jsou to spíš takové brdky a v druhé půlce dva kopce. Je to typické pro Van Avermaeta, který za to někde vezme a pojede od nich. V závěru je to takové levá, pravá, nahoru, dolů, takže tam nikoho neuvidí. Když tam někdo odskočí, není moc prostoru na to reagovat. Líbil by se mi tam někdo jako Valverde, kdo bude silný, vyspurtuje tu stojku. Alaphilippe, Pinot a podobně. Ostatní nejsou horší, ale nevyspurtují to tak jako oni. Můžou se hrát různé strategie, někdo může zkusit nastoupit, odskočit jim.“