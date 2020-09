Tour ONLINE: 13. etapa napoví, 17 uprchlíků má náskok, čeká je peklo

Co očekávat

4 400 výškových metrů. To je nejvíc, kolik během ročníku za jeden den cyklisté nastoupají. Při prvním pohledu na profil etapy čeká rovina na závodníky pouze v jejím úvodu. V samotném konci se před ně postaví stěna Puy Mary se sklonem až k 15 procentům. Největšími favority na vítězství budou ti, kteří přijeli vyhrát celou Tour.

Kudy se jede

Termální koupaliště u Clermont-Ferrand si svého času oblíbili spisovatelé Guy de Maupassant nebo Jean Cocteau, často sem jezdil i fenomenální francouzský lyžař Jean-Claude Killy. Cyklistům ovšem zdánlivá pohoda rychle skončí. Centrální masiv (Massif Central), jehož téměř všechny hlavní vrcholy jsou vyhaslé sopky, slibuje dřinu. Cílový kopec Puy Mary (1589 m) je častým bodem Tour, jelo se přes něj už desetkrát. Vůbec poprvé se na něm bude končit.

Očima Petra Benčíka

„Tady to začíná a jde do tuhého. Tahle etapa je strašná. Závěrečné stoupání nějakých 25 kilometrů jenom do kopce, závěr čtrnáct, patnáct procent dva a půl kilometru. To je férovka. Když to vezmu od začátku, hned první kopec první kategorie - tam se může stát, že to někdo z favoritů odnese, nesedne mu to. Protože v předchozí etapě se třeba trochu zmáčkne v závěru a druhý den by si potřeboval trochu odpočinout, ale není kde. Je to taková ta etapa, kdy se najede do hor a okamžitě začne ztrácet někdo z top favoritů. Polovina Tour už je za nimi a v hlavě mají všichni jenom to, že už to bude strašný, strašný, strašný, nejhorší. Jedna z nejtěžších etap, hlavně tím dojezdem.“