Tour ONLINE, 18. etapa: velehora i šotolina, favorité musí být obezřetní

Co očekávat

Po předchozím těžkém dnu je tady etapa, kde by se nemuseli lídři závodu tolik snažit, je však třeba být obezřetný. Na trase čekají dva kopce první kategorie, mezi nimiž leží jeden označený číslem 2 a čtyřicet kilometrů před cílem pak HC, tedy mimořádná kategorie. Za jeho vrcholem následuje šotolinový úsek s hrozbou pádu.

Kudy se jede

Meribel hostí Tour de France poprvé, ale je tady olympijský park, který v roce 1992 při olympiádě v Albertville využívali hokejisté a lyžařky. Nebo Bike Park, kde bylo v roce 2014 finále Světového poháru. Cílové město je pro změnu známé tím, že jako vůbec první v Evropě instalovalo veřejné elektrické osvětlení. Stalo se tak v roce 1885.

Očima Petra Benčíka

„Den nahoru dolů. Je tam šotolina, tak doufejme, že se tam někdo nevyválí. V profilu to nevypadá tak strašně, ale jsou tam dvě jedničky, jedno HC. Není tady dojezd na kopec, ale i tak je etapa strašná. Navíc ta velehora na začátku, to je... Mistři techniky budou ve výhodě. Bude to chtít dávat bacha, tady zase může někdo vypadnout. Ale myslím, že favorité to nějak přežijí. Sem by mi seděl závodník typu Richarda Virenqua (sedminásobný držitel puntíkovaného dresu na Tour, ukončil kariéru, jejíž závěr byl poznamenaný dopingovým skandálem, v roce 2004) který by odjel, kopec by přejel.“