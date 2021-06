Tour ONLINE: zvlněnou 4. etapu by měl zakončit souboj sprinterů

Mathieu van der Poel odstartoval do etapy ve žlutém dresu • ČTK/AP

Doktor a vojenský veterán Gilbert Versier pracuje na Tour de France jedenáct let • Profimedia.cz

Lékař Gilbert Versier je vysloužilý vterán, který byl zvyklý operovat v první válečné linii, co zažil v první etapě letošní Tour de France to nepamatuje... • Koláž BLESKsport

Cyklisté se dnes na Tour de France 2021 pustí do čtvrté etapy, která není vyložená rovina, ale na trase se nenachází žádné kategorizované stoupání. V cíli by tak mělo dojít na souboj sprinterů. Jejich týmy ale musí být pořád ve střehu, aby se pole neroztrhalo a jejich rychlík nezůstal někde vzadu. Čtvrtou etapu z Redonu do Fougeres sledujte od 13:25 ONLINE na iSport.cz.