Tour de France ONLINE: 11. etapa vrcholí, Pogačar sám proti Jumbu a spol.

Co očekávat v 11. etapě Tour

První ze dvou etap, v nichž budou muset ukázat zájemci o celkový triumf, co v nich je. Drsné alpské dny je prověří důkladně. Dnes je čeká nejvyšší dojezd ročníku (2413 m), navíc přejezd přes slavný Galibier (2642 m). V době, kdy už všechna esa absolvují vysokohorské kempy, by to nikomu z nich nemělo činit problémy, ale očekává se, že výhodu by mohl mít Kolumbijec Martínez.

Kudy se jede

Albertville je nostalgické místo pro československý olympismus: v roce 1992 se tam společná federální výprava zúčastnila svých posledních zimních Her. Pamatujete? Byly z toho tři bronzové medaile – pro hokejisty, družstvo skokanů a krasobruslaře Petra Barnu. O cílový průsmyk Col du Granon se budou cyklisté dělit s vojáky, kteří tam mají výcvikový prostor.