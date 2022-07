Tour ONLINE: 13. etapa. Peloton stíhá uprchlíky, Sagan daleko vzadu

Po dvou extrémně náročných etapách se Tour de France vrací zpátky na rovinu. I když... „Není tomu úplně tak,“ zmínil už v předzávodním přehledu etap Roman Kreuziger. Cyklisté se dnes dostanou například do města Saint-Étienne, šanci by v závěru mohli mít sprinteři včetně Petera Sagana. Žlutý dres bude už druhý den hájit Jonas Vingegaard před Tadejem Pogačarem. ONLINE přenos sledujte od 13:05 na iSport.cz.

CO OČEKÁVAT

Při pohledu na profil by leckoho napadlo – pěkný klasikářský den, nejspíš pro únik. Christian Prudhomme, šéf Tour, sice dává větší šance sprinterům, ovšem na typickou sprinterskou, někdy také takzvanou přejezdovou etapu to moc nevypadá. Sprintem skončit může, ale spíš v podání závodníků jako Matthews, možná i Sagan, pokud by se dostal do dobré pohody a kondice.

KUDY SE JEDE

A z hor hurá zpátky do města. Saint-Étienne znají nejen milovníci fotbalu: místní AS desetkrát vyhrál francouzskou ligu a trénoval tam Ivan Hašek. Na Stade Geoffroy-Guichard česká reprezentace během EURO 2016 remizovala 2:2 s Chorvatskem. V muzeu výtvarného umění na severním okraji města vystavují i díla Andyho Warhola.

OČIMA ROMANA KREUZIGERA

„Den s cílem v Saint-Étienne je označen jako rovinatý, ale není tomu úplně tak. Má poměrně rychlý start do údolí a pak čeká kopec třetí kategorie, zase dlouhá rovina, jedna dvojka a trojka. Mohla by to být klidně etapa, kdy dojede únik. I tady se budou moct ještě den po státním svátku snažit Francouzi. Před cíl by mohla dojet skupina třeba 50 závodníků, kteří si to rozdají ve sprintu. Nečekám etapu jako vyloženě sprinterskou.“