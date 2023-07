Tour de France: Pogačar vrací úder! Ovládl etapu, Vingegaard do žlutého

Dva horské dny v Pyrenejích a dva zcela odlišné obrázky. Ve středu jasná dominance Jonase Vingegaarda zjevně stála víc sil, než by bylo zdrávo. A tak mu to mohl Tadej Pogačar alespoň částečně vrátit. Etapu přes věhlasný Tourmalet ovládl Slovinec, pro Dána je tady ale víc než přijatelná „cena útěchy“. Loňský vítěz jde nyní do žlutého už po šesté etapě, Jai Hindley byl příliš unavený na to, aby udržel tempo s velikány. Kdo byl největším bojovníkem?