Tour de France ONLINE: 8. etapa vrcholí. Sólo únik dojet, rozhodne spurt

OČIMA VOJTĚCHA ŘEPY

„Když se podívám čistě na profil, klidně bych řekl, že to bude pro sprintery. Ale při bližším prozkoumání je to 180 kilometrů a nastoupá se 2400 metrů, takže to bude pořád nahoru dolů a bude se to strašně zajídat. Viděl bych to tedy spíš na únik. Navíc se dostáváme do oblasti, kde může fouknout, je to tam otevřenější. Když bude větrný den, budou si muset všichni dávat pozor. V úniku bych to viděl třeba na Naesena, Campenaertse, Coquarda.“

KUDY SE JEDE

Colombey-les-Deux-Églises je obec v oblasti Haute-Marne v severovýchodní Francii. Nejvíc se proslavila jako domov Charlese de Gaulla. Prezident se sem uchyloval v době politických nezdarů. Proto se slovo Colombey stalo široce používanou metaforou pro dočasný únik od politického života. Naposledy domů zavítal v roce 1969, o rok později tu zemřel.