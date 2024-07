Skevělý Pogačar zlomil Vingegaarda a ovládl těžkou královskou etapu

Už tři minuty. Takový je náskok suveréna letošní sezony Tadeje Pogačara na největšího rivala. Visma-Lease a Bike předvedli v neděli velmi sympatickou a bojovnou taktiku, Jonas Vingegaard zase po tom, co má za sebou, neuvěřitelný výkon. Na Slovince ve žlutém to přesto nestačilo. Do volného dne jde z prvního místa a hlavně fyzickou a psychickou převahou. Třetí týden však bude nesmírně náročný.