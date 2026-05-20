Tour v ohrožení. Bittner si při závodu pořezal kotník: Teď startuje trochu jiná příprava
Měl jasně narýsovanou přípravu směřující k tomu, aby i letos předvedl co nejlepší výkony ve sprintech na Tour de France. Jenže úterní úvodní etapa na závodu v Dunkerku vše převrátila vzhůru nohama. V závěrečném sprintu Pavel Bittner spadl a pořezal si kotník o bariéru podél trati. Obrázek jeho tretry vypadal děsivě. Délku rekonvalescence zatím český cyklista nezná. „Budu se ale snažit co nejdřív dostat na kolo,“ slibuje.
Patřil k dvojici českých cyklistů, kteří měli od svých týmů potvrzenou účast na Tour de France, pokud půjde vše podle plánu. Jenže v případě Pavla Bittnera teď zasáhla pořádná smůla. Český sprinter se nepřipravuje nikde vysoko v horách, k jeho řemeslu to totiž není potřeba. Místo toho měl k tréninku naplánované některé závody určené pro rychlíky v pelotonu.
Prvním z nich byl pětidenní etapový závod 4 Jours de Dunkerque. Už první etapa nabízela sprinterský dojezd, a právě v něm se Bittner potkal s pořádnou smůlou.
„Včera jsem bohužel po delším tréninkovém bloku na závodu v Dunkerku spadl. Byl to dlouhý den, hodně pršelo, byla zima, ale cítil jsem se moc fajn. V závěru jsem byl trochu víc vzadu, začal jsem sprintovat nějakých 300 metrů do cíle, kde to bylo do táhlého kopce a cíl se stáčel doleva, takže bylo místo na pravé straně,“ popisoval ve středu český závodník situaci, která se ale záhy vyhrotila.
„Zrovna když jsem začal předjíždět jednoho ze závodníků, se celá skupina posunula doprava a já jsem se tam bohužel opřel o železné bariéry s těmi nožičkami. Nejdřív jsem si myslel, že jsem si udělal něco s ramenem nebo klíční kostí a s nohou, což naštěstí bylo v pohodě. Ale po chvilce, když mi v ambulanci sundali tretru, našli obrovskou ránu v kotníku,“ dodal cyklista, jenž si loni odbyl premiéru na Tour de France.
Výsledkem je natržená šlacha a několik stehů. „Je to docela hluboké,“ přiblížil Bittner.
Ten se hned, jak to šlo, přesunul z Paříže do Prahy. Kdy ale bude moci zase začít jezdit na kole, v tuto chvíli neví. „Nemám ještě přesně daný časový horizont, kdy bych se z toho mohl dostat. Teď musím týden počkat, kvůli stehům, a pak se budu snažit s odborníky v Praze začít rehabilitaci, abych se mohl co nejdřív vrátit na kolo. Následující dny budu jen odpočívat,“ prozradil jezdec týmu Picnic-PostNL další plány.
Tour de France v Barceloně startuje 4. července, Bittnerovi tak začíná boj s časem a vlastním tělem. „Teď startuje trochu jiná příprava. Ale jsem určitě motivovaný, abych se dokázal vrátit před Tour de France,“ řekl odhodlaně Bittner, jenž loni na Staré dámě skončil ve sprinterských dojezdech čtvrtý a pátý.
Druhým Čechem, který se v tuto chvíli připravuje na svou první účast na Tour de France, je Mathias Vacek.