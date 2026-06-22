Tour de France 2026: program, etapy, trasa, Češi na startu a výsledky 113. ročníku
Již 113. ročník nejslavnějšího etapového závodu světa odstartuje 4. července v Barceloně a potrvá do 26. července, kdy závodní peloton projede slavnou Champs-Élysées v Paříži. Titul na Staré dámě obhajuje slovinský fenomén Tadej Pogačar, kterého bude chtít sesadit jeho dánský rival Jonas Vingegaard. Letošní Tour navíc bude opět s českou účastí. Fanoušci se mohou těšit na Pavla Bittnera a Mathiase Vacka, přičemž druhý jmenovaný má aktuálně výbornou formu. Kompletního průvodce letošní Tour de France naleznete v tomto článku.
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Kdy se jede Tour de France 2026?
Tour de France začíná 4. července v Barceloně a končí 26. července na slavném pařížském bulváru Champs-Élysées.
Kde se jede Tour de France 2026?
Letošní Tour odstartuje ve španělské Barceloně a na Pyrenejském poloostrově zůstane až do třetí etapy, načež se přesune do Francie. Tradiční závěrečná 21. etapa pak vyvrcholí v Paříži.
Program cyklistického závodu Tour de France 2026
Etapa
Datum
Profil
Vítěz
1. etapa: Barcelona - Barcelona (19,6 km)
SO 4. 7. 2026
časovka
2. etapa: Tarragona - Barcelona (168,5 km)
NE 5. 7. 2026
kopcovitá
3. etapa: Granollers - Les Angles (195,9 km)
PO 6. 7. 2026
horská
4. etapa: Carcassonne - Foix (181,9 km)
ÚT 7. 7. 2026
kopcovitá
5. etapa: Lannemezan - Pau (158,3 km)
ST 8. 7. 2026
rovinatá
6. etapa: Pau - Gavarnie-Gèdre (186,2 km)
ČT 9. 7. 2026
horská
7. etapa: Hagetmau - Bordeaux (175,1 km)
PÁ 10. 7. 2026
rovinatá
8. etapa: Périgueux - Bergerac (180,4 km)
SO 11. 7. 2026
rovinatá
9. etapa: Malemort - Ussel (185,5 km)
NE 12. 7. 2026
kopcovitá
13. července - volný den (Cantal)
10. etapa: Aurillac - Le Lioran (166,6 km)
ÚT 14. 7. 2026
horská
11. etapa: Vichy - Nevers (161,3 km)
ST 15. 7. 2026
rovinatá
12. etapa: Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône (179,1 km)
ČT 16. 7. 2026
rovinatá
13. etapa: Dole - Belfort (205,8 km)
PÁ 17. 7. 2026
kopcovitá
14. etapa: Mulhouse - Le Markstein Fellering (155,3 km)
SO 18. 7. 2026
horská
15. etapa: Champagnole - Plateau de Solaison (183,9 km)
NE 19. 7. 2026
horská
20. července - volný den (Haute-Savoie)
16. etapa: Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains (26,1 km)
ÚT 21. 7. 2026
časovka
17. etapa: Chambéry - Voiron (174,7 km)
ST 22. 7. 2026
rovinatá
18. etapa: Voiron - Orcières-Merlette (185,2 km)
ČT 23. 7. 2026
horská
19. etapa: Gap - Alpe d'Huez (127,9 km)
PÁ 24. 7. 2026
horská
20. etapa: Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (170,9 km)
SO 25. 7. 2026
horská
21. etapa: Thoiry - Paříž Champs-Élysées (133 km)
NE 26. 7. 2026
rovinatá
Výsledky Tour de France 2026
|Průběžné pořadí
1. etapa: Barcelona - Barcelona (týmová časovka 19,6 km)
2. etapa: Tarragona - Barcelona (168,5 km)
3. etapa: Granollers - Les Angles (195,9 km)
4. etapa: Carcassonne - Foix (181,9 km)
5. etapa: Lannemezan - Pau (158,3 km)
6. etapa: Pau - Gavarnie-Gèdre (186,2 km)
7. etapa: Hagetmau - Bordeaux (175,1 km)
8. etapa: Périgueux - Bergerac (180,4 km)
9. etapa: Malemort - Ussel (185,5 km)
Volný den
10. etapa: Aurillac - Le Lioran (166,6 km)
11. etapa: Vichy - Nevers (161,3 km)
12. etapa: Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône (179,1 km)
13. etapa: Dole - Belfort (205,8 km)
14. etapa: Mulhouse - Le Markstein Fellering (155,3 km)
15. etapa: Champagnole - Plateau de Solaison (183,9 km)
20. července - volný den
16. etapa: Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains (časovka 26,1 km)
17. etapa: Chambéry - Voiron (174,7 km)
18. etapa: Voiron - Orcières-Merlette (185,2 km)
19. etapa: Gap - Alpe d'Huez (127,9 km)
20. etapa: Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (170,9 km)
21. etapa: Thoiry - Paříž Champs-Élysées (133 km)
Trasa a mapa Tour de France 2026
- Délka: 3321,2 km
- Celkové převýšení: 54 450 m
- Start: Barcelona (Španělsko)
- Cíl: Paříž (Francie)
- 7 rovinatých etap
- 4 kopcovité
- 8 horských
- 2 časovky (1 individuální, 1 týmová)
Pro tento ročník si organizátoři Tour de France přichystali opět pro cyklisty náročnou a pro diváky zajímavou trasu. Na závodníky čeká 3333 kilometrů s převýšením 54 450 metrů, což je ještě o dva tisíce výškových metrů víc než loni. Startuje se po třech letech opět ve Španělsku, tentokrát v Barceloně. Navíc týmovou časovkou, která se jela naposledy v roce 2019. Naopak královská etapa se slovutnými kopci přijde na řadu až předposlední den.
Mapa Tour de France 2026 • Foto: letour.fr
Profily etap Tour de France 2026
1. etapa: Barcelona - Barcelona (týmová časovka, 19,6 km)
- sobota 4. července
- start prvního závodníka: 17:05
- poslední závodník: cca 19:16
- náročnost 2,5
První etapy Tour bývaly typické vekou nervozitou v pelotonu. To s týmovou časovkou odpadá, ale lídři na celkové pořadí klidní nebudou. U této časovky platí, že se pro týmové pořadí počítá čas prvního závodníka, všichni ostatní si připisují čas, v kterém projeli cílem. Pořadatelé už v tento den posílají závodníky na kopec, konkrétně na slavný Montjuic. Mezi favority tak už tady můžeme počítat týmy Evenepoela, Pogačara, Vingegaarda, bílý dres by mohl chtít Vacek.
1. etapa Barcelona - Barcelona • Foto: letour.fr
2. etapa: Tarragona - Barcelona (168,5 km, kopcovitá)
- neděle 5. července
- start: 13:45
- cíl: cca 17:26
- náročnost 2,5
Ačkoliv peloton druhý den vyjede mimo Barcelonu, vracet se bude opět podél pobřeží Středozemního moře do katalánské metropole. A opět k olympijskému stadionu na Montjuicu. Jde o kopec dlouhý sice jen 1,6 km, ale těžký, s průměrným sklonem 9,3 % a maximem dokonce až 13 %. Pořadatelé slibují, že závěrečný okruh, který se pojede třikrát, je ještě těžší než ten, který se tady každoročně zdolává na závodu Kolem Katalánska. Stejně jako tam se i teď očekávají davy fanoušků.
2. etapa Tarragona - Barcelona • Foto: letour.fr
3. etapa: Granollers - Les Angles (195,9 km, horská)
- pondělí 6. července
- start: 12:10
- cíl: cca 16:54
- náročnost 3
Aby se peloton dostal na území Francie bez potřeby leteckého přesunu, musí nutně přijít první horská etapa přes Pyreneje. V této už cyklisté nastoupají 3850 metrů, takže už půjde o prověrku vrchařských nohou. První polovina etapy je ale ještě přívětivá, až v úvodu té druhé čeká premiérový kopec první kategorie tohoto ročníku. Do cíle v malém středisku zimních sportů by tak mohli přijet jako první klasikáři schopní přejet větší kopec, jako třeba Ciccone, Storer, Healy, Pidcock a další.
3. etapa Granollers - Les Angles • Foto: letour.fr
4. etapa: Carcassonne - Foix (181,9 km, kopcovitá)
- úterý 7. července
- start: 13:10
- cíl: cca 17:23
- náročnost 2,5
Carcassonne je sice tradiční místo Tour, ovšem pro sprinterské dojezdy. Tentokrát se ale zde odstartuje klasikářská etapa, která by ale, za určitých okolností, mohla skončit i sprintem. Je to den, ve kterém čeká závodníky řada kopců, mnohé ani nejsou kategorizované. Ve druhé půlce jsou pak dva těžší, druhé kategorie. Nicméně dojezd už je pak v rovinatějším profilu. Do úniku by se mohli pokusit dostat borci jak Van der Poel, Stuyven, Trentin, Mohorič, Cort a další.
4. etapa Carcassonne - Foix • Foto: letour.fr
5. etapa: Lannemezan - Pau (158,3 km, rovinatá)
- středa 8. července
- start: 14:05
- cíl: cca 17:37
- náročnost 1,5
Pokud se ještě na sprintery nedostalo, toto už bude jednoznačně etapa pro ně. Za celý den přejedou jen jeden kopec třetí kategorie, který není pro sprintery ničím náročným. Posledních pět kilometrů je mírně z kopce, závěrečný kilometr se už ale jeví jako naprostá rovina. Cíl je na Place de Verdun, před kterým je v cestě jen jeden kruhový objezd a ostrá zatáčka doleva. O slovo se přihlásí Philipsen, Merlier, Girmay, Kooij, Bittner, vidět by měl být i Vacek vezoucí za sebou Pedersena.
5. etapa Lannemezan - Pau • Foto: letour.fr
6. etapa: Pau - Gavarnie-Gèdre (186,2 km, horská)
- čtvrtek 9. července
- start: 12:25
- cíl: cca 17:29
- náročnost 4
Jakmile jsme v Pau, je jasné, že peloton musí zamířit na legendární Tourmalet. Jde o první opravdu těžkou horskou zkoušku s pěti kategorizovanými kopci. Navíc vrchol Tourmaletu je v nadmořské výšce 2115 metrů, čili tady všichni prověří i to, jak jim zafungovaly vysokohorské kempy. Ačkoliv průměr 7,3 % u Tourmaletu nevypadá tak hrozně, maxima dosahují i 10 %. Zde už se musí ukázat Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, Seixas, Ayuso a další, kdo pomýšlí na pódium.
6. etapa Pau - Gavarnie-Gèdre • Foto: letour.fr
7. etapa: Hagetmau - Bordeaux (175,1 km, rovinatá)
- pátek 10. července
- start: 13:15
- cíl: cca 17:13
- náročnost 1,5
Tento den je jasně sprinterský, o čemž svědčí i převýšení etapy jen 850 metrů a pouhé jedno stoupání čtvrté kategorie v poslední třetině etapy. Posouváme se mírně na sever, jsme víc na západě, ale dost daleko od kanálu La Manche. I tak ale při změně počasí může peloton čelit nepříjemný situacím na větru. Samotný dojezd v Bordeaux se nejeví nijak technicky náročný.
7. etapa Hagetmau - Bordeaux • Foto: letour.fr
8. etapa: Périgueux - Bergerac (180,4 km, rovinatá)
- sobota 11. července
- start: 13:15
- cíl: cca 17:20
- náročnost 1,5
Druhý sprinterský den v řadě přinese jen o málo náročnější trasu. V cestě jsou tentokrát dva kategorizované kopce (4. kategorie), ale převýšení je jen trochu vyšší než předchozí den (1150 m). Navíc stoupání jsou pořád dost daleko od cíle a neměla by nikomu činit potíže. Ovšem dojezd už je o něco techničtější, ale znovu nic extra náročného. Je potřeba dát si pozor v posledních stovkách metrů, kde budou ostré zatáčky. Opět čekejte Merliera, Philipsena, Girmaye, Bittnera.
8. etapa Périgueux - Bergerac • Foto: letour.fr
9. etapa: Malemort - Ussel (185,5 km, kopcovitá)
- neděle 12. července
- start: 13:35
- cíl: cca 17:47
- náročnost 3
Peloton se přesunul do francouzského středohoří a na svůj den se mohou těšit klasikáři. Na sprintery je tento terén příliš těžký a závodníci na celkové pořadí budou chtít tuto etapu přejet hlavně v poklidu. To se jim ale nemusí splnit úplně do puntíku, protože zde může probíhat dlouhý souboj o denní únik. Od samého startu etapy budou cyklisté v podstatě jen vyjíždět a sjíždět kopce. Tento profil by mohl sedět závodníkům jako Stuyven, Asgreen, Simmons, ale i Vackovi či Otrubovi.
9. etapa Malemort - Ussel • Foto: letour.fr
10. etapa: Aurillac - Le Lioran (166,6 km, horská)
- úterý 14. července
- start: 13:10
- cíl: cca 17:12
- náročnost 4
Zde je třeba připomenout největší francouzský státní svátek dobytí Bastily, čili v pelotonu významný den hlavně pro cyklisty a týmy ze Země galského kohouta. Nacházíme se stále v oblasti Centrálního masivu, a i když zde nejsou slovutné kopce, půjde o extrémně náročnou etapu. Navíc do ní cyklisté vstoupí po volném dnu, což některým může způsobit potíže. Vidět v denním úniku by měli být vrchaři jako Ciccone, Johannessen, Kwiatkowski, Alaphilippe, Fortunato a řada dalších.
10. etapa Aurillac - Le Lioran • Foto: letour.fr
11. etapa: Vichy - Nevers (161,3 km, rovinatá)
- středa 15 července
- start: 13:50
- cíl: cca 17:31
- náročnost 1,5
Na sprinterskou etapu je to jedna z těch kratších. Její profil nevypadá náročně, ale není úplně po rovině. V dojezdu čekají na borce s mohutnými stehny jen dva kruhové objezdy, jinak by neměl být záludný. Je také otázkou, zda se bude někdo snažit jít do úniku, protože šance na úspěch jsou mizivé. V dojezdu bychom kromě dříve zmiňovaných mohli vidět i Ackermanna, De Lieho, Meeuse.
11. etapa Vichy - Nevers • Foto: letour.fr
12. etapa: Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône (179,1 km, rovinatá)
- čtvrtek 16. července
- start: 13:30
- cíl: cca 17:29
- náročnost 2
V tomto ročníku si sprinteři na nedostatek příležitostí určitě stěžovat nemohou. Opět je tady totiž etapa pro ně, tentokrát už delší. A také na ní leží už tři kopce 4. kategorie a převýšení je díky tomu 1800 metrů. Bude proto hodně záležet na taktice jednotlivých týmů, zda dojde na spurt velké, nebo už menší skupiny odolnějších sprinterů. Pokud by třeba nevydržel Philipsen, který je ale také zdatným klasikářem, mohl by ho zastoupit třeba Van der Poel, nebo Merliera Stuyven.
12. etapa Circuit Nevers Magny-Cours - Chalon-sur-Saône • Foto: letour.fr
13. etapa: Dole - Belfort (205,8 km, kopcovitá)
- pátek 17. července
- start: 13:00
- cíl: cca 17:46
- náročnost 3
Peloton nabírá směr pohoří Vogézy a přichází další šance pro závodníky z úniku. Vzhledem k profilu nejdelší etapy tohoto ročníku je však dost pravděpodobné, že bude trvat dlouho, než se skupina uprchlíků, kterou peloton nechá odjet, zformuje. První pořádné stoupání totiž přichází až po 150 kilometrech. Mohlo by se však stát i to, že únik, který se vytvoří dřív, bude dojet a pak zaútočí zdatnější vrchaři. Na cestě do cíle totiž musí cyklisté přejet Ballon d´Alsace, těžší stoupání první kategorie.
13. etapa Dole - Belfort • Foto: letour.fr
14. etapa: Mulhouse - Le Markstein Fellering (155,3 km, horská)
- sobota 18. července
- start: 13:10
- cíl: cca 17:24
- náročnost 4
Dostáváme se po delší době do hor. Zde by měla přijít další prověrka jezdců, kteří chtějí v Paříži vystoupat na stupně vítězů. Na programu jsou tři kopce 1. kategorie a jedna „dvojka“. Jakkoliv se podle průměrného sklonu může hned první stoupání na Grand Ballon zdát snadné, nenechte se zmást. Kopec se skládá ze dvou částí, mezi kterými je tříkilometrový sjezd, který průměr výrazně sníží. Tady bychom měli v akci vidět Vingegaarda, Pogačara, Evenepoela či Lipowitze, Seixase…
14. etapa Mulhouse - Le Markstein Fellering • Foto: letour.fr
15. etapa: Champagnole - Plateau de Solaison (183,9 km, horská)
- neděle 19. července
- start: 13:10
- cíl: cca 17:41
- náročnost 4
Druhý týden zakončí horská etapa, v níž se bude poprvé dojíždět na stoupání mimořádné kategorie (HC). Ačkoliv s výjimkou toho závěrečného nejde o žádné slovutné kopce, nečeká cyklisty nic snadného. Col de la Croisette je velmi tvrdý kopec dlouhý sice jen 4,7 km, ale s průměrným sklonem 11,2 %, kde druhý a třetí kilometr mají dokonce 12,5 %. Příležitost by mohl dostat únik s vrchaři mimo top 10, kterými by mohli být třeba Izagirre, Arensman, O´Connor, Rubio a další.
15. etapa Champagnole - Plateau de Solaison • Foto: letour.fr
16. etapa: Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains (26,1 km, časovka)
- úterý 21. července
- start prvního závodníka: 13:00
- cíl posledního závodníka: cca 17:50
- náročnost 3,5
Po druhém volném dnu přichází na řadu tentokrát individuální časovka. A stejně jako v týmové, pojedou i tady závodníci do kopce. První část je stoupavá, ovšem v pravidelném tempu. Následuje sjezd, jenž už ale bude techničtější, a pak v samotném závěru průjezd městem také přinese pasáže, v nichž budou muset cyklisté přibrzdit a znovu se rozjet. Hlavními favority zde budou ta největší esa Pogačar, Vingegaard, Evenepoel, který ale v kopcovitých časovkách dříve na Slovince ztrácel.
16. etapa Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains • Foto: letour.fr
17. etapa: Chambéry - Voiron (174,7 km, rovinatá)
- středa 22. července
- start: 13:10
- cíl: cca 17:41
- náročnost 1,5
Máme zde poslední etapu, v níž by se měla ke slovu dostat většina sprinterů. Jde však o nejtěžší sprinterský den tohoto ročníku. Kopce jsou sice hlavně v první polovině trasy, přesto zde čeká ještě trochu náročnější závěr. Posledních pět kilometrů začíná dvoukilometrovým kopcem, pak už je profil mírný. Ale bude třeba připravit se na techničtější dojezd: kruhové objezdy, dvě ostré zatáčky před cílovou rovinkou. Etapa pro Philipsena, Merliera, Kooije, Girmaye, Bittnera.
17. etapa Chambéry - Voiron • Foto: letour.fr
18. etapa: Voiron - Orcières-Merlette (185,2 km, horská)
- čtvrtek 23. července
- start: 12:35
- cíl: cca 17:12
- náročnost 4
Začíná ten pravý závěr Tour de France - tři horské etapy v řadě. Tato by současně mohla být i poslední příležitostí pro únik, protože dnes už Pogačar, Vingegaard a spol. chtějí velké etapy, jako budou ty další dvě, vyhrávat, už to mnohdy nebývá boj na dvou frontách. Ale zde bychom se ho dočkat mohli. S ohledem na dlouhé stoupání 1. kategorie v úvodu se dá předpokládat, že do úniku půjdou spíš vrchaři, mohli bychom tam vidět třeba i Pidcocka, Cicconeho, Traena.
18. etapa Voiron - Orcières-Merlette • Foto: letour.fr
19. etapa: Gap - Alpe d'Huez (127,9 km, horská)
- pátek 24. července
- start: 14:00
- cíl: cca 17:24
- náročnost 4,5
Legendárních 21 serpentin, pověstná holandská zatáčka, ovšem bez velikánů, kteří tomuto dojezdu předcházeli dříve. Takové je etapa, v níž budou cyklisté poprvé v tomto ročníku zdolávat Alpe d´Huez. Jde o krátký den s hodně náročným závěrem. Zde už bychom měli vidět souboj o celkové pořadí, jak o vítězství, ale také o další místa v top 10. Tady, pokud na to borci jako Ayuso, Uijtdebroeks, Vauquelin, Martinez, Carapaz budou mít nohy, měli by útočit.
19. etapa Gap - Alpe d'Huez • Foto: letour.fr
20. etapa: Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez (170,9 km, horská)
- sobota 25 července
- start: 11:20
- cíl: cca 16:11
- náročnost 5
Nezvykle až předposlední den je tady konečně královská etapa (převýšení 5450 m), v níž by měly přijít ohňostroje borců celkového pořadí. Jde o poslední den, kdy by se soupeři mohli a měli pokusit ohrozit muže ve žlutém. Samozřejmě pokud už nebude jeho náskok nedostižný. I když v předchozí etapě chyběly, tady najdete všechna slavná stoupání: Col de la Croix de Fer, Télegraphe, Galibier, a znovu Alpe d´Huez, i když z jiné strany. Den pro Pogačara, Vingegaarda, Seixase, Evenepoela.
20. etapa Le Bourg d'Oisans - Alpe d'Huez • Foto: letour.fr
21. etapa: Thoiry - Paříž Champs-Élysées (133 km, rovinatá)
- neděle 26. července
- start: 16:15
- cíl: cca 19:30
- náročnost 4
Jsme v úplném finále. Cyklisté museli po náročných etapách přeletět do Paříže, kde je ale také nečeká nic snadného, byť i tento den je označen jako rovinatý. Po loňském ročníku, kdy se osvědčilo zatraktivnění tradičního sprinterského dojezdu trojím průjezdem přes Montmartre, se této trasy pořadatelé drží i tentokrát. Loni na ní vyhrál Van Aert, ale i Pogačar ukázal, že mu tato etapa není volná. To však pršelo, což průběh také dost ovlivnilo. Za sucha by se mohli zapojit i sprinteři.
21. etapa Thoiry - Paříž Champs-Élysées • Foto: letour.fr
Kde sledovat Tour de France 2026?
Přímé přenosy z TdF 2026 nabídne veřejnoprávní stanice ČT sport i její online platforma ČT sport Plus. Sledovat Tour bude možné také na Eurosportu nebo prostřednictvím streamovací služby HBO Max.
Největší favorité Tour de France 2026
Největším favoritem letošní Staré dámy bude obhájce triumfu Tadej Pogačar, který svou formu otestoval na závodě Kolem Švýcarska, kde ovládl tři etapy z pěti a předvedl suverénní výkon. Jeho tradiční rival Jonas Vingegaard si však zvedl sebevědomí, když s přehledem zvítězil na letošním Giro d’Italia.
Češi na startu Tour de France 2026
V roce 2026 máme na Tour zatím jisté dva účastníky. Prvním je Pavel Bittner ze stáje Picnic-PostNL, který se zúčastnil i loňského závodu. Dalším potvrzeným jménem je Mathias Vacek, jenž si na Starou dámu přiveze solidní formu. Na Kolem Švýcarska totiž dokázal vybojovat parádní třetí místo, když nestačil pouze na Richarda Carapaze a suverénního Pogačara.
Seznam stájí na Tour de France 2026
Stáj
Alpecin-Premier Tech
Bahrain Victorious
Cofidis
Decathlon CMA CGM Team
EF Education-EasyPost
Groupama-FDJ United
Lidl-Trek
Lotto Intermarché
Movistar Team
Netcompany Ineos
NSN Cycling Team
Pinarello-Q.36.5 Pro Cycling Team
Red Bull-Bora-Hansgrohe
Soudal Quick-Step
Team Jayco AlUla
Team Picnic PostNL
Team Visma | Lease a Bike
Tudor Pro Cycling Team
UAE Team Emirates XRG
Uno-X Mobility
XDS Astana Team
Výsledky Tour de France 2025
|Konečné pořadí
1. Pogačar 76:00:32, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -4:24, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) -11:00, 4. Onley (Brit./Picnic PostNL) -12:12, 5. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -17:12, 6. Johanessen (Nor./Uno-X Mobility) -20:14, ...133. Bittner -5:17:44.
1. etapa: Lille - Lille (184,9 km)
1. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 3:53:11, 2. Girmay (Eritr./Intermarché-Wanty), 3. Wärenskjold (Nor./Uno-X Mobility), 4. Turgis (Fr./TotalEnergies), 5. Trentin (It./Tudor), 6. Russo (Fr./Groupama-FDJ) všichni stejný čas, ...43. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -39.
2. etapa: Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer (209,1 km)
1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck) 4:45:41, 2. Pogačar (Slovin./UAE Emirates), 3. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 4. Grégoire (Fr./Groupama-FDJ), 5. Alaphilippe (Fr./Tudor), 6. Onley (Brit./Picnic PostNL) všichni stejný čas, ...81. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -4:07.
3. etapa: Valenciennes - Dunkerque (178,3 km)
1. Merlier (Belg./Soudal Quick-Step) 4:16:55, 2. Milan (It./Lidl-Trek), 3. Bauhaus (Něm./Bahrain Victorious), 4. Wärenskjold (Nor./Uno-X Mobility), 5. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 6. Girmay (Eritr./Intermarché-Wanty) všichni stejný čas.
4. etapa: Amiens - Rouen (174,2 km)
1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates) 3:50:29, 2. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck), 3. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 4. Onley (Brit./Picnic PostNL), 5. Grégoire (Fr./Groupama-FDJ), 6. Almeida (Portug./UAE Emirates) všichni stejný čas, ...132. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -15:12.
5. etapa: Caen - Caen (časovka 33 km)
1. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step) 36:42, 2. Pogačar (Slovin./UAE Emirates) -16, 3. Affini (It./Visma-Lease a Bike) -33, 4. Armirail (Fr./Decathlon AG2R La Mondiale) -35, 5. Vauquelin (Fr./Arkéa-B&B Hotels) -49, 6. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) -58, ...176. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -5:52.
6. etapa: Bayeux - Vire Normandie (201,5 km)
1. Healy (Ir./EF Education-EasyPost) 4:24:10, 2. Simmons (USA/Lidl-Trek) -2:44, 3. Storer (Austr./Tudor) -2:51, 4. Dunbar (Ir./Jayco AlUla) -3:21, 5. S. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike) -3:24, 6. Barta (USA/Movistar) -3:29, ...144. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -29:27.
7. etapa: Saint-Malo - Mur-de-Bretagne (197 km)
1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates) 4:05:39, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) stejný čas, 3. Onley (Brit./Picnic PostNL), 4. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale), 5. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike), 6. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step) všichni -2, ...156. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -14:42.
8. etapa: Saint-Méen-le-Grand - Laval (171,4 km)
1. Milan (It./Lidl-Trek) 3:50:26, 2. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 3. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck), 4. Ackermann (Něm./Israel-Premier Tech), 5. De Lie (Belg./Lotto), 6. Andresen (Dán./Picnic PostNL) všichni stejný čas, ...59. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -33.
9. etapa: Chinon - Chateauroux (174,1 km)
1. Merlier (Belg./Soudal-Quick Step) 3:28:52, 2. Milan (It./Lidl-Trek), 3. De Lie (Belg./Lotto), 4. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 5. Penhoët (Fr./Groupama-FDJ), 6. Girmay (Erit./Intermarché-Wanty) všichni stejný čas.
10. etapa: Ennezat - Le Monté Doré (165,3 km)
1. Yates (Brit./Visma-Lease a Bike) 4:20:05, 2. Arensman (Niz./Ineos Grenadiers) -9, 3. Healy (Ir./EF Education-EasyPost) -31, 4. O'Connor (Austr./Jayco AlUla) -49, 5. Storer (Austr./Tudor) -1:23, 6. Blackmore (Brit./Israel-Premier Tech) -3:57, ...129. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -35:56.
15. července - volný den
11. etapa: Toulouse - Toulouse (156,8 km)
1. Abrahamsen (Nor./Uno-X Mobility) 3:15:56, 2. Schmid (Švýc./Jayco AlUla) stejný čas, 3. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck) -7, 4. De Lie (Belg./Lotto), 5. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 6. Laurance (Fr./Ineos Grenadiers) všichni -53, ...152. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -15:11.
12. etapa: Auch - Hautacam (180,6 km)
1. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) 4:21:19, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -2:10, 3. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -2:23, 4. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility), 5. Onley (Brit./Picnic PostNL) oba -3:00, 6. Vauquelin (Fr./Arkéa-B&B Hotels) -3:33, ...128. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -40:07.
13. etapa: Loudenvielle - Peyragudes (časovka 10,9 km)
1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 23:00, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -36, 3. Roglič (Slovin./Red Bull-Bora hansgrohe) -1:20, 4. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) -1:56, 5. Plapp (Austr./Jayco AlUla) -1:58, 6. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) -2:03, ...92. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -5:48.
14. etapa: Pau - Luchon Superbagnères (182,6 km)
1. Arensman (Niz./Ineos Grenadiers) 4:53:35, 2. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) -1:08, 3. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -1:12, 4. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondial) -1:19, 5. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) -1:25, 6. Onley (Brit./Picnic PostNL) -2:09, ...101. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -37:34.
15. etapa: Muret - Carcassonne (169,3 km)
1. Wellens (Belg./UAE Team Emirates-XRG) 3:34:09, 2. Campenaerts (Belg./Visma-Lease a Bike) -1:28, 3. Alaphilippe (Fr./Tudor), 4. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike), 5. Laurance (Fr./Ineos Grenadiers), 6. Vlasov (Rus./Red Bull-Bora-hansgrohe) všichni -1:36, ...120. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -22:42.
21. července - volný den
16. etapa: Montpellier - Mont Ventoux (171,5 km)
1. Paret-Peintre (Fr./Soudal Quick-Step) 4:03:19, 2. Healy (Ir./EF Education-EasyPost) stejný čas, 3. Buitrago (Kol./Bahrain Victorious) -4, 4. Van Wilder (Belg./Soudal Quick-Step) -14, 5. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) -43, 6. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -45, ...65. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -20:01.
17. etapa: Bollene - Valence (160,4 km)
1. Milan (It./Lidl-Trek) 3:25:30, 2. Meeus (Belg./Red Bull-Bora hansgrohe), 3. Lund Andresen (Dán./Picnic PostNL), 4. De Lie (Belg./Lotto), 5. Ballerini (It./XDS Astana), 6. Dainese (It./Tudor), ...89. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -2:14.
18. etapa: Vif - Courchevel Col de la Loze (171,5 km)
1. O'Connor (Austr./Jayco AlUla) 5:03:47, 2. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) -1:45, 3. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -1:54, 4. Onley (Brit./Picnic PostNL) -1:58, 5. Rubio (Kol./Movistar) -2:00, 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -2:25, ...133. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -42:25.
19. etapa: Albertville - La Plagne (129,9 km)
1. Arensman (Niz./Ineos Grenadiers) 2:46:06, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike), 3. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG) oba -2, 4. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -6, 5. Onley (Brit./Picnic PostNL) -47, 6. Gall (Rak./Decathlon AG2R La Mondiale) -1:34, ...102. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -28:38.
20. etapa: Nantua - Pontarlier (184,2 km)
1. Groves (Austr./Alpecin-Deceuninck) 4:06:09, 2. Van den Broek (Niz./Picnic PostNL) -54, 3. Eenkhoorn (Niz./Soudal Quick-Step) -59, 4. Velasco (It./XDS Astana), 5. Grégoire (Fr./Groupama-FDJ), 6. Stewart (Brit./Israel-Premier Tech) všichni -1:04, ...146. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -28:49.
21. etapa: Mantes-la-Ville - Paříž Champs-Elysées (132,3 km)
1. Van Aert (Belg./Visma-Lease a Bike) 3:07:30, 2. Ballerini (It./Astana), 3. Mohorič (Slovin./Bahrain Victorious), 4. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) všichni -19, 5. Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike), 6. Trentin (It./Tudor) oba -26, ...27. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -3:20.
Vítězové Tour de France od roku 2012
Rok
Vítěz
Češi na Tour
2025
Tadej Pogačar (Slov.)
133. Bittner (Picnic PostNL)
2024
Tadej Pogačar (Slov.)
67. Jan Hirt (Soudal Quick-Step)
2023
Jonas Vingegaard (Nor.)
|bez účasti
2022
Jonas Vingegaard (Nor.)
|bez účasti
2021
Tadej Pogačar (Slov.)
118. Vakoč (Alpecin-Fenix)
2020
Tadej Pogačar (Slov.)
67. Hirt (CCC Team), 109. Kreuziger (NTT Team)
2019
Egan Bernal (Kol.)
16. Roman Kreuziger (Team Dimension Data)
2018
Geraint Thomas (Brit.)
|bez účasti
2017
Chris Froome (Brit.)
24. Roman Kreuziger (Orica-Scott), 95. Zdeněk Štybar (Quick-Step Floors), Ondřej Cink (Bahrain-Merida) nedokončil
2016
Chris Froome (Brit.)
10. Roman Kreuziger (Tinkoff-Saxo), 88. Jan Bárta (Bora-Argon 18), 118. Petr Vakoč (Etixx–Quick-Step)
2015
Chris Froome (Brit.)
17. Roman Kreuziger (Tinkoff-Saxo), 25. Jan Bárta (Bora-Argon 18), 70. Leopold König (Team Sky), 103. Zdeněk Štybar (Etixx–Quick-Step)
2014
Vincenzo Nibali (It.)
7. Leopold König (Team NetApp-Endura), 71. Jan Bárta (Team NetApp-Endura)
2013
Chris Froome (Brit.)
5. Roman Kreuziger (Tinkoff-Saxo)
2012
Bradley Wiggins (Brit.)
|bez účasti