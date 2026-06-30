Debutant Otruba: Jako dítě jsem si říkal, že profíky nebolí nohy. Na Tour má být vidět
Jet alespoň jednou v životě Tour de France je snem snad každého cyklisty. Ten se teď plní dalšímu z Čechů. Se svým druhodivizním španělským celkem na Starou dámu vyráží Jakub Otruba (28). Už loni dal o sobě vědět v únicích na španělské Vueltě a teď se o něco podobného pokusí i na francouzských silnicích. Je dost možné, že to bude i v podobných tropických teplotách, na které ale nyní hodně trénoval. Program Tour de France 2026>>>
Víkendové mistrovství České republiky bylo pro olomouckého cyklistu úspěšné. Jakub Otruba tam bral druhé místo v časovce a v závodu s hromadným startem skončil třetí. „Mathiasovi se aktuálně asi nikdo u nás rovnat nemůže. Já jsem s bednou spokojený,“ hodnotil v Jeseníku s odkazem na vítězného Vacka, který bral republikový titul v obou disciplínách.
Jestli Otrubu trošičku mrzelo, že v neděli v silničním závodu nebyl druhý stejně jako v časovce, večer dostal na drobné zklamání pořádnou náplast. Od manažerů svého týmu Caja Rural-Seguros RGA obdržel zprávu, že si může balit kufr a dostavit se v Barceloně na start Tour de France.
Grandtourová premiéra to pro něj však není. Loni objel ve velkých vedrech Vueltu a Espaňa, kde byl vidět hned ve čtyřech únicích, tedy skupině závodníků jedoucích před pelotonem. A to se u menších stájí, jako je ta jeho, hodně cení.
Dá se říci, že vám k letošní nominaci na Tour de France pomohly výkony na loňské Vueltě?
„Určitě ano. Zkušenost s Grand Tour v týmu hodně berou. Ví, že vydržím třítýdenní etapák. Na úniky dokážu být velice platný, a to si tým cení, že tam mohu být vidět.“
Co pro vás nominace na nejslavnější cyklistický závod znamená?
„To je dětský sen každého cyklisty. Takže teď je to pro mě i velký splněný sen.“
Jakub Otruba
Narozen: 30. ledna 1998 (28 let)
Váš tým, i když je španělský, dostal divokou kartu na Tour de France. Jaké na to byly ohlasy?
„Určitě je to pro celou stáj velký posun ve všech směrech, protože dostáváme i pozvánky na další lepší závody. Tým tak víc řeší i materiál a další detaily, což je skvělé pro nás závodníky.“
Když oznámení o divoké kartě přišlo, věřil jste, že byste se do týmu pro Tour mohl vejít?
„Ano, doufal jsem v to. Ale pořád nás je v týmu dvacet šest a jede osm. Pak se to zúžilo na deset, no a až teď v neděli jsem dostal konečné potvrzení.“
Díky tomu, že jste byl ve vyvolené desítce, jste absolvoval týmové soustředění v Andoře. Co jste tam ještě zvládli?
„To byla už taková finální příprava ve výšce. Na horském sedle ve 2400 metrech jsme byli skoro tři týdny a jenom trénovali, jedli, spali. Byli tam i lidé, co jeli Dauphiné (současný název Tour Auvergne-Rhone Alpes) a Kolem Slovinska, takže se střídali a pořád nás tam bylo tak kolem šesti až osmi.“
Jak jste byl spokojený s prací, kterou jste na kempu odvedl?
„Šlo to podle plánu a představ, vyhnuly se nám pády a zranění, takže forma je dobrá.“
Co vás naučila španělská Vuleta?
„Že v závodní cyklistice je hrozně důležité umět jet hodně dlouho hodně velký doraz. Byl jsem rád, že to tělo vydrželo. I v tréninku jsem se pak hodně snažil ne tak jezdit co nejvíc úseků, ale jezdit co nejdéle, s co největším úsilím. Protože to je věc, která mi pak v závodech sedí.“
Upravovali jste podle toho v zimní přípravě, nebo celkově v přípravě nějak trénink, abyste byl ještě lepší?
„Hodně jsme přitvrdili v tréninku do horka. Pořád jsme chodili do sauny, oblékali si pláštěnky. I teď v sobotu jsem doma v Olomouci ještě šlapal na trenažéru v sauně v bundě.“
Kdy poprvé v životě jste zaregistroval Tour de France?
„Mám takový záblesk z dětství, když jsem se na ni díval. Viděl jsem, jak tam šlapou v kopci, a říkal si: No jo, to jsou profíci, ty určitě nikdy nebolí nohy. Teď už samozřejmě vím, že bolí. Ale to mi bylo nějakých deset a sám jsem začal závodit až v patnácti.“
Máte nějaký cyklistický idol?
„Dlouho jím byl Petr Vakoč. To bylo v době, kdy hodně vyhrával (2015). Ale teď asi žádný idol nemám.“
Pavel Bittner prozradil, že jste velcí kamarádi. Jste i proto rád, že se vám letos povedlo dostat na Tour de France, kde pojede i on?
„Ano, na to se moc těším. Pavel se nám odstěhoval z Olomouce k Praze, takže jsem rád, že s ním aspoň strávím tři týdny na Tour. Bude to hezké s nejlepším kamarádem.“