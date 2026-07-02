Speciální magazín k Tour de France: Bittner, Svorada, Pogačar, etapy a soupisky
Už v pátek vychází speciální Sport Magazín ke startu letošní Tour de France, i se třemi Čechy. Pavel Bittner v rozhovoru popisuje složitý návrat i specifika sprintu. Co může zastavit megafavorita Tadeje Pogačara? Cyklistický velikán Ján Svorada komentuje všechny etapy. Najdete tipy na majitele trikotů, týmové soupisky i historické přehledy. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- speciál Tour de France
- Rozhovor: Pavel Bittner / elitní sprinter podruhé na startu
- Program: všech 21 etap / detailní představení
- Pohled experta: Ján Svorada / vítěz 3 etap na TdF
- Soupisky: všech 23 týmů / hvězdy i dělníci
- Fenomén: Tadej Pogačar / útok na pátý triumf
- Historie: vládci trikotů i náskoky šampionů
- TV program: všechny sportovní stanice