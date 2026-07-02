Tour de France 2026: soupisky týmů. Kdo jsou jejich lídři a jaké cíle mají jednotlivé stáje
Které týmy jedou na celkové pořadí a které jen sbírat etapové výhry? U celků Tadeje Pogačara, Jonase Vingegaarda, Remca Evenepoela či Paula Seixase je to jasné. Jak jsou na tom ale ostatní, se dozvíte v následujícím přehledu, stejně jako to v jaké konkrétní sestavě se stáje na 113. ročníku Tour de France představí. V soupiskách nepřehlédnete ani trojici českých závodníků a jednoho sportovního ředitele. Program Tour de France 2026 naleznete ZDE>>>
Alpecin – Bahrain – Caja Rural – Cofidis – Decathlon – EF Education
Groupama – Jayco – Lidl-Trek – Lotto – Movistar – Netcompany – NSN
Pinarello – Picnic-PostNL – Red Bull – Soudal – TotalEnergies – Tudor
UAE Emirates – Uno-X – Visma-Lease a Bike – XDS
Alpecin-Premier Tech
Nizozemský tým má ve svém středu dvě velká cyklistická jména. Hlavním sprinterem je tradičně Jasper Philipsen, který má k sobě do hromadných dojezdů snad nejluxusnějšího rozjížděče v pelotonu Mathieu van der Poela. Slavný MVDP bude mít ale i vlastní etapové cíle v klasikářských etapách. Philipsenovi bude pomáhat, případně může i zaskočit Jonas Rickaert.
Jméno
Země
Jasper Philipsen (28 let)
Belgie
Mathieu Van Der Poel (31 let)
Nizozemsko
Emiel Verstrynge (24 let)
Belgie
Jonas Rickaert (32 let)
Belgie
Tim Marsman (25 let)
Nizozemsko
Ramses Debruyne (23 let)
Belgie
Edward Planckaert (31 let)
Belgie
Silvan Dillier (35 let)
Švýcarsko
Bahrain-Victorious
Ani letos nebude chybět na Tour tento worldtourový celek, a znovu jej jako hlavní sportovní ředitel povede Roman Kreuziger. Ten s kolegy vybral sestavu, která bude útočit na desítku celkového pořadí se svým lídrem Antoniem Tiberim. Tomu bude v horách k ruce mladíček Lenny Martinez. Poslední start na Staré dámě si připíše zkušený Damiano Caruso, do sprintů půjde Phil Bauhaus.
Jméno
Země
Antonio Tiberi (25 let)
Itálie
Lenny Martinez (22 let)
Francie
Matej Mohorič (31 let)
Slovinsko
Phil Bauhaus (31 let)
Německo
Damiano Caruso (38 let)
Itálie
Kamil Gradek (35 let)
Polsko
Robert Stannard (27 let)
Austrálie
Vlad Van Mechelen (22 let)
Belgie
Caja Rural-Seguros RGA
V tomto druhodivizním španělském celku potěší českého fanouška premiéra Jakuba Otruby na Staré dámě. Čerstvý vicemistr ČR v časovce se bude chtít ukázat nejen v této disciplíně, ale i v Únicích během klasikářských dnů. V těch bude figurovat také Stefano Oldani. Největším jménem je zde však Fernando Gaviria. Toho očekávejte ve sprinterských dojezdech.
Jméno
Země
Alex Molenaar (26 let)
Nizozemsko
Joel Nicolau (28 let)
Španělsko
Abel Balderstone (25 let)
Španělsko
Sebastian Berwick (26 let)
Austrálie
Fernando Gaviria (31 let)
Kolumbie
Stefano Oldani (28 let)
Itálie
Jakub Otruba (28 let)
Česká republika
José Félix Parra (29 let)
Španělsko
Cofidis
Francouzská stáj spadla do druhé divize, přesto pozvánku jako tradiční tým obdržela. I proto mění taktiku a pojede hlavně na etapy a důležité body z nich do dalšího sčítání za dva roky. V soupisce mají známá jména i nováčky. Do horských úniků bude mířit Ion Izagirre. Do sprintů se pustí Milan Fretin a do klasikářských etap Alex Aranburu.
Jméno
Země
Piet Allegaert (31 let)
Belgie
Jenthe Biermans (30 let)
Belgie
Milan Fretin (25 let)
Belgie
Alex Kirsch (34 let)
Lucembursko
Hugo Page (24 let)
Francie
Alex Aranburu (30 let)
Španělsko
Benjamin Thomas (30 let)
Francie
Ion Izagirre (37 let)
Španělsko
Decathlon-CMA CGM
Jejich hlavní hvězda je sice velice mladá, ale také hodně ambiciózní. Paul Seixas ještě nestartoval na žádné Grand Tour, je to Francouz, přesto se nebojí prohlašovat, že rozhodně jede na celkové pořadí. K tomu mu mají pomoci zkušenější borci jako Aurélien Paret-Peintre a Matthew Riccitello, výborní vrchaři. Do sprinterských dojezdů vyrazí Olav Kooij.
Jméno
Země
Paul Seixas (19 let)
Francie
Olav Kooij (24 let)
Nizozemsko
Matthew Riccitello (24 let)
USA
Tiesj Benoot (32 let)
Belgie
Daan Hoole (27 let)
Nizozemsko
Nicolas Prodhomme (29 let)
Francie
Aurélien Paret-Peintre (30 let)
Francie
Cees Bol (30 let)
Nizozemsko
EF Education-EasyPost
Měl startovat už na Giru, ale kvůli potížím a operaci v sedací části těla musel Richard Carapaz Itálii ještě vynechat. Na Tour je už ale připraven velmi dobře, druhé místo ve Švýcarsku za Pogačarem to potvrzuje. Tým bude cílit ale i na etapy, v nichž se mohou ukázat Kasper Asgreen, někdejší vítěz Kolem Flander, Ben Healy si zase vybere ty s prudšími kopci.
Jméno
Země
Ben Healy (25 let)
Irsko
Kasper Asgreen (31 let)
Dánsko
Richard Carapaz (33 let)
Ekvádor
Alex Baudin (25 let)
Francie
Sean Quinn (26 let)
USA
Georg Steinhauser (24 let)
Německo
Max Walker (24 let)
Velká Británie
Michael Valgren (34 let)
Dánsko
Groupama-FDJ United
U této francouzské sestavy najdete už notoricky známé jméno – Guillaume Martin. Tento zkušený borec by mohl cílit na Top 10, jako to dělal už v minulých letech. A v případě, že by se to až tolik nedařilo, naskakovat do denních úniků. Často se mu touto strategií podařilo vrátit i zpět mezi nejlepší desítku. Do horských úniků bude určitě mířit i jeho mladší kolega Romain Grégoire.
Jméno
Země
Guillaume Martin (33 let)
Francie
Romain Grégoire (23 let)
Francie
Ewen Costiou (23 let)
Francie
Clément Russo (31 let)
Francie
Clément Berthet (28 let)
Francie
Clément Braz Afonso (26 let)
Francie
Lorenzo Germani (24 let)
Itálie
Quentin Pacher (34 let)
Francie
Jayco AlUla
Tady už podle zastoupení národností poznáte, v jaké zemi byla týmu vydána licence. Ačkoliv mají v soupisce Bena O´Connora, který dokázal být před dvěma lety celkově druhý na španělské Vueltě, na Tour pojedou hlavně na etapy. O ty bude usilovat i klasikář Michael Matthews, v časovce se bude chtět předvést Luke Plapp a ve sprintech Pascal Ackermann.
Jméno
Země
Michael Matthews (35 let)
Austrálie
Luke Plapp (25 let)
Austrálie
Pascal Ackermann (32 let)
Německo
Ben O'Connor (30 let)
Austrálie
Mauro Schmid (26 let)
Švýcarsko
Kelland O'Brien (28 let)
Austrálie
Felix Engelhardt (26 let)
Německo
Luke Durbridge (35 let)
Austrálie
Lidl-Trek
I v tomto týmu máme českého závodníka, svůj debut na Tour de France si odbude Mathias Vacek, který by mohl v začátku usilovat i o bílý dres nejlepšího mladíka. Těmi jsou ale i lídři týmu na Top 3 celkového pořadí Juan Ayuso a Mattias Skjelmose. Vacek bude hlavně pomáhat Madsi Pedersenovi, který bude chtít získat zelený trikot.
Jméno
Země
Juan Ayuso (23 let)
Španělsko
Mads Pedersen (30 let)
Dánsko
Mathias Vacek (24 let)
Česká republika
Mattias Skjelmose (25 let)
Dánsko
Quinn Simmons (25 let)
USA
Derek Gee-West (28 let)
Kanada
Carlos Verona (33 let)
Španělsko
Toms Skujinš (35 let)
Lotyšsko
Lotto-Intermarché
Belgická sestava, která se dala dohromady ze dvou loňských týmů, bude usilovat o etapové triumfy. Prvním z těch, kdo by je měl dodat, je sprinter Arnaud de Lie, který byl ale v posledních pár letech spíš v útlumu. V horách zase bude útočit Lennert van Eeetvelt, jenž letos vystartoval do Gira, ale po 11. etapě odstoupil. V horských a těžších klasikářských dnech bude vidět Georg Zimmermann.
Jméno
Země
Arnaud De Lie (24 let)
Belgie
Lennert Van Eetvelt (24 let)
Belgie
Georg Zimmermann (28 let)
Německo
Huub Artz (24 let)
Nizozemsko
Jenno Berckmoes (25 let)
Belgie
Liam Slock (25 let)
Belgie
Lars Craps (24 let)
Belgie
Baptiste Veistroffer (26 let)
Francie
Movistar
Španělé nejspíš vstoupí do Tour startující na jejich území s cílem vítězství v etapách a s tím, že Cian Uijtdebroeks dostane prostor usilovat o celkovou Top 10. Ten do týmu přišel na tuto sezonu z Visma-Lease a Bike, kde prostor na Grand Tours nedostával. Je pak otázkou, jestli Einer Rubio mu bude k ruce, nebo dostane příležitost vyrážet do úniků v horských etapách. Zdatným vrchařem je také Pablo Castrillo.
Jméno
Země
Cian Uijtdebroeks (23 let)
Belgie
Einer Rubio (28 let)
Kolumbie
Pablo Castrillo (25 let)
Španělsko
Raúl García Pierna (25 let)
Španělsko
Jefferson Cepeda (30 let)
Ekvádor
Javier Romo (27 let)
Španělsko
Nelson Oliveira (37 let)
Portugalsko
Michel Hessmann (25 let)
Německo
Netcompany Ineos
Dřív jezdil tým (jeho předchůdce Sky) na Tour jen s tou nejvyšší ambicí. Časy se ale mění a nyní je cílem Britů „jen“ Top10, po které půjde Francouz Kévin Vauquelin. V horských únicích očekávejte Thymena Arensmana či vítěze závodu z roku 2019 Egana Bernala. Filippo Ganna by měl být hlavně průvodcem týmovou časovkou, do níž jde tým zjevně s velkými ambicemi.
Jméno
Země
Filippo Ganna (29 let)
Itálie
Egan Bernal (29 let)
Kolumbie
Michal Kwiatkowski (36 let)
Polsko
Kévin Vauquelin (25 let)
Francie
Dorian Godon (30 let)
Francie
Thymen Arensman (26 let)
Nizozemsko
Joshua Tarling (22 let)
Velká Británie
Tobias Foss (29 let)
Norsko
NSN
Pro dříve izraelský tým, který má od této sezony švýcarskou licenci a nový název, je start v Barceloně prakticky domácím. Celek bývalého fotbalisty Andrése Iniesty vyráží s hlavním lídrem do sprintů Biniamem Girmayem, jenž bude usilovat i o zelený dres. Spurty mu bude rozjíždět Jake Stewart. Za zmínku stojí také vrchař týmu Marco Frigo.
Jméno
Země
Biniam Girmay (26 let)
Eritrea
Jake Stewart (26 let)
Velká Británie
Lewis Askey (25 let)
Velká Británie
Krists Neilands (31 let)
Lotyšsko
Marco Frigo (26 let)
Itálie
Matis Louvel (26 let)
Francie
George Bennett (36 let)
Nový Zéland
Tom Van Asbroeck (36 let)
Belgie
Pinarello Q36.5
Druhodivizní švýcarská sestava se dočkala pozvánky na Grande Boucle i díky tomu, že má ve svých řadách univerzála Toma Pidcocka. Tomu se hodně líbí, že se letos pojede dvakrát na Alpe d´Huez, kde ještě v barvách Ineosu před čtyřmi lety zvedal ruce nad hlavu. Letos by mohl ale cílit i na Top 10. To jeho krajan Fred Wright se soustředí na etapy v klasikářských dnech.
Jméno
Země
Tom Pidcock (26 let)
Velká Británie
Fred Wright (27 let)
Velká Británie
Quinten Hermans (30 let)
Belgie
Xabier Mikel Azparren (27 let)
Španělsko
Xandro Meurisse (34 let)
Belgie
Chris Harper (31 let)
Austrálie
Damien Howson (33 let)
Austrálie
Brent Van Moer (28 let)
Belgie
Picnic-PostNL
Hlavní cíl tohoto týmu se bude českým fanouškům náramně líbit. Jsou jím totiž sprinterské etapy s Pavlem Bittnerem. Jeho hlavním rozjížděčem bude Niklas Märkl, o sjíždění úniků by se měl starat Julius van den Berg, zkušenost dodá John Degenkolb a o klasikářské etapy s těžšími kopci, případně lehčí horské se bude snažit zase Warren Barguil.
Jméno
Země
Pavel Bittner (23 let)
Česká republika
Warren Barguil (34 let)
Francie
Frank Van Den Broek (25 let)
Nizozemsko
Robbe Dhondt (22 let)
Belgie
Julius Van Den Berg (29 let)
Nizozemsko
Niklas Märkl (27 let)
Německo
Frits Biesterbos (24 let)
Nizozemsko
John Degenkolb (37 let)
Německo
Red Bull-Bora-hansgrohe
V tomto týmu je to jedno zvučné jméno vedle druhého. Navíc se tentokrát nedá říci, že by jasným lídrem na celkové pořadí byl Remco Evenepoel. Na loňské Tour totiž čest po Belgičanově odstoupení zachraňoval Florian Lipowitz, celkově třetí muž pořadí. Ve skvělé formě je i letos, nedávno vyhrál Kolem Slovinska. Německá sestava bude útočit už v úvodní týmové časovce.
Jméno
Země
Tim Van Dijke (26 let)
Nizozemsko
Remco Evenepoel (26 let)
Belgie
Nico Denz (32 let)
Německo
Florian Lipowitz (25 let)
Německo
Mattia Cattaneo (35 let)
Itálie
Jan Tratnik (36 let)
Slovinsko
Maxim Van Gils (26 let)
Belgie
Jai Hindley (30 let)
Austrálie
Soudal-Quick Step
Návrat k dřívější DNA je u tohoto celku naprosto patrný. I letos tak jedou na Tour hlavně se sprinterem, kterým je znovu Tim Merlier. I v dalších etapách ale budou usilovat o výhry. Ty by mohl v horách přivézt Valentin Paret-Peintre, vítěz loňského výjezdu na Mont Ventux. V klasikářských dnech se bude snažit JasperStuyven.
Jméno
Země
Valentin Paret-Peintre (25 let)
Francie
Tim Merlier (33 let)
Belgie
Jasper Stuyven (34 let)
Belgie
Ilan Van Wilder (26 let)
Belgie
Louis Vervaeke (32 let)
Belgie
Dylan Van Baarle (34 let)
Nizozemsko
Bert Van Lerberghe (33 let)
Belgie
Pascal Eenkhoorn (29 let)
Nizozemsko
TotalEnergies
Tradiční francouzský účastník, i když spará do druhé divize. Stejně jako v předchozích letech míří na etapové výhry, loni se jim to ale nepovedlo. V jejich soupisce se soustřeďte na Jordana Jegata, mladého lehkého vrchaře, který se bude snažit dostat do úniků horských etap. Starým známým je Anthony Turgis, vítěz etapy z roku 2024 přes kostkové úseky z Paříž-Roubaix.
Jméno
Země
Jordan Jegat (27 let)
Francie
Alexandre Delettre (28 let)
Francie
Anthony Turgis (32 let)
Francie
Mattéo Vercher (25 let)
Francie
Mathis Le Berre (25 let)
Francie
Nicolas Breuillard (26 let)
Francie
Joris Delbove (25 let)
Francie
Thibault Guernalec (28 let)
Francie
Tudor
Kapitánem této druhodivizní sestavy, která by také chtěla poskočit o level výš, bude miláček Francouzů Lou Lou, čili Julian Alaphilippe. Někdejší držitel žlutého dresu se bude snažit ukázat v těžkých klasikářských etapách, jeho slavné dny jsou už ale minulostí. Hlavním závodníkem usilujícím o etapy tady bude Michael Storer, který na letošním Giru skončil celkově sedmý.
Jméno
Země
Julian Alaphilippe (34 let)
Francie
Matteo Trentin (36 let)
Itálie
Michael Storer (29 let)
Austrálie
Rick Pluimers (25 let)
Nizozemsko
Arvid De Kleijn (32 let)
Nizozemsko
Marco Haller (35 let)
Rakousko
Marc Hirschi (27 let)
Švýcarsko
Yannis Voisard (27 let)
Švýcarsko
UAE Emirates-XRG
Tady není o čem diskutovat. Celek z Emirátů jede na Tour s jasným cílem pomoci Tadeji Pogačarovi k pátému triumfu a poskládal na to tradičně silnou sestavu. Poprvé se na Grande Boucle představí Issac del Toro. Ten při premiéře na Giru skončil celkově třetí, když strávil 11 dní v růžovém dresu. V úvodní časovce zase pomohou Tim Wellens a Brandon McNulty.
Jméno
Země
Tadej Pogačar (27 let)
Slovinsko
Isaac Del Toro (22 let)
Mexiko
Tim Wellens (35 let)
Belgie
Brandon McNulty (28 let)
USA
Adam Yates (33 let)
Velká Británie
Florian Vermeersch (27 let)
Belgie
Nils Politt (32 let)
Německo
Felix Grossschartner (32 let)
Rakousko
Uno-X Mobility
Norský celek si na Tour udělal skvělé jméno už v předchozích letech, teď poprvé ji však pojede jako prvodivizní stáj. I proto tentokrát zaútočí také na celkové pořadí s Tobiasem Hallandem Johannesenem. Vedle toho mají ale spoustu jezdců na etapové triumfy, ať jsou to klasikáři Magnus Cort a Jonas Abrahamsen, nebo třeba vrchař Torstein Traeen.
Jméno
Země
Magnus Cort (33 let)
Dánsko
Tobias Halland Johannessen (26 let)
Norsko
Anders Skaarseth (31 let)
Norsko
Sören Waerenskjold (26 let)
Norsko
Anthon Charmig (28 let)
Dánsko
Jonas Abrahamsen (30 let)
Norsko
Torstein Traeen (30 let)
Norsko
Anders Halland Johannessen (26 let)
Norsko
Visma-Lease a Bike
Zde je to jasně dané. O celkovou výhru bude bojovat Jonas Vingegaard, který je jedním z mála, kteří udrží tempo s obhájcem vítězství. K sobě bude mít jak zkušené závodníky jako Sepp Kuss a Matteo Jorgenson, tak i mladé pušky. Nechybí výborní časovkáři jako Bruno Armirail či Edoardo Affini. Nad Italem ale týden před startem visel otazník kvůli pádu na italském šampionátu.
Jméno
Země
Victor Campenaerts (34 let)
Belgie
Edoardo Affini (30 let)
Itálie
Per Strand Hagenes (22 let)
Norsko
Matteo Jorgenson (26 let)
USA
Sepp Kuss (31 let)
USA
Bruno Armirail (32 let)
Francie
Davide Piganzoli (23 let)
Itálie
Jonas Vingegaard (29 let)
Dánsko
XDS-Astana
Na květnovém Giru byl tento tým úspěšný ve sbírání etapových výher (3), a stejný cíl mají i do Francie. Celek má tradičně silné vrchaře, kterými jsou tentokrát Sergio Higuita a Harold Tejada. Na velké akci se bude chtít ukázat syn slavného otce Nicolas Vinokurov. A na sprinterské dojezdy je tady Davide Ballerini, jenž vytěžil z těžkých podmínek na Giru a ovládl etapu v Neapoli.
Jméno
Země
Mike Teunissen (23 let)
Nizozemsko
Sergio Higuita (28 let)
Kolumbie
Harold Tejada (29 let)
Kolumbie
Max Kanter (28 let)
Německo
Nicolas Vinokurov (23 let)
Kazachstán
Davide Ballerini (31 let)
Itálie
Aaron Gate (35 let)
Nový Zéland
Simone Velasco (30 let)
Itálie