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Tour de France 2026: soupisky týmů. Kdo jsou jejich lídři a jaké mají cíle jednotlivé stáje

Loňský lídr Tour de France Tadej Pogačar se drží před soupeři
Loňský lídr Tour de France Tadej Pogačar se drží před soupeřiZdroj: ČTK / AP / Bernard Papon
Diváci se k cyklistům tradičně snaží dostat co nejblíž
Český cyklista Pavel Bittner vystřihl fanouškům jízdu po zadním kole, jako to dřív dělal Peter Sagan
Slovinský cyklista Tadej Pogačar během královské etapy Tour de France
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Romana Barboříková
Tour de France
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Které týmy jedou na celkové pořadí a které jen sbírat etapové výhry? U celků Tadeje Pogačara, Jonase Vingegaarda, Remca Evenepoela či Paula Seixase je to jasné. Jak jsou na tom ale ostatní, se dozvíte v následujícím přehledu, stejně jako to v jaké konkrétní sestavě se stáje na 113. ročníku Tour de France představí. V soupiskách nepřehlédnete ani trojici českých závodníků a jednoho sportovního ředitele. Program Tour de France 2026 naleznete ZDE>>>

AlpecinBahrainCaja RuralCofidisDecathlonEF Education
GroupamaJaycoLidl-TrekLotto MovistarNetcompanyNSN
PinarelloPicnic-PostNLRed BullSoudalTotalEnergiesTudor
UAE EmiratesUno-XVisma-Lease a BikeXDS

Alpecin-Premier Tech

Nizozemský tým má ve svém středu dvě velká cyklistická jména. Hlavním sprinterem je tradičně Jasper Philipsen, který má k sobě do hromadných dojezdů snad nejluxusnějšího rozjížděče v pelotonu Mathieu van der Poela. Slavný MVDP bude mít ale i vlastní etapové cíle v klasikářských etapách. Philipsenovi bude pomáhat, případně může i zaskočit Jonas Rickaert.

Jméno

Země

Jasper Philipsen (28 let)

Belgie

Mathieu Van Der Poel (31 let)

Nizozemsko

Emiel Verstrynge (24 let)

Belgie

Jonas Rickaert (32 let)

Belgie

Tim Marsman (25 let)

Nizozemsko

Ramses Debruyne (23 let)

Belgie

Edward Planckaert (31 let)

Belgie

Silvan Dillier (35 let)

Švýcarsko

Bahrain-Victorious

Ani letos nebude chybět na Tour tento worldtourový celek, a znovu jej jako hlavní sportovní ředitel povede Roman Kreuziger. Ten s kolegy vybral sestavu, která bude útočit na desítku celkového pořadí se svým lídrem Antoniem Tiberim. Tomu bude v horách k ruce mladíček Lenny Martinez. Poslední start na Staré dámě si připíše zkušený Damiano Caruso, do sprintů půjde Phil Bauhaus.

Jméno

Země

Antonio Tiberi (25 let)

Itálie

Lenny Martinez (22 let)

Francie

Matej Mohorič (31 let)

Slovinsko

Phil Bauhaus (31 let)

Německo

Damiano Caruso (38 let)

Itálie

Kamil Gradek (35 let)

Polsko

Robert Stannard (27 let)

Austrálie

Vlad Van Mechelen (22 let)

Belgie

Caja Rural-Seguros RGA

V tomto druhodivizním španělském celku potěší českého fanouška premiéra Jakuba Otruby na Staré dámě. Čerstvý vicemistr ČR v časovce se bude chtít ukázat nejen v této disciplíně, ale i v Únicích během klasikářských dnů. V těch bude figurovat také Stefano Oldani. Největším jménem je zde však Fernando Gaviria. Toho očekávejte ve sprinterských dojezdech.

Jméno

Země

Alex Molenaar (26 let)

Nizozemsko

Joel Nicolau (28 let)

Španělsko

Abel Balderstone (25 let)

Španělsko

Sebastian Berwick (26 let)

Austrálie

Fernando Gaviria (31 let)

Kolumbie

Stefano Oldani (28 let)

Itálie

Jakub Otruba (28 let)

Česká republika

José Félix Parra (29 let)

Španělsko

Cofidis

Francouzská stáj spadla do druhé divize, přesto pozvánku jako tradiční tým obdržela. I proto mění taktiku a pojede hlavně na etapy a důležité body z nich do dalšího sčítání za dva roky. V soupisce mají známá jména i nováčky. Do horských úniků bude mířit Ion Izagirre. Do sprintů se pustí Milan Fretin a do klasikářských etap Alex Aranburu.

Jméno

Země

Piet Allegaert (31 let)

Belgie

Jenthe Biermans (30 let)

Belgie

Milan Fretin (25 let)

Belgie

Alex Kirsch (34 let)

Lucembursko

Hugo Page (24 let)

Francie

Alex Aranburu (30 let)

Španělsko

Benjamin Thomas (30 let)

Francie

Ion Izagirre (37 let)

Španělsko

Decathlon-CMA CGM

Jejich hlavní hvězda je sice velice mladá, ale také hodně ambiciózní. Paul Seixas ještě nestartoval na žádné Grand Tour, je to Francouz, přesto se nebojí prohlašovat, že rozhodně jede na celkové pořadí. K tomu mu mají pomoci zkušenější borci jako Aurélien Paret-Peintre a Matthew Riccitello, výborní vrchaři. Do sprinterských dojezdů vyrazí Olav Kooij.

Jméno

Země

Paul Seixas (19 let)

Francie

Olav Kooij (24 let)

Nizozemsko

Matthew Riccitello (24 let)

USA

Tiesj Benoot (32 let)

Belgie

Daan Hoole (27 let)

Nizozemsko

Nicolas Prodhomme (29 let)

Francie

Aurélien Paret-Peintre (30 let)

Francie

Cees Bol (30 let)

Nizozemsko

EF Education-EasyPost

Měl startovat už na Giru, ale kvůli potížím a operaci v sedací části těla musel Richard Carapaz Itálii ještě vynechat. Na Tour je už ale připraven velmi dobře, druhé místo ve Švýcarsku za Pogačarem to potvrzuje. Tým bude cílit ale i na etapy, v nichž se mohou ukázat Kasper Asgreen, někdejší vítěz Kolem Flander, Ben Healy si zase vybere ty s prudšími kopci.

Jméno

Země

Ben Healy (25 let)

Irsko

Kasper Asgreen (31 let)

Dánsko

Richard Carapaz (33 let)

Ekvádor

Alex Baudin (25 let)

Francie

Sean Quinn (26 let)

USA

Georg Steinhauser (24 let)

Německo

Max Walker (24 let)

Velká Británie

Michael Valgren (34 let)

Dánsko

Groupama-FDJ United

U této francouzské sestavy najdete už notoricky známé jméno – Guillaume Martin. Tento zkušený borec by mohl cílit na Top 10, jako to dělal už v minulých letech. A v případě, že by se to až tolik nedařilo, naskakovat do denních úniků. Často se mu touto strategií podařilo vrátit i zpět mezi nejlepší desítku. Do horských úniků bude určitě mířit i jeho mladší kolega Romain Grégoire.

Jméno

Země

Guillaume Martin (33 let)

Francie

Romain Grégoire (23 let)

Francie

Ewen Costiou (23 let)

Francie

Clément Russo (31 let)

Francie

Clément Berthet (28 let)

Francie

Clément Braz Afonso (26 let)

Francie

Lorenzo Germani (24 let)

Itálie

Quentin Pacher (34 let)

Francie

Jayco AlUla

Tady už podle zastoupení národností poznáte, v jaké zemi byla týmu vydána licence. Ačkoliv mají v soupisce Bena O´Connora, který dokázal být před dvěma lety celkově druhý na španělské Vueltě, na Tour pojedou hlavně na etapy. O ty bude usilovat i klasikář Michael Matthews, v časovce se bude chtět předvést Luke Plapp a ve sprintech Pascal Ackermann.

Jméno

Země

Michael Matthews (35 let)

Austrálie

Luke Plapp (25 let)

Austrálie

Pascal Ackermann (32 let)

Německo

Ben O'Connor (30 let)

Austrálie

Mauro Schmid (26 let)

Švýcarsko

Kelland O'Brien (28 let)

Austrálie

Felix Engelhardt (26 let)

Německo

Luke Durbridge (35 let)

Austrálie

Lidl-Trek

I v tomto týmu máme českého závodníka, svůj debut na Tour de France si odbude Mathias Vacek, který by mohl v začátku usilovat i o bílý dres nejlepšího mladíka. Těmi jsou ale i lídři týmu na Top 3 celkového pořadí Juan Ayuso a Mattias Skjelmose. Vacek bude hlavně pomáhat Madsi Pedersenovi, který bude chtít získat zelený trikot.

Jméno

Země

Juan Ayuso (23 let)

Španělsko

Mads Pedersen (30 let)

Dánsko

Mathias Vacek (24 let)

Česká republika

Mattias Skjelmose (25 let)

Dánsko

Quinn Simmons (25 let)

USA

Derek Gee-West (28 let)

Kanada

Carlos Verona (33 let)

Španělsko

Toms Skujinš (35 let)

Lotyšsko

Lotto-Intermarché

Belgická sestava, která se dala dohromady ze dvou loňských týmů, bude usilovat o etapové triumfy. Prvním z těch, kdo by je měl dodat, je sprinter Arnaud de Lie, který byl ale v posledních pár letech spíš v útlumu. V horách zase bude útočit Lennert van Eeetvelt, jenž letos vystartoval do Gira, ale po 11. etapě odstoupil. V horských a těžších klasikářských dnech bude vidět Georg Zimmermann.

Jméno

Země

Arnaud De Lie (24 let)

Belgie

Lennert Van Eetvelt (24 let)

Belgie

Georg Zimmermann (28 let)

Německo

Huub Artz (24 let)

Nizozemsko

Jenno Berckmoes (25 let)

Belgie

Liam Slock (25 let)

Belgie

Lars Craps (24 let)

Belgie

Baptiste Veistroffer (26 let)

Francie

Movistar

Španělé nejspíš vstoupí do Tour startující na jejich území s cílem vítězství v etapách a s tím, že Cian Uijtdebroeks dostane prostor usilovat o celkovou Top 10. Ten do týmu přišel na tuto sezonu z Visma-Lease a Bike, kde prostor na Grand Tours nedostával. Je pak otázkou, jestli Einer Rubio mu bude k ruce, nebo dostane příležitost vyrážet do úniků v horských etapách. Zdatným vrchařem je také Pablo Castrillo.

Jméno

Země

Cian Uijtdebroeks (23 let)

Belgie

Einer Rubio (28 let)

Kolumbie

Pablo Castrillo (25 let)

Španělsko

Raúl García Pierna (25 let)

Španělsko

Jefferson Cepeda (30 let)

Ekvádor

Javier Romo (27 let)

Španělsko

Nelson Oliveira (37 let)

Portugalsko

Michel Hessmann (25 let)

Německo

Netcompany Ineos

Dřív jezdil tým (jeho předchůdce Sky) na Tour jen s tou nejvyšší ambicí. Časy se ale mění a nyní je cílem Britů „jen“ Top10, po které půjde Francouz Kévin Vauquelin. V horských únicích očekávejte Thymena Arensmana či vítěze závodu z roku 2019 Egana Bernala. Filippo Ganna by měl být hlavně průvodcem týmovou časovkou, do níž jde tým zjevně s velkými ambicemi.

Jméno

Země

Filippo Ganna (29 let)

Itálie

Egan Bernal (29 let)

Kolumbie

Michal Kwiatkowski (36 let)

Polsko

Kévin Vauquelin (25 let)

Francie

Dorian Godon (30 let)

Francie

Thymen Arensman (26 let)

Nizozemsko

Joshua Tarling (22 let)

Velká Británie

Tobias Foss (29 let)

Norsko

NSN

Pro dříve izraelský tým, který má od této sezony švýcarskou licenci a nový název, je start v Barceloně prakticky domácím. Celek bývalého fotbalisty Andrése Iniesty vyráží s hlavním lídrem do sprintů Biniamem Girmayem, jenž bude usilovat i o zelený dres. Spurty mu bude rozjíždět Jake Stewart. Za zmínku stojí také vrchař týmu Marco Frigo.

Jméno

Země

Biniam Girmay (26 let)

Eritrea

Jake Stewart (26 let)

Velká Británie

Lewis Askey (25 let)

Velká Británie

Krists Neilands (31 let)

Lotyšsko

Marco Frigo (26 let)

Itálie

Matis Louvel (26 let)

Francie

George Bennett (36 let)

Nový Zéland

Tom Van Asbroeck (36 let)

Belgie

Pinarello Q36.5

Druhodivizní švýcarská sestava se dočkala pozvánky na Grande Boucle i díky tomu, že má ve svých řadách univerzála Toma Pidcocka. Tomu se hodně líbí, že se letos pojede dvakrát na Alpe d´Huez, kde ještě v barvách Ineosu před čtyřmi lety zvedal ruce nad hlavu. Letos by mohl ale cílit i na Top 10. To jeho krajan Fred Wright se soustředí na etapy v klasikářských dnech.

Jméno

Země

Tom Pidcock (26 let)

Velká Británie

Fred Wright (27 let)

Velká Británie

Quinten Hermans (30 let)

Belgie

Xabier Mikel Azparren (27 let)

Španělsko

Xandro Meurisse (34 let)

Belgie

Chris Harper (31 let)

Austrálie

Damien Howson (33 let)

Austrálie

Brent Van Moer (28 let)

Belgie

Picnic-PostNL

Hlavní cíl tohoto týmu se bude českým fanouškům náramně líbit. Jsou jím totiž sprinterské etapy s Pavlem Bittnerem. Jeho hlavním rozjížděčem bude Niklas Märkl, o sjíždění úniků by se měl starat Julius van den Berg, zkušenost dodá John Degenkolb a o klasikářské etapy s těžšími kopci, případně lehčí horské se bude snažit zase Warren Barguil.

Jméno

Země

Pavel Bittner (23 let)

Česká republika

Warren Barguil (34 let)

Francie

Frank Van Den Broek (25 let)

Nizozemsko

Robbe Dhondt (22 let)

Belgie

Julius Van Den Berg (29 let)

Nizozemsko

Niklas Märkl (27 let)

Německo

Frits Biesterbos (24 let)

Nizozemsko

John Degenkolb (37 let)

Německo

Red Bull-Bora-hansgrohe

V tomto týmu je to jedno zvučné jméno vedle druhého. Navíc se tentokrát nedá říci, že by jasným lídrem na celkové pořadí byl Remco Evenepoel. Na loňské Tour totiž čest po Belgičanově odstoupení zachraňoval Florian Lipowitz, celkově třetí muž pořadí. Ve skvělé formě je i letos, nedávno vyhrál Kolem Slovinska. Německá sestava bude útočit už v úvodní týmové časovce.

Jméno

Země

Tim Van Dijke (26 let)

Nizozemsko

Remco Evenepoel (26 let)

Belgie

Nico Denz (32 let)

Německo

Florian Lipowitz (25 let)

Německo

Mattia Cattaneo (35 let)

Itálie

Jan Tratnik (36 let)

Slovinsko

Maxim Van Gils (26 let)

Belgie

Jai Hindley (30 let)

Austrálie

Soudal-Quick Step

Návrat k dřívější DNA je u tohoto celku naprosto patrný. I letos tak jedou na Tour hlavně se sprinterem, kterým je znovu Tim Merlier. I v dalších etapách ale budou usilovat o výhry. Ty by mohl v horách přivézt Valentin Paret-Peintre, vítěz loňského výjezdu na Mont Ventux. V klasikářských dnech se bude snažit JasperStuyven.

Jméno

Země

Valentin Paret-Peintre (25 let)

Francie

Tim Merlier (33 let)

Belgie

Jasper Stuyven (34 let)

Belgie

Ilan Van Wilder (26 let)

Belgie

Louis Vervaeke (32 let)

Belgie

Dylan Van Baarle (34 let)

Nizozemsko

Bert Van Lerberghe (33 let)

Belgie

Pascal Eenkhoorn (29 let)

Nizozemsko

TotalEnergies

Tradiční francouzský účastník, i když spará do druhé divize. Stejně jako v předchozích letech míří na etapové výhry, loni se jim to ale nepovedlo. V jejich soupisce se soustřeďte na Jordana Jegata, mladého lehkého vrchaře, který se bude snažit dostat do úniků horských etap. Starým známým je Anthony Turgis, vítěz etapy z roku 2024 přes kostkové úseky z Paříž-Roubaix.

Jméno

Země

Jordan Jegat (27 let)

Francie

Alexandre Delettre (28 let)

Francie

Anthony Turgis (32 let)

Francie

Mattéo Vercher (25 let)

Francie

Mathis Le Berre (25 let)

Francie

Nicolas Breuillard (26 let)

Francie

Joris Delbove (25 let)

Francie

Thibault Guernalec (28 let)

Francie

Tudor

Kapitánem této druhodivizní sestavy, která by také chtěla poskočit o level výš, bude miláček Francouzů Lou Lou, čili Julian Alaphilippe. Někdejší držitel žlutého dresu se bude snažit ukázat v těžkých klasikářských etapách, jeho slavné dny jsou už ale minulostí. Hlavním závodníkem usilujícím o etapy tady bude Michael Storer, který na letošním Giru skončil celkově sedmý.

Jméno

Země

Julian Alaphilippe (34 let)

Francie

Matteo Trentin (36 let)

Itálie

Michael Storer (29 let)

Austrálie

Rick Pluimers (25 let)

Nizozemsko

Arvid De Kleijn (32 let)

Nizozemsko

Marco Haller (35 let)

Rakousko

Marc Hirschi (27 let)

Švýcarsko

Yannis Voisard (27 let)

Švýcarsko

UAE Emirates-XRG

Tady není o čem diskutovat. Celek z Emirátů jede na Tour s jasným cílem pomoci Tadeji Pogačarovi k pátému triumfu a poskládal na to tradičně silnou sestavu. Poprvé se na Grande Boucle představí Issac del Toro. Ten při premiéře na Giru skončil celkově třetí, když strávil 11 dní v růžovém dresu. V úvodní časovce zase pomohou Tim Wellens a Brandon McNulty.

Jméno

Země

Tadej Pogačar (27 let)

Slovinsko

Isaac Del Toro (22 let)

Mexiko

Tim Wellens (35 let)

Belgie

Brandon McNulty (28 let)

USA

Adam Yates (33 let)

Velká Británie

Florian Vermeersch (27 let)

Belgie

Nils Politt (32 let)

Německo

Felix Grossschartner (32 let)

Rakousko

Uno-X Mobility

Norský celek si na Tour udělal skvělé jméno už v předchozích letech, teď poprvé ji však pojede jako prvodivizní stáj. I proto tentokrát zaútočí také na celkové pořadí s Tobiasem Hallandem Johannesenem. Vedle toho mají ale spoustu jezdců na etapové triumfy, ať jsou to klasikáři Magnus Cort a Jonas Abrahamsen, nebo třeba vrchař Torstein Traeen.

Jméno

Země

Magnus Cort (33 let)

Dánsko

Tobias Halland Johannessen (26 let)

Norsko

Anders Skaarseth (31 let)

Norsko

Sören Waerenskjold (26 let)

Norsko

Anthon Charmig (28 let)

Dánsko

Jonas Abrahamsen (30 let)

Norsko

Torstein Traeen (30 let)

Norsko

Anders Halland Johannessen (26 let)

Norsko

Visma-Lease a Bike

Zde je to jasně dané. O celkovou výhru bude bojovat Jonas Vingegaard, který je jedním z mála, kteří udrží tempo s obhájcem vítězství. K sobě bude mít jak zkušené závodníky jako Sepp Kuss a Matteo Jorgenson, tak i mladé pušky. Nechybí výborní časovkáři jako Bruno Armirail či Edoardo Affini. Nad Italem ale týden před startem visel otazník kvůli pádu na italském šampionátu.

Jméno

Země

Victor Campenaerts (34 let)

Belgie

Edoardo Affini (30 let)

Itálie

Per Strand Hagenes (22 let)

Norsko

Matteo Jorgenson (26 let)

USA

Sepp Kuss (31 let)

USA

Bruno Armirail (32 let)

Francie

Davide Piganzoli (23 let)

Itálie

Jonas Vingegaard (29 let)

Dánsko

XDS-Astana

Na květnovém Giru byl tento tým úspěšný ve sbírání etapových výher (3), a stejný cíl mají i do Francie. Celek má tradičně silné vrchaře, kterými jsou tentokrát Sergio Higuita a Harold Tejada. Na velké akci se bude chtít ukázat syn slavného otce Nicolas Vinokurov. A na sprinterské dojezdy je tady Davide Ballerini, jenž vytěžil z těžkých podmínek na Giru a ovládl etapu v Neapoli.

Jméno

Země

Mike Teunissen (23 let)

Nizozemsko

Sergio Higuita (28 let)

Kolumbie

Harold Tejada (29 let)

Kolumbie

Max Kanter (28 let)

Německo

Nicolas Vinokurov (23 let)

Kazachstán

Davide Ballerini (31 let)

Itálie

Aaron Gate (35 let)

Nový Zéland

Simone Velasco (30 let)

Itálie

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