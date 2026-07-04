Krok k nesmrtelnosti, bude z elitní společnosti pětka? Chystá se Pogačarův let ke hvězdám
Z velké čtyřky může být po letošní Tour pětka. Exkluzivní skupina pětinásobných šampionů zatím čítá tato velká jména: Anquetil, Merckx, Hinault, Indurain. Tlačí se do ní 27letý slovinský přízrak Tadej Pogačar. Znovu v sezoně ukazuje soupeřům záda, experti se shodují, že ho o triumf může připravit jen něco neočekávaného. Opravdu? Je zkušenější, silnější, ale i on v minulosti udělal pár chyb. Program a etapy Tour de France 2026 ZDE >>>
Když se kohokoliv zeptáte, snad s výjimkou Jonase Vingegaarda a jeho týmu, kdo letos vyhraje, všichni se jen pousmějí a pronesou něco ve smyslu: To je přeci jasné. Pogačar.
Ano, lídr stáje UAE Emirates-XRG je i letos odskočený. S šéfy letos volil program obezřetněji. Milovník jarních klasik jel jen ty největší. Ovšem ta bilance!
Výhry na Strade Bianche, Milán-San Remo, Kolem Flander, Lutych-Bastogne-Lutych. Jen kostkové peklo Paříž-Roubaix mu i při druhé účasti odolalo, skončil opět druhý, nyní za Woutem van Aertem.
Pak přišel na řadu první etapový podnik sezony. Při premiéře na Kolem Romandie dominoval. Z šesti dnů ovládl čtyři a po náročných jednorázovkách kraloval pořadí s náskokem 42 sekund před Florianem Lipowitzem, loňským majitelem bílého dresu na Staré dámě.
Po lehkém odpočinku vyrazil na vysokohorské soustředění s tím, že měl skoro měsíční pauzu od závodů. Při návratu ale předvedl, kdo je tady králem, hned v první etapě generálky na Tour – pětidenního etapáku Kolem Švýcarska.
Úkol od zraněné přítelkyně
Jak už u něj nebývá výjimkou, zaútočil 70 kilometrů před cílem a vyhrál. Znovu na něm bylo vidět, jak jej závodění baví a že mu chybělo. A zvítězil i celkově.
Ovšem také ukázal lidskou tvář, pro kterou si ho fanoušci i soupeři váží. Souběžně se jela totiž i ženská verze závodu, jíž se účastnila Pogačarova snoubenka Urška Žigartová. Ve třetí etapě ošklivě upadla, což mistr světa zjistil ještě před svou etapou.
„Ukázal ale, jaký je profesionál, a ačkoliv ho to hodně rozhodilo, do etapy nastoupil,“ chválil ho týmový šéf Mauro Gianetti. Ten hned vyrazil za Žigartovou, aby mohl Pogačarovi prostřednictvím sportovních ředitelů vzkázat, že z nehody vyvázla se zlomenou čelistí.
TADEJ POGAČAR
Věk: 27 (*21. září 1998)
Výška/váha: 176 cm/66 kg
Tým: UAE Emirates-XRG (od 2019)
Úspěchy na Grand Tours - Tour de France: 4x celkový vítěz (2020-21, 2024-25), 21x vítěz etapy. Giro d’Italia: celkový vítěz (2024), 6x vítěz etapy. Vuelta: celkově 3. místo (2019), 3x vítěz etapy
Velikán hned po etapě zamířil za přítelkyní do nemocnice, kde od ní dostal důležitý úkol: Přivez domů žlutý dres vítěze švýcarského závodu. To do puntíku splnil. Přestože měl ze závodu zamířit rovnou na finální přípravu do vysokých hor, dal přednost rodině a jel domů do Monaka, aby se postaral o partnerku.
Nebylo to poprvé, kdy u něj byla rodina na prvním místě. V roce 2022 na poslední chvíli odvolal start na Lutych-Bastogne-Lutych kvůli úmrtí maminky Žigartové.
I přes to, že například Vingegaard byl před Tour v alpském středisku Tignes, aby do detailu doladil formu na souboj s rivalem, jsou mnozí přesvědčeni, že Pogačarovi absence týdenního kempu ve výškách okolo 2000 metrů neuškodí.
Slovinec se po výkonech ve Švýcarsku zdá být opět nedostižný, ale v minulých letech jsme viděli, že i on může udělat chyby, které ohrozí nebo zhatí výsledek. Nebo ho může srazit smůla. Zde jsou nejznámější případy z Tour:
Jedenáctá etapa v roce 2022 s cílem na Col du Granon. Tým Jumbo-Visma demonstroval sílu a také výbornou taktiku. V těžké horské zkoušce zůstal Pogačar brzy bez stájových kolegů, zato Jumbo mělo stále závodníků dostatek, včetně Van Aerta v úniku. Ve výjezdu na Galibier začali střídavě nastupovat Roglič a Vingegaard, a ačkoliv krajan Pogačara nijak neohrožoval, ten se snažil eliminovat i jeho ataky.
Proto neměl příliš času se občerstvovat, na což v závěru doplatil. V posledním stoupání už neměl síly, aby zareagoval na Vingegaardův útok přibližně pět kilometrů před páskou, v etapě na Dána ztratil propastné 2:51 minuty a přišel o žlutý dres. Nadobro.
Naplní Pogačar očekávání?
O rok později nastal Pogačarův problém už víc než dva měsíce před startem. Při monumentu Lutych-Bastogne-Lutych nešťastně upadl a zlomil si zápěstní kůstku v levé ruce. Po operaci mu lékaři nařídili šestitýdenní pauzu.
Start stihl. Nicméně v ročníku se ani jednou neoblékl do žlutého dresu, téměř celý závod objel v bílém pro nejlepšího mladíka. Žlutý ukořistil po šesté etapě Vingegaard a už jej z něj nikdo nesvlékl.
Na Pogačarově kondici se projevila tréninková pauza a v etapě číslo 17 do Courchevelu zazněla z jeho úst pověstná hláška: „I am gone. I am dead.“ Jsem hotový. Jsem mrtvý. Cíl protnul v doprovodu týmového parťáka Marca Solera, jenž se ho snažil morálně podpořit, pět a tři čtvrtě minuty za Dánem.
Při loňské Tour zase v dresu mistra světa v 11. etapě do Toulouse čtyři kilometry před cílem zřejmě nedával pozor, zavadil o kolo soupeře před sebou a po levém boku se svezl až ke kraji silnice, kde ramenem narazil do obrubníku.
Okamžitě vstal, jenže musel řešit spadlý řetěz. S tím mu okamžitě pomohl muž v modré kombinéze z motorky neutrální pomoci, Pogačar se tak mohl rychle vrátit do sedla a pokračovat.
Měl štěstí, že rameno vyvázlo bez zranění, navíc borci v hlavní skupině jako Evenepoel a Vingegaard zvolnili tempo a počkali, až favorit - a později i vítěz ročníku - přijede zase k nim.
Čím je však Pogačar také známý - že když už nějakou chybu udělal, velmi rychle se z ní poučil a naopak byl díky tomu ještě silnější. Naplní teď očekávání, nebo ho přemůže smůla v podobě nemoci či jím nezaviněného pádu?
Šampioni Tour de France 3x a víc
|5x
|Jacques Anquetil (Francie)
|1957, 61-64
|Eddy Merckx (Belgie)
|1969-72, 74
|Bernard Hinault (Francie)
|1978-79, 1981-82, 85
|Miguel Indurain (Španělsko)
|1991-95
|4x
|Chris Froome (Británie)
|2013, 15-17
|Tadej Pogačar (Slovinsko)
|2020-21, 24-25
|3x
|Philippe Thys (Belgie)
|1913-14, 20
|Louison Bobet (Francie)
|1953-55
|Greg LeMond (USA)
|1986, 89-90
ANKETA: Vyhraje Pogačar popáté Tour de France?
„Kdybych si měl tipnout, tak ano. Přijde mi rok od roku silnější. Letos navíc podle všeho překonává v tréninku jeden rekord za druhým. Zastavit by ho mohl asi jedině pád nebo nějaká smůla.“
Mathias Vacek / tým Lidl-Trek
„Určitě vyhraje. Zabránit by mu v tom mohl jedině pád. Letos tam nevidím žádného soupeře, který by ho mohl potrápit. Možná až v dalších letech.“
Jakub Otruba / Caja Rural-Seguros RGA
„Těžko říct. Je určitě favoritem číslo jedna. Co předvedl v jarních klasikách, bylo neskutečné, teď má za sebou pořádný tréninkový blok. Když se nic nestane, není moc těch, kteří by ho mohli porazit. Ale bude zajímavé sledovat i Vingegaarda po Giru a další proměnnou může být Seixas.“
Pavel Bittner / Picnic-PostNL
„Ano. Fyzicky ho budou ostatní dostávat těžko, nemyslím, že je tam někdo, kdo by ho mohl porazit na fyzičku. Teoreticky Vingegaard. Ale jen teoreticky. Ve Švýcarsku jsem taky závodil a přišlo mi, že Pogačar jel ještě s rezervou. Že na Tour bude ještě lepší a bude se ještě víc snažit.“
Jan Hirt / NSN
„Vyhraje. Vingegaard je na tom dobře, ale myslím, že Pogi to do pětice dá.“
Karel Vacek / bývalý závodník