Češi před katedrálou Sagrada Familia: Fanoušci jsou stejně natěšení jako my, chválil Bittner
Žluté vývěsky, na některých budovách obrovský žlutý dres, nápisy a vlaječky s logem nejslavnějšího cyklistického závodu. Tak to už několik dnů vypadá v Barceloně, katalánské metropoli, která letos hostí Grand Départ Tour de France. Že se tady tento podnik koná, poznáte v centru města, ale třeba už i na letišti. Program a etapy Tour de France 2026 ZDE >>>
„Hned po příletu do Španělska na vás atmosféra Tour začne dýchat. Prakticky celou sezonu ji máte někde vzadu v hlavě. Připravujete se na ni a těšíte se, až konečně přijde. Teď dorazíte na hotel a cítíte, že už jsou všichni natěšení, ale zároveň je v týmu i lehká nervozita,“ popsal Mathias Vacek, jehož velká chvíle má přijít právě už v sobotní časovce, první etapě 113. ročníku Staré dámy.
Na startu tohoto závodu ale budou i další dva Češi, kteří si ve čtvrtek náramně užili atmosféru slavnostního představování týmů, které proběhlo přímo před katedrálou Sagrada Familia.
„Fanoušci jsou podle mě stejně natěšení jako my. Kulisy týmové prezentace byly moc hezké. I atmosféra v týmu je skvělá, jsou samé vtípky u večeře a podobně. Když to takhle udržíme, tak ty tři týdny utečou hodně rychle,“ pochvaloval si český sprinter Pavel Bittner, pro kterého bude ale úvodní časovka i po nedávném zranění nohy spíš na rozjezd.
Průjezd k pódiu dlouhým koridorem obklopeným fanoušky si užil i Jakub Otruba. Zatímco Bittner z celku Picnic-PostNL už všechen blázinec kolem Tour zažil loni, člen druhodivizního celku Caja Rural-Seguros RGA si zapisuje premiéru na Grande Boucle.
Stejně je na tom i Vacek v týmu Lidl-Trek. Jenže zatímco Otruba se bude chtít ukázat hlavně v dalších etapách v únicích, Vackovy myšlenky už nějakou dobu směřují právě k první etapě.
„Poslední dva dny jsme věnovali tréninku týmové časovky, kde cítíme velkou šanci zabojovat o žlutý dres. Určovaly se pozice, kdo za kým pojede, aby bylo všechno co nejlépe vyladěné. Celý tým je připravený a už se nemůžeme dočkat, až to vypukne,“ vzkázal Vacek z Barcelony.
Třiadvacetiletý cyklista už dřív popisoval, jak tuto disciplínu trénovali na týmových soustředěních, na jaře na Paříž-Nice v ní skončili druzí. Teď má i osobní ambici. „Jsem teď odpočatý a zároveň pořádně rozjetý, takže věřím, že forma může být ještě o něco lepší než ve Švýcarsku,“ zmínil Vacek etapák, v němž v individuální časovce zaostal za Tadejem Pogačar a pouhých 10 sekund.
Na Tour de France má být Čech k dispozici Madsi Pedersenovi do sprintů, stejně jako Juanu Ayusovi do kopců. „Vedle týmových cílů mám ale i dva osobní sny. Už jsem oblékal bílý dres na Vueltě i Giru a právě ten z Tour mi ještě chybí. Vím, že s novým pravidlem pro hodnocení týmové časovky to bude mnohem složitější, ale ten sen pořád mám a chci se o něj porvat.“
Druhým cílem je etapové vítězství, které se naposledy z Čechů povedlo Zdeňku Štybarovi před 11 lety.